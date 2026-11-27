Sale 'sập sàn' đến 80%, phố thời trang đìu hiu ngày Black Friday
Theo Duy Phạm - Hoàng Tuyên |
27-11-2026 - 15:50 PM |
Thị trường
Nhiều cửa hàng trên các con phố thời trang lớn đưa ra mức giảm giá hấp dẫn lên đến 80%, tuy nhiên vẫn trong cảnh vắng hoe, ngóng khách trong ngày Black Friday.
- 27-11-2026
- 27-11-2026
- 27-11-2026
Theo Duy Phạm - Hoàng Tuyên
Tiền phong
Theo Tiền phong
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