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Xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar đang tăng trở lại, đạt tốc độ cao nhất kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu khí đốt tại châu Âu và châu Á gia tăng khi mùa đông đến gần, trong khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn chịu ảnh hưởng từ những bất ổn an ninh tại khu vực.

Theo dữ liệu của công ty phân tích hàng hóa Kpler, cảng xuất khẩu Ras Laffan của Qatar ghi nhận trung bình khoảng 1,4 chuyến hàng LNG mỗi ngày trong tháng 11. Con số này tăng khoảng 25% so với tháng trước và là mức cao nhất kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bắt đầu.

Tuy nhiên, lượng LNG xuất khẩu hiện vẫn chỉ tương đương khoảng một nửa so với thời điểm trước chiến tranh. Điều này cho thấy hoạt động thương mại của Qatar đang từng bước phục hồi, nhưng chưa thể trở lại quy mô ban đầu.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh thị trường khí đốt toàn cầu chịu sức ép từ cả yếu tố địa chính trị và thời tiết. Giá khí đốt tự nhiên tại châu Á và châu Âu hiện cao gấp đôi so với mức trước xung đột, khi thời tiết lạnh làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ, trong khi những gián đoạn tại khu vực Vịnh Ba Tư tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung.

Eo biển Hormuz có vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của Qatar. Những tháng đầu xung đột, gần như không có tàu chở LNG đi qua tuyến hàng hải này, khiến hoạt động xuất khẩu của quốc gia vùng Vịnh bị ảnh hưởng đáng kể.

Đến nay, Qatar đang sử dụng ít nhất 34 tàu chở LNG để vận chuyển nhiên liệu. Đáng chú ý, các tàu này thường tắt thiết bị phát tín hiệu định vị khi đi qua eo biển Hormuz nhằm bảo đảm an toàn. Chúng thường chỉ bật lại tín hiệu sau khi đã ra khỏi khu vực và tiếp tục hành trình đến địa điểm giao hàng.

Việc tắt tín hiệu khiến các đơn vị theo dõi khó xác định chính xác số lượng tàu đang di chuyển, bốc dỡ hàng hoặc đã đi qua tuyến hàng hải này. Theo dữ liệu của Kpler, đội tàu Qatar đang sử dụng có tuổi đời trung bình khoảng 18 năm, cao hơn đáng kể so với mức 10 năm của đội tàu chở LNG toàn cầu.

Bên cạnh hoạt động vận tải, các dấu hiệu từ cơ sở sản xuất cũng cho thấy Qatar đang chuẩn bị tăng nguồn cung. Dữ liệu vệ tinh ghi nhận hoạt động nhiệt tại 9 trong tổng số 14 tổ máy sản xuất LNG của tổ hợp Ras Laffan vào ngày 21/11. Đây là số lượng tổ máy có dấu hiệu hoạt động cao nhất kể từ khi xung đột bắt đầu.

Ras Laffan là tổ hợp sản xuất và xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới. Cơ sở này đã phải vận hành ở mức công suất thấp hơn kể từ khi bị hư hại vào tháng 3. Theo Reuters, Qatar vẫn duy trì khả năng tăng nhanh lượng hàng xuất khẩu nếu eo biển Hormuz được mở cửa hoàn toàn trở lại.

Việc số lượng tàu tham gia vận chuyển gia tăng trong những tháng gần đây cho thấy Qatar đang tìm cách duy trì, thậm chí mở rộng hoạt động xuất khẩu LNG trong điều kiện hiện tại. Nếu tuyến hàng hải Hormuz tiếp tục được khai thông và hoạt động sản xuất được cải thiện, nguồn cung từ Qatar có thể đóng vai trò quan trọng hơn trong việc đáp ứng nhu cầu khí đốt tại châu Á và châu Âu trong mùa đông năm nay.