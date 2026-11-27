Hai cỗ máy nặng hơn 430 tấn, dài 12,2 m, cao 5,4 m đã được đưa vào lắp đặt tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 3. Đây là turbine khí 9HA.02 do GE cung cấp, lần đầu tiên công nghệ turbine khí H-Class được ứng dụng tại Việt Nam.

Turbine nặng hơn 430 tấn, công suất mỗi tổ máy trên 800 MW

Theo thông tin từ Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama), turbine khí lắp đặt tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 có trọng lượng 431,1 tấn, dài 12,2 m, rộng 5,45 m và cao 5,4 m. Thiết bị được sản xuất tại Pháp trong khoảng 15 tháng, từ tháng 3/2022 đến tháng 6/2023.

Cùng tổ máy còn có máy phát điện W88 do GE cung cấp, nặng 453,6 tấn, dài gần 11,9 m, rộng 4,86 m và cao 4,92 m. Thiết bị này được sản xuất tại Ba Lan. Như vậy, dù công nghệ và nhà cung cấp đến từ Mỹ, các bộ phận chính của tổ máy được chế tạo tại nhiều quốc gia khác nhau.

Tại Nhơn Trạch 3 và 4, mỗi tổ hợp gồm một turbine khí 9HA.02, một turbine hơi STF-D650, một máy phát điện W88, hệ thống lò hơi thu hồi nhiệt và hệ thống điều khiển. Khi vận hành theo chu trình hỗn hợp, mỗi tổ máy có thể đạt công suất khoảng 838 MW, đưa tổng công suất toàn nhà máy lên gần 1.600 MW.

Điểm đáng chú ý của công nghệ này nằm ở khả năng tận dụng nhiệt. Thay vì chỉ sử dụng năng lượng từ khí nóng để làm quay turbine khí, hệ thống còn thu hồi nhiệt từ khí thải để tạo hơi nước. Lượng hơi này tiếp tục làm quay turbine hơi, qua đó phát thêm điện từ cùng một nguồn nhiên liệu.

Theo GE, tổ hợp Nhơn Trạch 3 và 4 có thể đạt hiệu suất chu trình hỗn hợp trên 63%, thuộc nhóm nhà máy điện khí có hiệu suất cao.

Công nghệ H-Class hướng tới khả năng sử dụng hydro

Turbine 9HA.02 thuộc nhóm H-Class, phân khúc turbine khí công suất lớn được phát triển nhằm nâng cao hiệu suất phát điện. Theo tài liệu kỹ thuật của GE Vernova, thiết bị có hiệu suất phát điện thuần khoảng 44% khi chạy chu trình đơn và có thể đạt 64,1% trong cấu hình chu trình hỗn hợp ở điều kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hiệu suất thực tế phụ thuộc vào nhiên liệu và điều kiện vận hành tại từng dự án.

Ngoài khả năng phát điện hiệu suất cao, hai turbine tại Nhơn Trạch 3 và 4 còn được thiết kế để hỗ trợ đồng đốt hydro với tỷ lệ lên tới 50%. GE cho biết công nghệ này hướng tới khả năng sử dụng hydro hoàn toàn trong tương lai, khi nguồn nhiên liệu và hạ tầng đáp ứng yêu cầu.

Đây cũng là một lợi thế của điện khí trong bối cảnh năng lượng tái tạo ngày càng chiếm tỷ trọng lớn. Khi điện gió và điện mặt trời biến động theo thời tiết, các tổ máy điện khí có khả năng điều chỉnh công suất sẽ góp phần bổ sung nguồn cung và hỗ trợ ổn định hệ thống điện.

GE Vernova cho biết, dòng tuabin HA hiện diện tại 130 tổ máy đang vận hành ở 21 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tổng số giờ hoạt động thương mại của hệ thống HA trên toàn cầu đã vượt 4 triệu giờ

Theo GE, lượng phát thải carbon của nhà máy Nhơn Trạch 3 và 4 thấp hơn khoảng 60% so với nhà máy nhiệt điện than có cùng sản lượng điện.

Nhà máy điện LNG đầu tiên của Việt Nam vận hành thương mại

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 do Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) làm chủ đầu tư, liên danh Samsung C&T và Lilama đảm nhiệm tổng thầu EPC. Dự án đặt tại Khu công nghiệp Ông Kèo, Đồng Nai. Cụm dự án Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4 (chủ đầu tư PV Power) có tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD, tương đương 29.000 tỷ đồng.

Để vận hành hai tổ máy, dự án được kết nối với chuỗi cung ứng LNG gồm cảng nhập khí, kho chứa và trạm tái hóa khí tại Thị Vải, sau đó dẫn nhiên liệu qua hệ thống đường ống đến nhà máy. Đây là mắt xích quan trọng trong việc hình thành chuỗi điện khí LNG tại Việt Nam.

Ngày 5/1/2026, GE Vernova thông báo Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 bắt đầu vận hành thương mại, với tổng công suất khoảng 1.600 MW. Dự án bổ sung nguồn điện quy mô lớn cho khu vực phía Nam, đồng thời đánh dấu bước tiến trong việc ứng dụng công nghệ turbine khí hiệu suất cao tại Việt Nam.



