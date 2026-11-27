Sáng ngày 27/11, tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc đang niêm yết ở mức 1,497 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,545 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Loại bạc thỏi 999 1kg có giá 39,92 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 41,2 triệu đồng/thỏi (bán ra), tăng phiên thứ 2 liên tiếp và vượt qua mốc 40 triệu đồng.

Cùng thời điểm, Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 1,557-1,602 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 41,52 - 42,72 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, DOJI ghi nhận mức giá 1,618 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,683 triệu đồng/lượng (bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý đạt mức 1,734 triệu đồng/lượng (bán ra).﻿