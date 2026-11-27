Sau 155 ngày vận hành liên tục qua 21 tỉnh, thành với cường độ trung bình 645 km/ngày, chiếc xe điện cỡ nhỏ Geely EX2 Max hoàn thành cột mốc hơn 100.000 km tại Việt Nam. Kết quả kiểm tra kỹ thuật cho thấy chỉ số sức khỏe pin (SOH) vẫn đạt 96,3%, trong khi chi phí điện sạc và bảo dưỡng định kỳ chỉ dừng ở mức 525 đồng/km.

Thử thách Geely EX2

Nằm trong chương trình "Hành trình An tâm" do Tasco Auto triển khai từ tháng 6/2025 đến tháng 11/2026 trên quy mô hơn 601.000 km, bốn mẫu xe đại diện cho ba hệ truyền động (xăng, thuần điện và hybrid sạc ngoài) bao gồm: Lynk & Co 06 Hyper Pro, Geely Coolray Flagship Geely EX5 EM-i Ultra và Geely EX2 Max đã được đưa vào vận hành thực tế qua 31/34 tỉnh, thành với 165 tài xế tham gia.

Với tổng cộng 1.008 ngày vận hành của bốn xe, chương trình có sự tham gia của 165 tài xế, trải qua 31/34 tỉnh, thành trên cả nước. Các xe di chuyển trong nhiều điều kiện giao thông, địa hình và thời tiết khác nhau, từ đô thị, cao tốc đến đường đèo núi.

Trung bình, mỗi xe di chuyển khoảng 596 km trong một ngày vận hành. Khoảng 20% tổng quãng đường thuộc nhóm vận hành cường độ cao, với quãng đường di chuyển lên tới 1.400 km/ngày.

Nếu quy đổi theo mức sử dụng tham chiếu 20.000 km/năm, quãng đường 200.000 km tương đương 10 năm sử dụng và quãng đường 100.000 km tương đương 5 năm sử dụng về mặt số kilomet tích lũy.

Trong đó, Geely EX2 Max – mẫu hatchback thuần điện cỡ B định vị cho nhu cầu di chuyển đô thị – là cái tên gây chú ý khi phải trải qua cường độ khai thác cao trên nhiều dạng địa hình từ phố thị, cao tốc đến đường đèo núi.

Tính đến ngày 23/11/2026, chiếc Geely EX2 Max đã tích lũy quãng đường thực tế 100.055 km chỉ sau 155 ngày vận hành (trung bình 645 km/ngày).

Pin còn 96,3% và không có hạng mục kỹ thuật nào "không đạt"

Một trong những rào cản tâm lý lớn nhất của người mua xe điện là tốc độ chai pin và độ ổn định của hệ thống truyền động điện sau thời gian dài sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra kỹ thuật ở mốc ODO 93.604 km, bộ pin cao áp LFP trên Geely EX2 Max ghi nhận chỉ số sức khỏe pin (SOH) đạt 96,3% (± 3%). Việc duy trì mức SOH trên 96% trong điều kiện liên tục di chuyển đường dài và tần suất sạc/xả dày đặc cho thấy khả năng quản lý nhiệt và độ bền của cụm pin trong môi trường khí hậu Việt Nam.

Trên tổng số 28 hạng mục kiểm tra thuộc 8 nhóm kỹ thuật (từ pin cao áp, truyền động điện, hệ thống điện tử đến khung gầm, hệ thống an toàn và độ êm ái), Geely EX2 Max ghi nhận 23 hạng mục hoạt động bình thường (tương đương 82,1%), 3 hạng mục hao mòn tự nhiên nhưng vẫn vận hành tốt, 2 hạng mục có sai lệch trong giới hạn cho phép và không có hạng mục nào bị kết luận không đạt.

Theo danh mục lịch sử dịch vụ, ngoài 5 kỳ bảo dưỡng định kỳ theo khuyến nghị, chiếc EX2 Max chỉ thay thế bộ 4 lốp ở mốc 25.134 km do hao mòn tự nhiên, không phát sinh hư hỏng lớn về hệ truyền động hay linh kiện điện tử.

Kết quả kiểm tra Geely EX2 Max. Nguồn: Tasco Auto

Bài toán chi phí: Geely EX2 "ngốn" 525 đồng/km cho cả tiền điện và bảo dưỡng

Dữ liệu ghi chép thực tế qua 100.000 km của Geely EX2 Max cho thấy:

Chi phí năng lượng: Xe tiêu thụ tổng cộng 8.459 kWh điện, đạt mức bình quân 8,5 kWh/100 km. Tổng tiền sạc điện suốt hành trình là 43,41 triệu đồng, tương đương 434 đồng/km.

Chi phí bảo dưỡng định kỳ: Tổng chi phí bảo dưỡng định kỳ của EX2 Max sau 100.000 km chỉ hết 9,05 triệu đồng, tương đương 90 đồng/km.

Cộng gộp cả tiền điện sạc và bảo dưỡng định kỳ, người dùng Geely EX2 Max chỉ tốn trung bình 525 đồng/km (tổng cộng hơn 52,46 triệu đồng cho 5 năm sử dụng quy đổi). Ngay cả khi tính toàn bộ chi phí dịch vụ phát sinh ngoài bảo dưỡng như sửa chữa chung (7,6 triệu đồng) và cứu hộ (hơn 600.000 đồng), tổng chi phí vận hành trọn gói trên 100.000 km cũng chỉ dừng ở mức 60,66 triệu đồng, tương đương 607 đồng/km.

Xe điện Geely EX2 là mẫu xe có thiết kế hiện đại, nhỏ gọn, cá tính.

Dữ liệu thực tế cho người mua xe

Bên cạnh kết quả của Geely EX2 Max, chương trình cũng ghi nhận các cột mốc ấn tượng trên ba mẫu xe còn lại: Lynk & Co 06 Hyper Pro đạt 200.881 km, Geely Coolray Flagship đạt 200.106 km (áp suất nén động cơ cả hai xe vẫn nằm trọn trong ngưỡng tiêu chuẩn nhà sản xuất) và mẫu hybrid sạc ngoài Geely EX5 EM-i Ultra đạt 100.001 km với mức tiêu hao xăng 3,4 lít/100 km, SOH pin 90,2%. Toàn bộ 114 hạng mục kiểm tra trên cả 4 xe đều không ghi nhận hạng mục không đạt.

Đại diện Tasco Auto cho biết, việc chủ động đưa các dòng xe vào vận hành cường độ cao giúp doanh nghiệp thu thập dữ liệu thực tế về hao mòn phụ tùng và nhu cầu kỹ thuật tại Việt Nam, từ đó chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực hậu mãi trước khi xe của khách hàng chạm tới các mốc sử dụng tương tự. Với người tiêu dùng đang cân nhắc một mẫu xe điện cỡ nhỏ trong tầm giá dưới 500 triệu đồng, bộ số liệu 100.000 km của Geely EX2 Max mang đến một thước đo tham chiếu cụ thể về cả độ bền pin lẫn bài toán tài chính dài hạn.

(Lưu ý: Các số liệu trên được ghi nhận trên từng mẫu xe thử nghiệm cụ thể của chương trình tính đến ngày 23/11/2026; chi phí và mức tiêu hao thực tế của người dùng có thể thay đổi tùy thuộc vào thói quen lái xe, điều kiện giao thông, giá điện/xăng tại từng thời điểm và chế độ bảo dưỡng).