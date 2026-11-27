Mới đây, thông tin startup AVES công bố đầu tư 250 tỷ để xây dựng nhà máy và trung tâm R&D tại Hưng Yên gây gây hiệu ứng lớn cho giới sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực xe điện tại Việt Nam.

Trong một thị trường cạnh tranh gay gắt, mức đầu tư cũng như sự tự tin của một startup mới chỉ 2 tháng tuổi gây nhiều bất ngờ. Dựa vào đâu AVES có được dũng khí đó? Những con người đưa ra quyết định đó là ai – đây là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong mắt nhiều người.

Thành lập vào tháng 9/2026, AVES chính là “tay chơi” mới tinh trong lĩnh vực xe điện tại Việt Nam. Tuy nhiên, đứng sau doanh nghiệp này lại là một đội ngũ lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tại những tập đoàn lớn như Green SM, Honda, Yamaha và Samsung Electronics – đều là “trùm” trong các mảng từ điều hành, thương mại, R&D đến tài chính, chuỗi cung ứng và sản xuất.

Chịu trách nhiệm điều hành AVES là ông Nguyễn Văn Thanh, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc. Ông có hơn 16 năm kinh nghiệm khởi nghiệp và điều hành doanh nghiệp, từng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc VinFast và Tổng Giám đốc toàn cầu Green SM.

Trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, ông Nguyễn Văn Thanh được Forbes đưa vào danh sách 30 Under 30 Asia và được Tatler vinh danh trong danh sách Gen.T - Leaders of Tomorrow in Asia.

Quá trình làm việc tại các doanh nghiệp phát triển phương tiện điện và dịch vụ vận tải giúp ông Nguyễn Văn Thanh tích lũy kinh nghiệm ở cả hai mảng: sản xuất xe điện và tổ chức các mô hình kinh doanh, dịch vụ xoay quanh phương tiện điện.

Một cái tên đáng chú ý là ông Lê Hoàng Long, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Thương mại AVES.

Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, ông Lê Hoàng Long có hơn 15 năm kinh nghiệm quản lý trong các lĩnh vực chiến lược kinh doanh, phát triển sản phẩm, bán hàng và tiếp thị. Ông từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc VinFast giai đoạn 2017–2023, phụ trách kinh doanh xe máy điện.

Sau đó, ông tiếp tục đảm nhiệm các vị trí quản lý tại Giovanni Group và GSM - Green SM. Đáng chú ý, ông cũng sáng lập Gorobike, thương hiệu xe đạp trẻ em do ông điều hành từ năm 2023 đến tháng 9/2026.

Trước khi gia nhập AVES, ông Lê Hoàng Long từng có thời gian làm việc tại PEGA và HKphone. Với kinh nghiệm trải qua cả doanh nghiệp sản xuất phương tiện, dịch vụ vận tải và thương hiệu tiêu dùng, ông hiện phụ trách mảng thương mại tại startup này.

Nếu ông Nguyễn Văn Thanh và ông Lê Hoàng Long tập trung vào điều hành, kinh doanh và phát triển thị trường, ông Triệu Tuyên Hoàng là nhân sự phụ trách nền tảng công nghệ của AVES.

Ông Triệu Tuyên Hoàng là Tiến sĩ ngành Điện - Tự động hóa, tốt nghiệp loại Xuất sắc chuyên ngành Tự động hóa tại Đại học Bách khoa Hà Nội và nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Sydney (Australia), lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và robotic.

Với khoảng 20 năm kinh nghiệm, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý kỹ thuật và sản xuất tại Viettel, Công ty TNHH M1. Giai đoạn 2018–2019, ông giữ chức Giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển VinFast (VFRD), đồng thời phụ trách Viện Pin và Hệ truyền động.

Sau thời gian làm việc tại VinFast, ông Hoàng chuyển sang Karofi với vai trò Giám đốc Phát triển và Tiếp thị Sản phẩm.

Kinh nghiệm chuyên môn của ông trải rộng từ thiết bị liên lạc, hạ tầng viễn thông, thiết bị IoT đến hệ thống pin và bộ điều khiển điện tử cho xe điện. Ông cũng có kinh nghiệm trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, điện toán biên (Edge AI) và thị giác máy tính.

Tại AVES, ông Triệu Tuyên Hoàng đảm nhiệm vị trí đồng sáng lập kiêm Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển. Đây là bộ phận có vai trò quan trọng trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm và xây dựng nền tảng công nghệ của doanh nghiệp.

Bên cạnh nhóm nhân sự có kinh nghiệm trong ngành xe điện và công nghệ, AVES còn xây dựng đội ngũ quản lý phụ trách những khâu quan trọng khác của một doanh nghiệp sản xuất.

Bà Đỗ Minh Anh đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính từ tháng 11/2026. Bà tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội, có bằng Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Kyoto (Nhật Bản) và khoảng 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Trước khi gia nhập AVES, bà từng làm việc tại Credit Saison và Tập đoàn Tài chính Ngân hàng Sumitomo Mitsui (SMBC) ở Tokyo. Tại Việt Nam, bà cũng từng giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc tại HD SAISON và FE CREDIT.

Trong khi đó, ông Dương Xuân Hải phụ trách quản lý chuỗi cung ứng. Ông có khoảng 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu mua và quản trị chuỗi cung ứng, đặc biệt là ngành xe hai bánh.

Ông Dương Xuân Hải Hải từng đảm nhiệm các vị trí Trưởng phòng, Giám đốc Mua hàng tại VinFast, Yamaha và Honda (Trading). Đây là những doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn và hệ thống cung ứng linh kiện phức tạp, qua đó giúp ông tích lũy kinh nghiệm trong tổ chức thu mua và quản lý nguồn cung cho ngành phương tiện.

Ở khâu sản xuất, AVES bổ nhiệm ông Đặng Trần Thái làm Giám đốc Nhà máy từ tháng 9/2026.

Ông Đặng Trần Thái có khoảng 20 năm kinh nghiệm quản lý sản xuất và vận hành nhà máy. Trong sự nghiệp, ông từng làm việc tại Samsung Electronics, Asia Packaging Industries, Anam Electronics, VinSmart, Karofi và LIHUA Vietnam.

Đáng chú ý, ông từng giữ vị trí Giám đốc Nhà máy tại Anam Electronics, VinSmart và Tổng Giám đốc LIHUA Vietnam. Kinh nghiệm của ông trải rộng từ sản xuất điện tử, thiết bị gia dụng đến các lĩnh vực công nghiệp khác.

Chia sẻ trên trang cá nhân, ông Nguyễn Văn Thanh, nhà sáng lập AVES, cho biết việc bắt đầu một dự án mới xuất phát từ mong muốn tiếp tục thử thách bản thân, được hiện thực hóa những ý tưởng còn nằm trên giấy thành sản phẩm thực tế.

Theo ông Thanh, Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng, mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước. Đây cũng là động lực để nhóm sáng lập AVES mong muốn đóng góp năng lực và trí tuệ của người Việt vào quá trình phát triển đó.

"Một nhóm những con người nhỏ bé gặp nhau, nhưng vô tình lại có quá nhiều ước mơ lớn, một chút khát vọng phụng sự và mong muốn được góp sức mình vào sự giàu đẹp của quê hương", ông Nguyễn Văn Thanh cho hay.

Ông Thanh cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ từ các doanh nghiệp đi trước, cộng đồng, đối tác và khách hàng để dự án có cơ hội phát triển thành một mô hình có ý nghĩa. Ông gọi chặng đường sắp tới của AVES là hành trình "từ 0 đến 1".

Sau khi tập hợp đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm trong ngành xe điện, công nghệ và sản xuất, AVES đang triển khai kế hoạch đầu tư vào năng lực sản xuất của riêng mình.

Chỉ sau hơn 2 tháng thành lập, doanh nghiệp công bố kế hoạch rót hơn 250 tỷ đồng xây dựng tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện và trung tâm nghiên cứu, phát triển (R&D) tại Hưng Yên. Dự án có diện tích sử dụng khoảng 30.000 m², dự kiến vận hành từ quý II/2027.

Theo thiết kế, nhà máy có công suất tối đa 300.000 xe mỗi năm khi hoạt động đủ ba ca. Đáng chú ý, trung tâm R&D được bố trí ngay cạnh nhà máy nhằm tạo điều kiện phối hợp trực tiếp giữa đội ngũ nghiên cứu sản phẩm và bộ phận kỹ thuật sản xuất.

Theo định hướng được nhà sáng lập Nguyễn Văn Thanh chia sẻ, AVES sẽ ưu tiên xây dựng trung tâm R&D, nhà máy sản xuất, tiếp đến là các trung tâm hậu mãi quy mô lớn tại hai đầu đất nước và cuối cùng mới phát triển hệ thống đại lý.

Với khoản đầu tư hơn 250 tỷ đồng cùng kế hoạch xây dựng nhà máy và trung tâm nghiên cứu ngay từ giai đoạn đầu, AVES đang lựa chọn hướng đi tập trung vào năng lực phát triển sản phẩm và sản xuất trước khi mở rộng hoạt động thương mại. Những sản phẩm đầu tiên, dự kiến ra mắt vào mùa hè năm 2027, sẽ là bước kiểm chứng quan trọng đối với đội ngũ lãnh đạo và kế hoạch mà startup này đang theo đuổi.



