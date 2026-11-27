Theo số liệu Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu hàu trong 10 tháng đạt gần 14 triệu USD, tăng từ khoảng 8 triệu USD cùng kỳ năm 2025. Xuất khẩu tăng trưởng dương trong phần lớn các tháng, trong đó tháng 5 và tháng 6 ghi nhận mức tăng lần lượt 870% và 315%.

Dù vậy, đà tăng chưa duy trì đồng đều. Sau khi đạt gần 2 triệu USD trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu tháng 10 giảm xuống khoảng 1,7 triệu USD, thấp hơn 1% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này cho thấy tăng trưởng chung vẫn phụ thuộc đáng kể vào một số giai đoạn và thị trường nhất định.

Đài Loan (TQ) tiếp tục là thị trường tiêu thụ hàu lớn nhất của Việt Nam. Trong 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt hơn 10 triệu USD, tăng 63% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 76% tổng giá trị xuất khẩu hàu cả nước.

Tỷ trọng này đã giảm nhẹ so với mức 77% của cùng kỳ năm trước, nhưng Đài Loan vẫn giữ vai trò quyết định đối với kết quả xuất khẩu chung. Theo VASEP, doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu xuất khẩu hàu tươi ướp đá, trong khi các sản phẩm hàu của Việt Nam hiện đã tiếp cận hơn 10 thị trường, phần lớn nằm tại châu Á.

Đáng chú ý, Nhật Bản đang nổi lên như một điểm đến có tiềm năng tăng trưởng. Cơ hội xuất khẩu sang thị trường này được chú ý sau khi ngành nuôi hàu nội địa Nhật Bản chịu thiệt hại nghiêm trọng trong năm 2025. Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản được Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) dẫn lại, một số khu vực như Hiroshima và Hyogo ghi nhận hiện tượng hàu, sò điệp chết hàng loạt, tỷ lệ thiệt hại tại một số vùng lên tới 90%.

Hiroshima vốn là vùng nuôi hàu lớn, chiếm khoảng 60% sản lượng toàn Nhật Bản. Thiệt hại tại các khu vực sản xuất trọng điểm khiến nguồn cung trong nước bị ảnh hưởng, trong khi việc khôi phục sản lượng cần thời gian do chu kỳ nuôi hàu kéo dài từ 1-3 năm. Điều này buộc các nhà nhập khẩu Nhật Bản phải tìm kiếm thêm nguồn cung từ nước ngoài.

Trước đây, Nhật Bản chủ yếu nhập khẩu hàu từ Hàn Quốc, Mỹ và Trung Quốc. Theo thông tin của Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, Hàn Quốc chiếm hơn 60% lượng hàu nhập khẩu, Mỹ chiếm hơn 20% và Trung Quốc hơn 10%. Việc nguồn cung nội địa suy giảm có thể tạo thêm cơ hội cho các nhà cung cấp mới, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, đây không phải thị trường dễ tiếp cận. Nhật Bản có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, kiểm soát dư lượng kháng sinh, phụ gia và vi sinh vật gây bệnh. Đặc biệt, hàu dùng để ăn sống phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao về vùng nuôi, xử lý và bảo quản. Trong khi đó, sản phẩm hàu Việt Nam hiện chủ yếu phục vụ tiêu thụ hoặc chế biến chín. Vì vậy, theo khuyến nghị của Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, doanh nghiệp có thể ưu tiên nhóm hàu đông lạnh, bán chế biến trước khi hướng tới phân khúc hàu tươi ăn sống có giá trị cao hơn.

Bên cạnh Nhật Bản, Lào cũng là thị trường ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong năm nay. Dù quy mô xuất khẩu sang thị trường này chưa được công bố chi tiết trong số liệu tổng hợp, sự gia tăng đơn hàng cho thấy các thị trường lân cận vẫn có vai trò nhất định trong việc mở rộng đầu ra cho hàu Việt Nam.

Việt Nam hiện có nhiều vùng nuôi hàu tập trung, đặc biệt tại Quảng Ninh, Hải Phòng và các tỉnh ven biển miền Trung, Nam Bộ. Hàu được nuôi theo nhiều hình thức khác nhau, tạo nguồn nguyên liệu cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, để mở rộng thị trường quốc tế, quy mô vùng nuôi cần đi cùng khả năng kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Với Nhật Bản, thách thức lớn nằm ở việc đáp ứng tiêu chuẩn kiểm dịch và an toàn vi sinh. Trong khi đó, tại các thị trường hiện hữu, doanh nghiệp cần duy trì chất lượng ổn định, bảo đảm chuỗi lạnh và phát triển thêm sản phẩm phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

Kim ngạch xuất khẩu tăng 66% trong 10 tháng cho thấy hàu đang dần lấy lại đà tăng trưởng sau giai đoạn biến động. Tuy nhiên, để duy trì kết quả này, ngành hàng cần mở rộng thêm các thị trường có khả năng tiêu thụ ổn định, thay vì phụ thuộc quá lớn vào Đài Loan. Nhật Bản, với nhu cầu bổ sung nguồn cung sau thiệt hại tại các vùng nuôi nội địa, có thể là một hướng đi đáng chú ý trong thời gian tới.