Giá bạc sáng ngày 26/11 bật tăng mạnh tại Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Sacombank
Giá bạc trong nước tăng hơn 2 triệu đồng/kg.
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Sáng ngày 26/11, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc đang niêm yết ở mức 1,445 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,490 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.
Loại bạc thỏi 999 1kg có giá 38,533 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 39,733 triệu đồng/thỏi (bán ra), bật tăng mạnh 2,2 triệu đồng/thỏi so với kết phiên hôm qua. Điều này giúp bạc trong nước tăng hơn 5% giá trị trong vòng 1 tuần vừa qua.
Cùng thời điểm, Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 1,527-1,572 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 40,72-41,92 triệu đồng/kg. Trong khi đó, DOJI ghi nhận mức giá 1,567 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,632 triệu đồng/lượng (bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý đạt mức 1,681 triệu đồng/lượng (bán ra).
Trên thị trường thế giới, giá bạc ở mức 41,6 USD/ounce, tiếp tục xu hướng giảm khi dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào tháng tới. Giá bạc thế giới đang ở mức 34,8 triệu đồng/kg, thấp hơn giá bạc trong nước gần 5 triệu đồng, kéo dài khoảng cách sau giai đoạn thấp hơn.
Lạm phát PCE cốt lõi của Mỹ tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 10, đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 2023. Trong khi đó, ước tính thứ hai cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 4,3% trong quý III, tăng tốc từ 2,2% trong quý trước và vượt qua ước tính trước đó là 3,5%.
Thị trường hiện đang dự đoán gần như chắc chắn sẽ có mức tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12, và cũng đang xem xét khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 1.
Trong khi đó, căng thẳng thương mại lại nổi lên sau khi Mỹ đề xuất áp thuế 20% mới đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, cùng với các biện pháp thương mại bổ sung nhắm vào 13 đối tác, bao gồm EU, Nhật Bản và Ấn Độ. Các biện pháp được đề xuất có thể nâng thuế đối với một số mặt hàng của Trung Quốc lên 45%, và có thể tăng thêm nếu Bắc Kinh không đáp ứng các cam kết thương mại của mình.
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