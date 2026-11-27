Toyota chính thức giới thiệu bản facelift của Innova Hycross tại Ấn Độ. Đây là tên gọi của Innova Cross tại thị trường này. Theo DriveSpark, đây là lần nâng cấp giữa vòng đời đầu tiên kể từ tháng 12/2022.

Giá bán của Innova Cross mới khởi điểm từ 19,59 lakh rupee cho bản máy xăng GX, tương đương 547,4 triệu đồng. Trong khi đó, bản hybrid ZX cao nhất có giá 31,99 lakh rupee, tức khoảng 839,9 triệu đồng.

Toyota Innova Cross mới có giá khởi điểm tương đương 547,4 triệu đồng tại Ấn Độ. Ảnh: Cartrade

Ngoại thất Innova Cross tập trung nâng cấp đầu xe

Điểm khác biệt rõ nhất của Innova Cross mới nằm ở phần đầu. Cụ thể, xe dùng cụm đèn pha LED projector mới. Dải đèn định vị ban ngày có đồ họa tương tự mẫu Toyota Taisor. Bên cạnh đó, lưới tản nhiệt được làm vuông vức hơn theo phong cách Hilux. Trong đó, các ô hút gió có họa tiết hình kim cương. Đồng thời, đèn sương mù được bố trí lại. Hốc gió dưới cản trước cũng thanh mảnh hơn và có thêm chi tiết ốp bạc.

Ngược lại, thân xe Innova Cross gần như được giữ nguyên. Cửa, kính và bộ mâm hợp kim 18 inch không thay đổi so với bản tiền nhiệm. Ở phía sau, điểm mới chủ yếu là cụm đèn hậu LED với đồ họa được tinh chỉnh. Ngoài ra, Innova Cross bản mới tại Ấn Độ có 5 tùy chọn màu ngoại thất.

Ngoại thất Innova Cross chỉ được làm mới mặt trước. Ảnh: Cartrade

Khoang cabin Innova Cross mới được bổ sung nhiều trang bị

Bên trong, màn hình giải trí của Innova Cross mới tăng lên 12,3 inch, thay cho loại 10,1 inch. Các bản cao hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Đồng thời, bản hybrid nhận bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Trong khi đó, bản máy xăng vẫn dùng màn hình 7 inch sau vô-lăng.

Bảng táp-lô của Innova Cross bản nâng cấp được bọc vật liệu mềm. Cùng với đó là các chi tiết ốp bạc và sơn đen bóng. Bên cạnh đó, vô-lăng và cần số được bọc da. Xe có thêm đèn viền nội thất, bàn gấp cho hàng ghế sau và chất liệu bọc ghế mới.

Không gian nội thất Innova Cross nhận được nhiều nâng cấp. Ảnh: Cartrade

Về tiện nghi, Innova Cross mới có ghế trước thông gió và ghế lái chỉnh điện có nhớ vị trí. Đối với hàng ghế thứ hai, xe dùng ghế ottoman chỉnh điện. Theo DriveSpark, xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh. Danh sách trang bị còn có điều hòa tự động hai vùng, cốp điện và dàn âm thanh JBL 9 loa.

Innova Cross có thể dùng xăng sinh học E85

Toyota Innova Cross mới giữ hai tùy chọn động cơ xăng và hybrid dung tích 2.0L. Bản máy xăng cho công suất khoảng 173 mã lực, đi kèm hộp số CVT. Trong khi đó, bản hybrid sử dụng hộp số e-CVT. Đáng chú ý, hệ truyền động hybrid có thể dùng xăng pha ethanol từ E20 đến E85.

Về an toàn, Innova Cross bản mới có 6 túi khí, gói hỗ trợ lái ADAS và camera 360 độ. Bên cạnh đó là cảm biến áp suất lốp, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Toyota Innova Cross mới khả năng cao sẽ sớm được mang về Việt Nam. Ảnh: Cartrade

Tại Việt Nam, Innova Cross được Toyota giới thiệu vào tháng 10/2023. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Hiện Innova Cross có ba phiên bản 2.0G, 2.0V và 2.0 HEV, giá niêm yết từ 730 đến 960 triệu đồng. Hiện tại, Toyota Việt Nam chưa công bố kế hoạch phân phối bản nâng cấp tại thị trường trong nước.