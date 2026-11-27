Màn trình diễn như người thật và cấu hình "khủng" của robot Iron

Tại sự kiện Ngày Trí tuệ Nhân tạo (AI Day 2026) diễn ra hôm 25/11 ở Quảng Châu, Xpeng đã chính thức giới thiệu thế hệ robot hình người đa năng mới nhất mang tên IRON. Thoát khỏi vẻ ngoài cơ khí thô cứng thường thấy trên các dòng người máy truyền thống, Iron gây ấn tượng mạnh với vóc dáng tiệm cận con người với chiều cao khoảng 170 cm, cấu trúc cột sống mô phỏng sinh học, hệ thống cơ nhân tạo kết hợp lớp da mềm linh hoạt bên ngoài cùng mạng lưới cảm biến xúc giác tích hợp.

Robot hình người Iron và và nhà đồng sáng lập He Xiaopeng bước đi trên sân khấu AI Day (Ảnh: Xpeng)

Ngay trên sân khấu sự kiện, Iron đã tự tin bước đi, cầm micro và trực tiếp đối thoại các câu hỏi từ khán giả mà không cần đến sự điều khiển từ xa của con người. Khả năng vận động mượt mà này đến từ nền tảng phần cứng và năng lực tính toán được Xpeng đầu tư bài bản.

Khả năng vận động mượt mà này đến từ nền tảng phần cứng và năng lực tính toán được Xpeng đầu tư bài bản. Toàn thân robot sở hữu tới 76 bậc tự do với các khớp chuyển động linh hoạt, trong đó riêng mỗi bàn tay đã chiếm tới 21 bậc tự do, cho phép thực hiện các thao tác cầm nắm tinh vi như con người.

Đi kèm với cấu trúc cơ khí phức tạp là sức mạnh tính toán đạt ngưỡng 2.250 TOPS nhờ được trang bị ba con chip AI Turing tự phát triển. Hệ thống này vận hành trực tiếp mô hình nền tảng Kiến trúc AI vật lý Turing (Physical AI), giúp robot xử lý đồng thời việc giữ thăng bằng, di chuyển, thao tác tay và ra quyết định hội thoại theo thời gian thực.

Đáng chú ý, ngay từ tháng 9/2026, Xpeng đã đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất robot hình người với hơn 80% quy trình cốt lõi đều được tự động hóa. Theo lộ trình thương mại hóa, hãng sẽ sản xuất hàng loạt từ tháng 1/2027, đưa IRON vào huấn luyện làm trợ lý bán hàng tại hệ thống showroom và các khu phức hợp của công ty trong quý I, mở bán thương mại vào quý II và tiến tới bàn giao đại trà cũng như mở rộng sang thị trường châu Âu vào nửa cuối năm 2027.

Từ cửa hàng bán lẻ vào từng hộ gia đình chỉ sau 1–2 năm

Chia sẻ với đài CNBC ngày 26/11, ông Brian Gu, đồng chủ tịch tập đoàn Xpeng, nhận định tốc độ tiến hóa của trí tuệ nhân tạo đang rút ngắn đáng kể thời gian đưa robot vào đời sống thường nhật. "Có lẽ sau khi triển khai thành công trong môi trường thương mại, chỉ khoảng một đến hai năm nữa, chúng ta sẽ bắt đầu chứng kiến robot hiện diện trong các gia đình," ông nói.

Robot hình người Iron giao lưu với khán giả tại sự kiện AI Day (Ảnh: Xpeng)

Thành lập từ năm 2014 với xuất phát điểm là hãng xe điện, Xpeng đã liên tục mở rộng biên độ công nghệ sang chip AI tự thiết kế, phương tiện bay cá nhân và người máy. Mùa hè năm 2026, đơn vị phát triển robot của hãng đã huy động thành công 900 triệu USD ở mức định giá 6,3 tỷ USD trong vòng gọi vốn đầu tiên do IDG Capital dẫn dắt.

Dù vậy, giới đầu tư vẫn giữ thái độ thận trọng trước bức tranh chung của thị trường. Cổ phiếu Xpeng niêm yết tại New York và Hồng Kông đã giảm hơn 55% từ đầu năm do sức ép suy thoái của ngành ô tô Trung Quốc. Đồng thời, lĩnh vực người máy hình người tại nước này cũng đang chịu sự giám sát tài chính khắt khe hơn sau đợt IPO ồn ào cùng biến động cổ phiếu của Unitree, làm dấy lên nhiều câu hỏi về hiệu quả thương mại hóa thực chất.

Lý giải về lợi thế cạnh tranh của Xpeng, ông Brian Gu chỉ ra rằng phần lớn các startup robot tại Trung Quốc hiện nay mới chỉ tập trung vào từng mảnh ghép đơn lẻ như bàn tay cơ khí hay bộ não AI, hoặc đóng vai trò lắp ráp OEM thuần túy. Trong khi đó, bài toán khó nhất của người máy hình người là sự đồng bộ toàn diện: vừa di chuyển giữ thăng bằng, vừa thao tác tay và trả lời câu hỏi cùng lúc mà không bị phân tâm hay vấp ngã.

Theo tiết lộ của ông Gu, nhà sáng lập kiêm CEO He Xiaopeng vốn xuất thân là kỹ sư phần mềm từng tin rằng phần mềm có thể giải quyết mọi thứ. Tuy nhiên, quá trình trực tiếp sản xuất ô tô điện đã chứng minh việc chế tạo một cỗ máy phần cứng vận hành an toàn và ổn định trong thế giới thực khó khăn đến mức nào.

Ngoài ra, việc tận dụng trực tiếp các dòng chip hỗ trợ lái xe tự động mà công ty đã làm chủ cho cả ô tô lẫn robot hình người giúp Xpeng tạo ra "lá chắn" vững chắc. Ông Gu khẳng định chuỗi cung ứng linh kiện của hãng hiện không chịu tác động từ các lệnh hạn chế xuất khẩu chip Nvidia tiên tiến của Mỹ sang Trung Quốc.

"Kinh doanh robot dễ sinh lời hơn ô tô"

Trong chiến lược tài chính của Xpeng, việc chuyển hóa công nghệ lái xe tự động sang sản xuất người máy hình người mở ra một biên lợi nhuận hấp dẫn hơn hẳn. "Việc kinh doanh robot dễ kiếm lời hơn nhiều so với kinh doanh ô tô," ông Gu khẳng định, đồng thời dự báo mảng này sẽ bắt đầu tạo ra lợi nhuận ngay từ năm 2027 và trở thành trụ cột kinh doanh quan trọng của Xpeng trong vòng 2 đến 3 năm tới.

Robot hình người Iron ra mắt khán giả tại AI Day (Ảnh: Xpeng)

Tuy nhiên, lãnh đạo Xpeng cũng thẳng thắn nhìn nhận rào cản kỹ thuật khi chuyển dịch từ cửa hàng sang không gian gia đình. Khác với môi trường thương mại có tính kiểm soát cao, nhà ở đòi hỏi robot phải đảm bảo an toàn tuyệt đối xung quanh người cao tuổi, trẻ nhỏ và vật nuôi, đồng thời có khả năng phản ứng tức thì trước các tình huống khẩn cấp, điều đặt ra yêu cầu khắt khe hơn gấp bội về thời lượng pin cũng như độ ổn định vận hành.