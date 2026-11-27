Ngày 18/11/2026, trước sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao cùng đại diện các cơ quan chức năng, Tập đoàn dược phẩm MSD và Công ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam (VNVC) đã công bố kế hoạch hợp tác về chuyển giao công nghệ, sản xuất và nội địa hóa sản phẩm công nghệ chiến lược vắc xin.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo cấp cao MSD, với sự tham dự của Tiến sĩ Marc Gailhardou, Chủ tịch Khu vực các Thị trường Liên lục địa của MSD; Tiến sĩ Andrew Otoo, Chủ tịch MSD khu vực châu Á - Thái Bình Dương và ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VNVC.

Tiến sĩ Marc Gailhardou, Chủ tịch Khu vực các Thị trường Liên lục địa của MSD, chia sẻ về kế hoạch hợp tác cùng VNVC nhằm thúc đẩy phòng ngừa bệnh tật và đóng góp lâu dài cho sức khỏe người dân Việt Nam.

Theo kế hoạch, hai bên hướng tới hợp tác dài hạn, trong đó MSD dự kiến hỗ trợ VNVC tiếp cận kiến thức khoa học, chuyên môn kỹ thuật, quy trình quản lý chất lượng và năng lực sản xuất vắc xin. Đây là những yếu tố quan trọng để từng bước hình thành và nâng cao năng lực sản xuất vắc xin công nghệ cao trong nước.

Tiến sĩ Marc Gailhardou cho biết MSD kỳ vọng đóng góp kinh nghiệm hơn 130 năm hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và vắc xin vào kế hoạch hợp tác với VNVC. Đại diện doanh nghiệp cũng đánh giá cao năng lực dẫn dắt thị trường, cam kết đầu tư và định hướng dài hạn của đối tác Việt Nam.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc VNVC, nhấn mạnh kế hoạch hợp tác với MSD là bước tiến quan trọng nhằm tiếp cận công nghệ sản xuất vắc xin tiên tiến, từng bước nâng cao năng lực sản xuất và tự chủ vắc xin tại Việt Nam.





Về phía VNVC, ông Ngô Chí Dũng cho biết doanh nghiệp đã có nhiều năm hợp tác với MSD trong việc cung ứng vắc xin cho người dân Việt Nam. Việc hai bên tiến tới kế hoạch chuyển giao công nghệ, sản xuất và nội địa hóa được kỳ vọng mở rộng phạm vi hợp tác, từ phân phối và cung ứng sang phát triển năng lực sản xuất trong nước.

Theo ông Dũng, VNVC xác định sản xuất vắc xin công nghệ cao là chiến lược dài hạn, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, công nghệ tiên tiến, nhân lực chuyên môn và hệ thống quản trị chất lượng nghiêm ngặt. Doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng nhà máy hiện đại, chuẩn bị nền tảng để tiếp nhận và từng bước làm chủ công nghệ sản xuất.

Kế hoạch hợp tác với MSD được kỳ vọng giúp VNVC tiếp cận công nghệ sản xuất vắc xin tiên tiến trên thế giới, qua đó góp phần chủ động nguồn cung, mở rộng khả năng tiếp cận vắc xin và nâng cao năng lực của ngành công nghiệp vắc xin Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ chiến lược và nâng cao năng lực tự chủ y tế, việc thu hút các tập đoàn dược phẩm quốc tế tham gia chuyển giao công nghệ được xem là một hướng đi quan trọng. Nếu được triển khai hiệu quả, hợp tác giữa MSD và VNVC có thể góp phần bổ sung năng lực sản xuất trong nước, giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài và tạo nền tảng phát triển ngành công nghiệp vắc xin trong dài hạn.