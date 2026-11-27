Với giá bạc hiện thấp hơn khoảng 66% so với mức đỉnh kỷ lục gần 122 USD/ounce, một số nhà đầu tư có thể tự hỏi liệu thị trường giá lên (bull market) dài hạn của kim loại quý này đã kết thúc hay chưa. Tuy nhiên, một nhà quản lý quỹ lại nhìn nhận làn sóng bán tháo gần đây như một cơ hội mua sắm "Black Friday" tuyệt vời nhất.

Trong bài bình luận thị trường mới nhất công bố hôm thứ Hai, Jen Bawden, người sáng lập Bawden Capital, cho biết mặc dù kim loại quý này có thể tiếp tục chịu áp lực bán, nhưng chi phí khai thác tăng cao cùng tình trạng thiếu hụt nguồn cung vật chất kéo dài vẫn là nền tảng vững chắc cho triển vọng dài hạn của nó.

Với giá bạc đang giao dịch quanh mức 41 USD, Bawden cho biết bà đang chuẩn bị sẵn sàng để tận dụng đợt sụt giảm thêm 20% nữa ở một số khoản đầu tư chọn lọc, thay vì chạy theo các đợt phục hồi ngắn hạn.

"Cơ hội tốt nhất trong thập kỷ sắp xuất hiện," bà nói. "Tôi không chạy theo những nhịp tăng giá nhất thời vào đầu phiên hay cố đoán chính xác đáy thị trường. Thay vào đó, tôi thực hiện chiến lược 'bắt đáy' bằng các lệnh mua giới hạn có hiệu lực cho đến khi hủy (GTC) – đặt ở mức giá thấp hơn nhiều so với mức thấp của ngày thứ Sáu – và kiên nhẫn chờ đợi 'con dao rơi' rơi đúng vào 'chiếc cần câu' của mình."

Những nhận định mới nhất của Bawden tiếp nối quan điểm lạc quan về kim loại quý mà bà đã chia sẻ hồi đầu tháng này. Bà tiếp tục lập luận rằng bạc đang rơi vào cái gọi là "bẫy đô la dầu mỏ" (petrodollar trap), khi cuộc xung đột tại Trung Đông đang củng cố vị thế của đồng USD và duy trì lợi suất trái phiếu ở mức cao.

Bà giải thích rằng giá năng lượng leo thang buộc các quốc gia nhập khẩu dầu lớn phải tích trữ thêm đồng USD. Đồng thời, áp lực lạm phát dai dẳng làm tăng nguy cơ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải kéo dài chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ, từ đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ các kim loại quý.

Tuy nhiên, Bawden lưu ý rằng một cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài tạo ra một nghịch lý thú vị trên thị trường bạc. Trong khi giá dầu cao hơn gây áp lực gián tiếp lên giá bạc, thì chính nó cũng làm tăng chi phí sản xuất kim loại quý này.

Với chi phí duy trì hoạt động tại một số công ty khai thác bạc chính đã tiến gần đến mức 35 USD/ounce, Bawden đặt câu hỏi: liệu giá bạc ở mức thấp như hiện nay có thể tồn tại được bao lâu, trong bối cảnh thị trường đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung mang tính cấu trúc năm thứ sáu liên tiếp? Mặc dù triển vọng cơ bản của bạc vẫn rất hấp dẫn, Bawden cảnh báo rằng kim loại quý này vẫn dễ bị tổn thương trước các đợt bán tháo do vấn đề thanh khoản, trong bối cảnh chi phí vay vốn tăng cao gây áp lực lên các cổ phiếu công nghệ và làm giảm sự hào hứng đối với lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Bà tiếp tục so sánh môi trường thị trường hiện tại với các cuộc khủng hoảng thanh khoản năm 2008 và 2020.

Trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, giá bạc đã giảm hơn một nửa trước khi phục hồi mạnh mẽ lên gần 50 USD/ounce. Tương tự, mức sụt giảm 35% của giá bạc vào đầu đại dịch COVID-19 đã được theo sau bởi đợt tăng giá khoảng 150%.

Bawden cũng lưu ý rằng còn tồn tại những rủi ro khác ngoài sự biến động của thị trường tài chính. Do phụ thuộc nhiều vào nhu cầu công nghiệp, bạc đặc biệt nhạy cảm với tình trạng suy thoái kinh tế; trong khi đó, giai đoạn giá thấp kéo dài có thể gây khó khăn về tài chính cho các công ty khai thác và thăm dò quy mô nhỏ.

Xét về dài hạn, quan điểm lạc quan của Bawden dựa trên thực trạng nợ công ngày càng tăng. Bà lập luận rằng các chính phủ không thể duy trì chi phí vay vốn cao trong thời gian dài mà không gây ra những căng thẳng nghiêm trọng cho hệ thống ngân hàng và nền kinh tế nói chung.

Như bà đã giải thích hồi đầu tháng này, áp lực nợ ngày càng lớn cuối cùng sẽ buộc các ngân hàng trung ương phải đảo ngược chính sách thắt chặt tiền tệ, từ đó làm suy yếu đồng USD và tạo ra nhu cầu mới đối với các tài sản hữu hình.

Tuy nhiên, Bawden chưa vội khẳng định thị trường bạc đã chạm đáy.

"Chúng ta vẫn chưa đến thời điểm xoay chiều chính sách," bà nhận định.

Bawden cho biết bà đang nắm giữ các vị thế mua (long) đối với bạc vật chất và cổ phiếu các công ty khai thác bạc, đồng thời giữ các vị thế bán (short) đối với những cổ phiếu công nghệ đang được định giá cao.