‏Giá trị của điện thoại xa xỉ nằm ở những điều vượt thời gian‏

‏Sự khép lại của 2G và quá trình chuyển dịch sang 4G/5G đang làm thay đổi cách người dùng nhìn nhận vòng đời của điện thoại. Với thiết bị phổ thông, nâng cấp thường gắn với cấu hình hay tính năng mới; với điện thoại xa xỉ, giá trị lại được hình thành từ nhiều lớp khác.‏‏ ‏‏Một chiếc điện thoại xa xỉ không chỉ được đánh giá bởi công nghệ, mà còn bởi thiết kế, vật liệu, kỹ nghệ hoàn thiện và dấu ấn của người sở hữu. Thân máy titanium, mặt kính sapphire hay lớp da hoàn thiện thủ công vẫn có thể giữ giá trị thẩm mỹ và cảm xúc sau nhiều năm.‏

‏Những thế hệ như XOR Titanium X1 ‏‏hay các dòng điện thoại xa xỉ khác‏‏ từng được phát triển trên tinh thần ấy. Thiết bị tập trung vào trải nghiệm giao tiếp, cảm giác cầm nắm, chất liệu và sự riêng tư, thay vì chạy theo cách tiếp cận của smartphone đại trà.‏‏ ‏‏Tuy nhiên, điện thoại khác với nhiều vật phẩm xa xỉ truyền thống ở một điểm căn bản: khả năng sử dụng luôn gắn với hạ tầng viễn thông. Khi mạng cũ dần nhường chỗ cho 4G/5G, một thiết bị vẫn có thể đẹp và đáng trân trọng, nhưng khả năng tiếp tục đồng hành hằng ngày phụ thuộc vào mức độ thích nghi với môi trường kết nối mới‏‏. ‏‏Vì vậy, nâng cấp điện thoại xa xỉ không nhất thiết đồng nghĩa với việc từ bỏ những giá trị từng được lựa chọn. Điều quan trọng là tìm thấy một thế hệ sản phẩm có thể gìn giữ các giá trị ấy trong điều kiện công nghệ mới.‏

‏XOR Titanium X2 – khi giá trị xa xỉ được tiếp nối trên nền tảng 4G‏

‏Thay vì thay đổi triết lý sản phẩm để chạy theo xu hướng smartphone màn hình lớn và hệ sinh thái ứng dụng rộng, ‏‏điện thoại xa xỉ XOR đời ‏‏X2 tiếp tục giữ trải nghiệm đặc trưng của điện thoại xa xỉ phím bấm, đồng thời được phát triển trên nền tảng kết nối 4G.‏‏ ‏‏Sự thay đổi nằm ở khả năng thích nghi với hạ tầng mới, còn những yếu tố tạo nên bản sắc XOR tiếp tục được giữ lại. X1 vẫn có thể được trân trọng như một vật phẩm gắn với một giai đoạn sở hữu, trong khi X2 tiếp tục vai trò liên lạc trên nền tảng phù hợp hơn với hiện tại.‏

‏Đây cũng là một cách nhìn khác về khái niệm "trường tồn" trong công nghệ xa xỉ. Một sản phẩm không cần giữ nguyên mọi thứ để duy trì bản sắc; khả năng thích nghi mà không đánh mất giá trị cốt lõi mới giúp thiết bị tiếp tục hiện diện trong đời sống người dùng.‏‏ ‏‏Với XOR, hỗ trợ 4G giúp Titanium X2 duy trì chức năng cốt lõi là kết nối và liên lạc, trong khi thiết kế phím bấm, vật liệu, kỹ nghệ chế tác và triết lý bảo mật tiếp tục được phát triển.‏

‏Những giá trị giúp XOR X2 cân bằng giữa sở hữu và sử dụng‏

‏Nếu kết nối 4G giúp X2 phù hợp với hạ tầng viễn thông hiện tại, những yếu tố còn lại quyết định vì sao thiết bị vẫn được định vị như một vật phẩm xa xỉ.‏‏ ‏‏Mỗi chiếc XOR được hoàn thiện thủ công tại Anh, tiếp nối tinh thần Made in England. Tùy phiên bản, sản phẩm sử dụng Titanium Grade 5, sapphire, ceramic, da bê, da cá sấu Mississippi hay vàng 18K Thụy Sĩ. Các vật liệu này vừa tạo giá trị thị giác, vừa định hình cảm giác sử dụng: titanium bền và nhẹ, sapphire cứng và trong, ceramic tạo điểm nhấn hoàn thiện, còn da tuyển chọn mang tới xúc giác và cá tính riêng.‏

‏Thiết kế công thái học cũng là một phần quan trọng của trải nghiệm. Những đường cong được tính toán để thân máy nằm tự nhiên trong lòng bàn tay, còn bàn phím vật lý giữ cách tương tác trực tiếp, tập trung vào giao tiếp và tạo khác biệt với smartphone phổ thông.‏‏ ‏‏Bên dưới lớp vật liệu và thiết kế là một giá trị ít nhìn thấy hơn nhưng luôn giữ vị trí trung tâm trong triết lý XOR: quyền riêng tư. Titanium X2 vận hành trên hệ điều hành riêng XOR OS, kết hợp XOR-Shield với tường lửa SIM, bảo vệ baseband, bộ lọc tin nhắn và khả năng nhận diện trạm BTS giả, hướng tới một môi trường liên lạc có mức độ kiểm soát cao hơn.‏

‏Với nhóm khách hàng thường xuyên xử lý những trao đổi quan trọng, ‏‏cảm giác‏‏ an tâm ‏‏trong‏‏ liên lạc trở thành một phần của trải nghiệm xa xỉ. Sự kết hợp giữa 4G‏‏,‏‏ chế tác Anh Quốc, vật liệu cao cấp, bàn phím vật lý và bảo mật giúp X2 vừa đáng sở hữu, vừa đủ thích nghi để tiếp tục là một thiết bị liên lạc trong nh‏‏ịp sống số ‏‏hiện tại.‏

‏Sự phát triển của công nghệ không khiến những giá trị từng tạo nên sức hút của điện thoại xa xỉ biến mất. Thiết kế, vật liệu, kỹ nghệ chế tác và dấu ấn cá nhân vẫn có thể được gìn giữ qua nhiều thế hệ; điều cần thay đổi là cách các giá trị ấy tiếp tục tồn tại trong môi trường công nghệ mới.‏‏ ‏‏Với Titanium X2, XOR tiếp tục tinh thần của điện thoại xa xỉ phím bấm nhưng đưa trải nghiệm ấy lên nền tảng kết nối phù hợp hơn với hiện tại. Qua đó, X2 trở thành cầu nối giữa những giá trị đã được gìn giữ và nhu cầu sử dụng của một thế hệ viễn thông mới.‏

‏Để đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chuyển tiếp, XOR Việt Nam hiện triển khai chương trình hỗ trợ chủ nhân điện thoại xa xỉ thế hệ trước với mức hỗ trợ lên tới 280 triệu đồng ‏‏khi lựa chọn XOR Titanium X2, ‏‏tùy sản phẩm và điều kiện áp dụng. Đây là cách tiếp tục hành trình sở hữu, giữ lại phong cách và những giá trị đã lựa chọn trong một thế hệ kết nối mới.‏‏ ‏

‏Khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp XOR Titanium X2 tại XOR Boutique – 17 Hàng Bài, Cửa Nam, Hà Nội, hoặc liên hệ Hotline 0944 756 756 để được tư vấn chi tiết.‏