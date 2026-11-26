Hyundai Thành Công Thương Mại (HTCV) vừa công bố mở rộng chính sách bảo hành đối với các dòng xe thương mại đang phân phối tại Việt Nam. Theo đó, từ ngày 1/11/2026, nhiều mẫu xe tải nhẹ, tải trung và xe khách Hyundai County được nâng thời hạn bảo hành lên 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Cụ thể, ở phân khúc xe tải nhẹ, chính sách mới áp dụng cho các dòng H150, N250/N250SL, N500 Series và N650L. Trong khi đó, nhóm xe tải trung gồm W11 Series, W750 và EX Series cũng được hưởng thời hạn bảo hành mới.

Đối với phân khúc xe khách, Hyundai County là mẫu xe tiếp theo được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km. Trước đó, Hyundai Solati, mẫu minibus 16 chỗ của hãng, đã được nâng thời hạn bảo hành lên 5 năm từ đầu năm 2026.

Việc mở rộng chính sách lần này nằm trong chương trình "Hyundai – Gia tăng giá trị", với thông điệp "Mở rộng bảo hành – Vững bước kinh doanh". Qua đó, HTCV áp dụng thời hạn bảo hành dài hơn trên phần lớn danh mục xe thương mại, từ các phương tiện phục vụ giao nhận hàng hóa trong đô thị đến xe tải phục vụ vận chuyển đường dài và xe chở khách.

Với nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh vận tải, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa và thời gian phương tiện phải dừng hoạt động là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác. Do đó, thời hạn bảo hành kéo dài có thể giúp chủ xe giảm bớt rủi ro chi phí đối với các hạng mục thuộc phạm vi bảo hành, đồng thời thuận lợi hơn trong việc tính toán ngân sách vận hành.

Bên cạnh chính sách bảo hành, hệ thống đại lý 3S ủy quyền Hyundai trên toàn quốc tiếp tục cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật theo tiêu chuẩn của hãng. Đây là một trong những yếu tố quan trọng đối với khách hàng sử dụng xe thương mại, khi phương tiện thường xuyên hoạt động với cường độ cao.



