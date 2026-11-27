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Một sân vận động có lịch sử 85 năm tại Brazil đang được chuyển đổi thành công trình hạ tầng chống ngập quy mô lớn. Dự án trị giá 381,8 triệu real Brazil (khoảng 1.700 tỷ đồng) bao gồm xây dựng hồ chứa nước mưa ngầm có dung tích thiết kế hơn 102 triệu lít, cùng hệ thống đường ống thoát nước dài khoảng 6 km.

Ngày 24/11, Công ty Hạ tầng và Công trình công cộng Niterói (ION) bắt đầu phá dỡ các khán đài tại sân vận động Caio Martins, nằm ở khu vực Icaraí, thành phố Niterói, bang Rio de Janeiro. Đây là bước đầu tiên trong dự án cải thiện hệ thống thoát nước tại lưu vực sông Icaraí, nhằm giảm tình trạng ngập úng kéo dài nhiều năm ở khu vực đô thị này.

Theo hồ sơ kỹ thuật của dự án, hồ chứa nước ngầm có dung tích thiết kế 102.659 m³, tương đương khoảng 102,66 triệu lít. Công trình sẽ được xây dựng bên dưới khu vực sân bóng đá cũ, trên một phần khu đất thuộc quần thể thể thao Caio Martins.

Toàn bộ khu đất sân vận động được chính quyền bang Rio de Janeiro bàn giao cho thành phố Niterói có diện tích khoảng 25.000 m², tương đương 2,5 ha. Trong khi đó, phạm vi xây dựng hồ chứa và các hạng mục liên quan được xác định khoảng 15.000 m², bao gồm một phần mặt sân bóng và khu vực khán đài. Đây không phải là diện tích riêng của mặt sân bóng đá.

Hồ chứa không phục vụ hoạt động vui chơi hay bơi lội mà có chức năng tạm thời lưu giữ nước mưa trong những đợt mưa lớn. Nước được thu gom qua hệ thống cống thoát nước, dẫn về hồ chứa bằng hệ thống bơm, sau đó được xả có kiểm soát ra sông Icaraí và cuối cùng đổ vào vịnh Guanabara.

Giải pháp này nhằm giảm áp lực cho hệ thống thoát nước đô thị trong những thời điểm lượng mưa vượt quá khả năng tiêu thoát của đường phố. Theo chính quyền địa phương, dự án hướng tới xử lý tình trạng ngập úng đã ảnh hưởng đến khu vực trong hơn 50 năm, đặc biệt tại Icaraí, Santa Rosa và khu vực quanh quảng trường Largo do Marrão.

Ngoài hồ chứa ngầm, dự án còn bao gồm khoảng 6 km đường ống thoát nước mới. Trong đó, các tuyến cống kích thước lớn rộng 5 m, cao 2 m sẽ được triển khai trên đường Presidente Backer và Lopes Trovão để thu gom, dẫn nước mưa về khu vực lưu trữ.

Các hạng mục thoát nước bổ sung cũng được thực hiện tại đại lộ Roberto Silveira và các tuyến phố Paulo César, Santa Rosa, Mariz e Barros. Hệ thống được trang bị 3 máy bơm nhằm hỗ trợ quá trình vận chuyển và điều tiết nước.

Phạm vi hưởng lợi trực tiếp gồm các khu vực Icaraí, Santa Rosa và Largo do Marrão. Chính quyền thành phố cũng kỳ vọng công trình cải thiện tình trạng ngập úng tại một số khu vực lân cận như Viçoso Jardim, Cubango và Pé Pequeno.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 381,8 triệu real Brazil, tương đương khoảng 1.700 tỷ đồng. Khoản kinh phí này không chỉ dành cho việc phá dỡ khán đài hay xây dựng hồ chứa mà còn bao gồm thiết kế kỹ thuật, thi công toàn bộ hệ thống thoát nước và hỗ trợ vận hành công trình.

Theo hợp đồng số 82/2026, dự án có thời hạn thực hiện 42 tháng, trong đó 30 tháng dành cho thi công và 12 tháng tiếp theo dành cho vận hành có hỗ trợ. Thời gian hợp đồng được tính từ ngày 26/10/2026 đến ngày 25/4/2030. Đơn vị thực hiện là liên danh Reservatório Rio Icaraí, gồm MPE Engenharia e Serviços, Construtora Zadar và DP Barros Pavimentação e Construção.

Việc phá dỡ khán đài cũng đánh dấu sự thay đổi đối với sân vận động Caio Martins, công trình được khánh thành ngày 20/7/1941. Đây từng là địa điểm tổ chức các trận đấu của câu lạc bộ Botafogo tại Niterói và gắn bó với nhiều thế hệ người hâm mộ thể thao địa phương.

Trước khi triển khai dự án, sân vận động đã đóng cửa từ tháng 8/2023 do những vấn đề về kết cấu được phát hiện qua kiểm tra kỹ thuật. Tháng 6/2026, cơ quan Phòng vệ dân sự Niterói tiếp tục xác nhận các rủi ro liên quan đến công trình và duy trì lệnh cấm tổ chức sự kiện tập trung đông người.

Sau khi hoàn thành hệ thống chống ngập, khu vực sân bóng cũ dự kiến được chuyển đổi thành công viên công cộng với cây xanh, không gian sinh hoạt và các hạng mục thể thao như sân tennis, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ. Trong khi đó, nhà thi đấu có mái che và trung tâm thể thao dưới nước thuộc quần thể Caio Martins vẫn được duy trì chức năng.