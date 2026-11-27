Trong vòng 200 ngày tính từ ngày 1/12 năm nay đến hết 18/6/2027, Liên minh châu Âu (EU) sẽ chỉ cho phép tối đa 191.780 xe du lịch mới thuộc nhóm plug-in hybrid (PHEV), hybrid tự sạc (HEV) và hybrid nhẹ (mild-hybrid) sản xuất tại Trung Quốc đi vào thị trường khối này.

Theo các chuyên gia, do lượng xe HEV và mild-hybrid xuất khẩu từ Trung Quốc sang châu Âu không lớn, tác động thực tế của mức trần này chủ yếu nhắm vào phân khúc xe PHEV.

Đáng chú ý, dòng xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) không nằm trong hạn ngạch này mà chịu chung chính sách thuế chống trợ cấp như ô tô thuần điện (BEV). Ví dụ, mẫu SUV Xiaomi Skynomad N90 không bị tính vào hạn ngạch nhập khẩu nhưng phải chịu mức thuế lên tới 45,3%.

Ngược lại, mẫu BYD Seal U DM-i sản xuất tại Trung Quốc chỉ chịu thuế nhập khẩu tiêu chuẩn 10%, song sẽ bị trừ trực tiếp vào hạn mức chung 191.780 xe.

Ô tô sản xuất tại Trung Quốc chờ xuất khẩu sang thị trường châu Âu tại cảng Yên Đài. (Ảnh: GT)

Hạn ngạch 191.780 xe được EU chia làm ba giai đoạn phân bổ: 86.301 xe cho giai đoạn từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, 88.219 xe từ tháng 3 đến tháng 5/2027 và 17.260 xe cho 18 ngày đầu tháng 6/2027. Phần hạn mức chưa dùng hết của kỳ trước được phép chuyển sang kỳ tiếp theo, nhưng khi hết hạn ngạch của giai đoạn nào, hải quan EU sẽ lập tức ngừng thông quan các lô hàng mới.

Các đại lý vẫn được phép bán bình thường những xe đã hoàn tất thủ tục hải quan trước ngày 1/12.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh xe hybrid Trung Quốc tăng tốc áp đảo tại châu Âu sau khi khối này áp thuế cao với xe thuần điện. Số liệu từ Ủy ban châu Âu cho thấy lượng xe hybrid nhập từ Trung Quốc đã nhảy vọt từ 106.500 chiếc năm 2024 lên khoảng 302.400 chiếc năm 2025 và dự kiến cán mốc khoảng 800.000 xe trong năm 2026.

Theo thống kê, cả ba vị trí dẫn đầu doanh số xe PHEV tại châu Âu trong 10 tháng đầu năm 2026 đều thuộc về các mẫu xe Trung Quốc, lần lượt là BYD Seal U, BYD Atto 2 và Jaecoo 7 (thuộc tập đoàn Chery).

Quy đổi theo năm, mức trần mới tương đương khoảng 350.000 xe/năm, nhỉnh hơn khoảng 16% so với năm 2025 nhưng chưa bằng một nửa mức dự báo của năm 2026. Ủy ban châu Âu cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra để xem xét liệu có cần áp dụng các biện pháp hạn chế dài hạn hơn sau tháng 6/2027 hay không.

Ngay trong ngày 24/11, Bộ Thương mại Trung Quốc đã lên tiếng phản đối, tuyên bố bảo lưu quyền khởi kiện biện pháp này lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và yêu cầu bồi thường thương mại, đồng thời kêu gọi EU tôn trọng nhận thức chung mà hai bên đã đạt được hồi tháng 10 về hoạt động xuất khẩu xe hybrid.

Các mẫu xe như BYD Seal U (có tên gọi Sealion 6 tại Việt Nam) đang dẫn đầu phân khúc PHEV tại châu Âu, khiến EU phải dựng thêm hàng rào kỹ thuật. (Ảnh: BYD)

Ảnh hưởng tới cả các hãng xe châu Âu

Một điểm đáng chú ý trong quy định mới là hạn ngạch được tính dựa trên nơi xuất xưởng của chiếc xe. Điều này đồng nghĩa các hãng xe châu Âu, điển hình như Volkswagen với kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu ô tô từ các liên doanh tại Trung Quốc về lại thị trường nội địa, nếu đưa xe PHEV sản xuất tại Trung Quốc sang EU, cũng sẽ bị tính vào hạn mức chung 191.780 xe.

Ngược lại, các hãng xe Trung Quốc sản xuất hoặc lắp ráp xe hybrid ngay trong lãnh thổ EU sẽ hoàn toàn nằm ngoài vòng kiểm soát của hạn ngạch này. Đây được xem là chất xúc tác buộc các thương hiệu Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ nội địa hóa dây chuyền tại châu Âu.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp lớn đã sớm đi trước một bước. BYD đang xây dựng nhà máy hoàn chỉnh gồm đầy đủ xưởng dập, hàn và sơn tại Szeged (Hungary).

Từ tháng 10/2026, Leapmotor đã bắt đầu lắp ráp mẫu SUV B10 từ bộ linh kiện CKD tại nhà máy Zaragoza của đối tác Stellantis (Tây Ban Nha).

Ngoài ra, đối tác Ebro của Chery cũng đang lắp ráp mẫu PHEV S700 tại Barcelona (Tây Ban Nha), còn nhà sản xuất Magna lắp ráp bộ đôi SUV điện Xpeng G6 và G9 tại Graz (Áo) từ các cụm linh kiện nhập từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, giới chuyên gia từng phân tích rằng EU cũng sẽ sớm có những biện pháp để đối phó, nhằm yêu cầu các thương hiệu Trung Quốc phải sử dụng linh kiện được sản xuất tại châu Âu.