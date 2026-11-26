Hãng thông tấn TASS ngày 25/11 đưa tin, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga) do ông Aleksandr Dmitrievich Beglov, Thống đốc thành phố dẫn đầu, nhân chuyến thăm Việt Nam chính thức bắt đầu từ ngày 24/11.

Đại diện hai thành phố Saint Petersburg và Hà Nội tại cuộc hội đàm ngày 25/11. Ảnh: Linh Phạm/Báo điện tử Chính phủ



Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo Saint Petersburg cho biết sẵn sàng hợp tác phát triển hệ thống tàu điện ngầm tại thủ đô Hà Nội.



"Saint Petersburg mong muốn tăng cường hợp tác với Hà Nội, khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thành lập các nhóm công tác và phối hợp chặt chẽ để đưa những thỏa thuận giữa 2 thành phố sớm trở thành hiện thực" - Hãng TASS trích lời ông Aleksandr Dmitrievich Beglov cho biết.

Bước tiếp theo sẽ là phát triển các giải pháp tài chính bền vững cho sự phát triển hơn nữa của hệ thống tàu điện ngầm. Ông Beglov nhắc lại rằng Saint Petersburg và Hà Nội đã trở thành thành phố kết nghĩa vào tháng 5 năm 2025.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

"Gần đây, chúng tôi đã thảo luận về các vấn đề thực tiễn và các dự án quy mô lớn. Dự án đầu tiên sẽ là sự tham gia của các chuyên gia Saint Petersburg vào quy hoạch tàu điện ngầm Hà Nội", ông nói.

Người đứng đầu thành phố của Nga cho biết thêm, Saint Petersburg hiện sở hữu những nhà ga metro nằm ở độ sâu khoảng 80m dưới lòng đất, được đánh giá thuộc nhóm các ga metro sâu nhất thế giới.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh rằng Hà Nội quan tâm đến kinh nghiệm phát triển các lĩnh vực như vận tải đường sắt đô thị, y tế, đào tạo nguồn nhân lực, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo của Saint Petersburg.

"Sau chuyến thăm của đoàn đại biểu Hà Nội tới Saint Petersburg năm nay, chúng tôi nhận thấy tiềm năng lớn cho các dự án hợp tác chung giữa hai thành phố trong lĩnh vực vận tải đường sắt đô thị và tàu điện ngầm. Một trong những nền tảng của sự hợp tác này là việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển vận tải đường sắt giữa Hà Nội và Saint Petersburg ngày hôm nay (25/11" - ông Vũ Đại Thắng cho biết.

Thành phố Saint Petersburg và Hà Nội đã trở thành thành phố kết nghĩa vào tháng 5/2025. Hai bên cũng đã thảo luận về sản xuất công nghệ cao, đóng tàu, dược phẩm và logistics. Từ tháng 10, công dân Việt Nam được hưởng ưu đãi miễn visa khi nhập cảnh Nga tối đa 30 ngày.

Điểm mạnh của trường phái kiến trúc Saint Petersburg bao gồm các nhà ga sâu dưới lòng đất, thang cuốn và đường hầm, Đây là những năng lực có thể áp dụng cho các tuyến đường sắt Hà Nội, nơi một số đoạn đường ray nằm trên cao và một số đoạn khác nằm ngầm dưới đất.

Tham khảo: TASS, FT