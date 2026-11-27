Năm 2006, Moon Ga Young ra mắt trong bộ phim To Sir, With Love, mở ra cơ hội cho những vai diễn tiếp theo trong các dự án như Prince Hours (2007) và The Reputable Family (2010)... Nữ diễn viên bắt đầu gây chú ý khi tham gia trong bộ phim True Beauty và Welcome To Waikiki 2. Sau đó, cô tham gia nhiều phim gây tiếng vang như Lang y lừng danh, Trở lại tuổi 20, Muôn kiểu ghen tuông, Tìm em trong ký ức, Không còn chúng ta, Law and the City (2025), Kẻ thù thân yêu...