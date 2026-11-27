2026 quả là một năm đặc biệt. GTA VI cuối cùng cũng ra mắt, khép lại thời kỳ mà cứ có chuyện gì khó tin xảy ra, người ta lại mang câu “Có cả cái này trước GTA VI” ra đùa. Riêng Apple kịp góp hai cái tên vào danh sách ấy. Đầu tiên là iPhone Duo, chiếc iPhone gập đầu tiên. Rồi sau nhiều năm đồn đoán, hãng cũng ra mắt chiếc MacBook đầu tiên có thể chạm trực tiếp lên màn hình.

Tuy nhiên, cụm từ “màn hình cảm ứng” vắng mặt trong tên chính thức. Apple gọi chiếc máy này là MacBook Pro với màn hình PROLED XDR, lấy tên tấm nền tandem OLED mới để đặt cho cả dòng máy. Việc đưa thao tác chạm lên MacBook cũng khiến Apple phải tính lại những thứ ít ai để ý khi dùng laptop.

MacBook Pro 16 inch với màn hình PROLED XDR trong những bước thiết lập đầu tiên.

Nhẹ hơn 320 gram, logo táo phát sáng trở lại

Chiếc máy trong bài là bản màu bạc, dùng chip M5 Pro với CPU 18 lõi, GPU 20 lõi, bộ nhớ thống nhất 48 GB và SSD 1 TB. Đây là bản màn hình tiêu chuẩn, Apple còn cung cấp thêm tuỳ chọn màn hình nano-texture.

Hộp đựng, tên sản phẩm và cấu hình của chiếc MacBook Pro 16 inch màu bạc.

Trong hộp có củ sạc USB‑C 140 W, cáp USB‑C sang MagSafe 3 dài 2 m và tài liệu đi kèm.

Phụ kiện đi kèm gồm củ sạc USB‑C 140 W, cáp USB‑C sang MagSafe 3 và tài liệu. Củ sạc có kích thước gần như tương đồng với iPhone Duo.

Bản M5 Pro 16 inch dày 16 mm và nặng 1,82 kg. So với bản M4 Pro 16 inch dày 16,8 mm và nặng 2,14 kg, máy mới mỏng hơn 0,8 mm và nhẹ hơn 320 gram, tức khoảng 15% trọng lượng.

Chênh lệch vài phần mười milimet khó nhận ra qua một tấm ảnh, nhưng bớt hơn 300g là thay đổi có thể cảm nhận khi cầm máy bằng một tay để chuyển bàn hoặc bỏ vào balô. Với người chọn bản 16 inch để có không gian hiển thị nội dung thoải mái hơn, đây là một cải tiến có ích ngay cả khi cả ngày không dùng đến cảm ứng.

Bản M5 Pro 16 inch nặng 1,82 kg, nhẹ hơn 320 gram so với bản M4 Pro cùng cỡ.

Vỏ nhôm bạc, khu vực bàn phím màu đen và trackpad lớn vẫn tạo dáng vẻ quen thuộc của dòng Pro. Máy có ba cổng Thunderbolt 5, HDMI, khe thẻ SDXC, jack tai nghe 3,5 mm và cổng sạc MagSafe 3. Khe SDXC và HDMI đặc biệt hữu ích với những ai thường xuyên chép ảnh từ máy ảnh hoặc cắm màn hình tại chỗ.

Hai cạnh máy có ba cổng Thunderbolt 5, MagSafe 3, jack tai nghe 3,5 mm, HDMI và khe thẻ SDXC.

Khi mở nắp, viền mỏng hơn và bốn góc màn hình bo tròn là hai chi tiết giúp nhận ra đời mới trước cả khi giao diện macOS xuất hiện.

Góc màn hình bo tròn, bàn phím màu đen và trackpad lớn trên thân máy màu bạc.

Nhưng chi tiết thiết kế đáng chú ý nhất nằm ở phía sau. Quả táo phát sáng đã trở lại!

Khi máy đóng, logo trông như một miếng kim loại đánh bóng. Vừa mở nắp và bật màn hình, quả táo sáng trắng ngay giữa mặt lưng. Ánh sáng ấy cũng tăng giảm theo độ sáng màn hình.

Logo Apple sáng trắng trở lại trên nắp máy, sau một thập kỷ vắng bóng trên dòng MacBook Pro.

Đây từng là một trong những chi tiết mang tính biểu tượng của MacBook. Apple bỏ logo phát sáng khi thiết kế lại dòng MacBook Pro vào năm 2016. Một thập kỷ sau, quả táo lại sáng lên với cách chiếu sáng mới.

Trên các đời MacBook dùng LCD trước đây, ánh sáng từ đèn nền màn hình đi xuyên qua phần logo trên nắp. OLED dùng điểm ảnh tự phát sáng, vì thế logo mới có cụm chiếu sáng riêng. Khi tháo bản 14 inch PROLED XDR, có thể thấy bốn đèn LED nằm dọc một cạnh. Ánh sáng đi qua lớp phản xạ và tấm khuếch tán để cả quả táo sáng đều. Nhìn từ ngoài chỉ thấy một vệt sáng trắng, còn bên trong là cả cụm linh kiện dành riêng cho chi tiết này.

Màn hình OLED 16,3 inch và Dynamic Island

Cảm ứng là thay đổi dễ gây chú ý nhất, còn OLED đánh dấu một cột mốc khác của MacBook. Đây là lần đầu Apple đưa tấm nền OLED lên MacBook, sau nhiều năm dùng LCD, rồi mini‑LED trên dòng Pro.

Bước chuyển ấy tác động đến mọi thứ hiển thị trên màn hình, từ một bức ảnh, đoạn phim HDR cho đến giao diện tối của ứng dụng. Ngay cả khi dùng bàn phím và trackpad suốt ngày, người dùng vẫn có thể nhận ra khác biệt của tấm nền mới.

Màn hình tandem OLED 16,3 inch và viền mỏng trên chiếc MacBook Pro mới.

PROLED XDR sử dụng tấm nền tandem OLED với hai lớp phát sáng xếp chồng. Trên bản 16 inch, màn hình có độ phân giải 3.472 x 2.266 pixel, mật độ 254 ppi và tần số quét thích ứng ProMotion từ 10 đến 120 Hz. Khả năng hiển thị màu cũng được mở rộng với cả P3 và Adobe RGB. Đi cùng các chế độ tham chiếu chuyên dụng, màn hình cho phép người làm ảnh kiểm soát cách màu sắc được tái hiện ngay từ lúc chỉnh sửa, để hình ảnh trên máy sát hơn với kết quả khi xuất bản hoặc in ra.

Cảnh dễ thấy khác biệt nhất giữa OLED và mini‑LED là bầu trời đêm, phụ đề trắng trên nền đen hoặc một khung hình có nguồn sáng nhỏ giữa vùng tối. Mini‑LED làm tối theo vùng, nên các điểm sáng nhỏ đôi khi kéo theo một quầng sáng mờ xung quanh.

Với OLED, mỗi điểm ảnh tự phát sáng và có thể tắt riêng. Khi các ngôi sao nằm rải rác trên nền đen, phần tối giữa chúng vẫn giữ được màu đen. Cùng nguyên lý đó, dải đen trên dưới của phim màn ảnh rộng có thể gần như chìm vào viền khi xem trong phòng tối.

Màn hình kính bóng khi xem video trong không gian có ánh sáng từ cửa sổ.

Khi xem phim HDR, màn hình có thể đẩy những vùng sáng như ánh nắng hay đèn đường lên tới 2.000 nit, khiến chúng nổi bật giữa khung hình tối. Độ sáng cao cũng giúp nội dung dễ nhìn hơn khi mang máy ra ngoài trời. Đến buổi tối, màn hình có thể hạ xuống chỉ 1 nit, thuận tiện khi muốn xem phim hoặc đọc thêm vài trang tài liệu trong phòng đã tắt đèn.

Chiếc máy trong bài dùng màn hình kính bóng, cho hình ảnh trong trẻo và thể hiện rõ độ sâu của màu đen trên tấm nền OLED. Khi ngồi cạnh cửa sổ hoặc dưới đèn, lớp phủ chống phản chiếu giúp giảm bóng hắt lên mặt kính, để nội dung vẫn dễ theo dõi. Những vùng ảnh tối đôi lúc vẫn bắt bóng môi trường xung quanh, nhưng mức độ phản chiếu chưa đến mức gây khó nhìn.

Lớp phủ kháng dầu cũng hữu ích khi người dùng thường xuyên chạm để vuốt ảnh hay phóng to nội dung, giúp hạn chế dấu tay bám trên màn hình. Các vệt tay chủ yếu dễ nhận ra khi nhìn nghiêng dưới đèn hoặc tắt máy, còn khi màn hình đang hiển thị nội dung, chúng ít gây chú ý hơn.

Ngay trên tấm nền mới, Dynamic Island thay chỗ tai thỏ. Khi mở một hình nền sáng, có thể thấy phần cắt dành cho camera nhỏ hơn trên thế hệ trước. Khu vực này mở rộng khi có nhạc đang phát, bộ hẹn giờ hoặc Live Activities. Một ví dụ dễ hình dung là vừa mở nhạc vừa đặt hẹn giờ. Cả hai có thể xuất hiện ở mép trên màn hình. Khi cần tua nhạc hoặc tạm dừng bộ đếm, có thể mở điều khiển ngay tại đó mà không phải rời cửa sổ đang làm việc.

Dynamic Island thay tai thỏ và có thể mở rộng để hiển thị điều khiển nhạc.

Chạm lên màn hình MacBook để làm gì?

Những cử chỉ dễ làm quen nhất là cuộn trang bằng một ngón, vuốt qua ảnh và dùng hai ngón để phóng to. Với cửa sổ, có thể chạm hai lần để mở rộng hoặc hất về một phía để xếp cửa sổ vào mép màn hình. macOS cũng có điều chỉnh nhỏ cho ngón tay. Chẳng hạn, cụm ba nút ở góc cửa sổ có thể nở ra khi chạm vào khu vực đó, để thao tác đóng hoặc thu nhỏ dễ trúng hơn.

Có thể chọn nội dung và thao tác trên công cụ của ứng dụng ngay bằng ngón tay.

Ứng dụng Ảnh cho thấy vì sao thao tác trực tiếp đôi khi dễ hơn điều khiển con trỏ. Đang xem một tấm hình, có thể phóng to ngay vào góc muốn kiểm tra, sau đó khoanh một vật thể bằng công cụ Clean Up. Trong Freeform, ngón tay có thể đánh dấu nhanh vị trí cần sửa trên một bản thiết kế hoặc viết vài chữ cạnh một chi tiết. Những thao tác này thường chỉ mất vài giây, vừa đủ để chạm vào màn hình rồi quay tay về bàn phím.

Chỉnh ảnh bằng thao tác chạm, kết hợp với bàn phím và trackpad khi cần.

Những ứng dụng có thao tác phức tạp như Final Cut Pro cho thấy phần giao diện còn cần thời gian để thích nghi. Kéo một clip hoặc lướt qua timeline bằng tay là thao tác khá rõ ràng. Khi muốn bắt đúng mép clip để rút ngắn vài khung hình, hoặc phải bấm một nút nhỏ giữa nhiều công cụ, con trỏ cho độ chính xác cao hơn.

Thao tác cảm ứng trên MacBook Pro với màn hình PROLED XDR.

Để màn hình vững hơn khi thao tác cảm ứng, Apple gia cố bản lề giúp giữ chắc góc mở, đồng thời vẫn cho phép mở máy bằng một tay trên mặt bàn. Hãng cũng bổ sung khả năng ổn định hình ảnh theo thời gian thực cho webcam 12 MP Center Stage. Khi đang họp và đưa tay lên cuộn tài liệu hoặc chuyển cửa sổ, tính năng này giúp khung hình gửi tới người đối diện ổn định hơn, kể cả khi màn hình hơi rung theo thao tác chạm.

Thao tác chạm lên màn hình khi máy được đặt trên bàn.

Ấn tượng sau khi mở hộp

Vẫn dùng chip M5 Pro như phiên bản Liquid Retina XDR, MacBook Pro PROLED tạo sức hút bằng những thay đổi có thể cảm nhận ngay khi mở hộp. Thân máy nhẹ hơn, màn hình OLED và khả năng chạm trực tiếp khiến chiếc MacBook quen thuộc có thêm nhiều điều để khám phá. Sự trở lại của logo táo phát sáng còn mang đến chút hoài niệm cho những ai từng yêu thích chi tiết này trên các thế hệ MacBook trước.

Cảm ứng dễ khiến người dùng muốn thử ngay, từ phóng to ảnh, đánh dấu chỗ cần sửa đến kéo một đoạn phim trên timeline. Còn khi trở lại nhịp làm việc thường ngày, chất lượng hiển thị nâng cấp rõ rệt và trọng lượng giảm đi vẫn là những nâng cấp có thể tận hưởng mỗi lần mở máy hay mang theo ra ngoài.

MacBook Pro 16 inch màu bạc với logo táo phát sáng trở lại.

Sau những ấn tượng ban đầu, hiệu năng của bản M5 Pro 48 GB, thời lượng pin và mức độ hữu ích của cảm ứng trong công việc thực tế sẽ được kiểm chứng kỹ hơn trong bài đánh giá chi tiết gửi tới bạn đọc thời gian tới.

Tại thời điểm bài viết, Apple chưa công bố ngày mở bán chính xác tại Việt Nam, nhưng MacBook Pro với màn hình PROLED XDR dự kiến sẽ sớm lên kệ trong nước. Dòng máy có giá khởi điểm 79.999.000 đồng cho bản 14 inch và 92.999.000 đồng cho bản 16 inch. Phiên bản 16 inch màu bạc, M5 Pro 18 lõi CPU/20 lõi GPU, bộ nhớ 48 GB và SSD 1 TB trong bài đang được niêm yết ở mức 109.490.000 đồng.