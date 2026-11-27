Giá bạc ngày 27/11 vượt mốc 40 triệu đồng/kg tại Ancarat, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Sacombank
Giá bạc trong nước tăng phiên thứ 2 liên tiếp.
- 26-11-2026Giá bạc sáng ngày 26/11 bật tăng mạnh tại Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Sacombank
- 26-11-2026Giá vàng bạc 26/11: Phú Quý, SJC, DOJI đồng loạt bật tăng!
- 25-11-2026Mỹ sắp công bố dữ liệu quan trọng, giá bạc rơi xuống đáy 14 tháng
Sáng ngày 27/11, tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc đang niêm yết ở mức 1,497 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,545 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.
Loại bạc thỏi 999 1kg có giá 39,92 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 41,2 triệu đồng/thỏi (bán ra), tăng phiên thứ 2 liên tiếp và vượt qua mốc 40 triệu đồng.
Cùng thời điểm, Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 1,557-1,602 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 41,52 - 42,72 triệu đồng/kg.
Trong khi đó, DOJI ghi nhận mức giá 1,618 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,683 triệu đồng/lượng (bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý đạt mức 1,734 triệu đồng/lượng (bán ra).
Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng lên trên 43 USD/ounce, phục hồi từ mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2025. Giá bạc thế giới hiện ở mức 36 triệu đồng/kg, thấp hơn giá bạc trong nước khoảng hơn 5 triệu đồng. Khoảng cách này tiếp tục bị kéo dãn sau giai đoạn giá bạc trong nước thấp hơn giá bạc thế giới.
Cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo ổn định sau đợt bán tháo gần đây, làm giảm áp lực thanh khoản đối với kim loại quý. Bạc và các kim loại khác đã chịu áp lực bán đáng kể khi sự sụt giảm của thị trường chứng khoán khiến các nhà đầu tư thanh lý vị thế để bù đắp thua lỗ ở các tài sản khác.
Trong khi đó, những người tham gia thị trường tiếp tục đánh giá triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, với dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến củng cố kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng tới. Thị trường hiện đang dự báo gần như chắc chắn sẽ có đợt tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 12, trong khi một đợt tăng khác vào tháng 1 vẫn là một khả năng. Các tín hiệu từ các ngân hàng trung ương ở Nhật Bản và châu Âu cho thấy việc thắt chặt tiền tệ hơn nữa cũng đã gây áp lực lên kim loại quý, hạn chế sự phục hồi của chúng.
Nhịp sống thị trường