Trên thị trường thế giới, giá bạc ở mức 41,6 USD/ounce, tiếp tục xu hướng giảm khi dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vào tháng tới. Giá bạc thế giới đang ở mức 34,8 triệu đồng/kg, thấp hơn giá bạc trong nước gần 5 triệu đồng, kéo dài khoảng cách sau giai đoạn thấp hơn.

Lạm phát PCE cốt lõi của Mỹ tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 10, đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 2023. Trong khi đó, ước tính thứ hai cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 4,3% trong quý III, tăng tốc từ 2,2% trong quý trước và vượt qua ước tính trước đó là 3,5%.

Thị trường hiện đang dự đoán gần như chắc chắn sẽ có mức tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12, và cũng đang xem xét khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 1.

Trong khi đó, căng thẳng thương mại lại nổi lên sau khi Mỹ đề xuất áp thuế 20% mới đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, cùng với các biện pháp thương mại bổ sung nhắm vào 13 đối tác, bao gồm EU, Nhật Bản và Ấn Độ. Các biện pháp được đề xuất có thể nâng thuế đối với một số mặt hàng của Trung Quốc lên 45%, và có thể tăng thêm nếu Bắc Kinh không đáp ứng các cam kết thương mại của mình.