Một nhân viên công ty dệt may có hơn 700 triệu USD trong tài khoản ngân hàng bị bắt, lộ ra đường dây giao dịch phi pháp hơn 2,2 tỷ USD

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), cảnh sát Thanh Đảo, Sơn Đông và Chi nhánh Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Thanh Đảo (Trung Quốc) đã phối hợp điều tra một vụ án quỹ ngầm quy mô lớn lên tới 15,8 tỷ nhân dân tệ (2,2 tỷ USD), đồng thời bắt giữ 74 nghi phạm ở 17 tỉnh, thành trên toàn Trung Quốc. Hiện vụ án đã được chuyển cho Viện kiểm sát để xem xét, truy tố.



Điều đáng chú ý là vụ án quỹ ngầm này còn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép tiền ảo, khiến vụ án trở nên phức tạp hơn.

Zeng Jie, đối tác tại Công ty Luật Quảng Đông Quảng Cường, cho biết mối quan hệ giữa giao dịch tiền ảo và hoạt động ngoại hối bất hợp pháp sẽ trở thành một chủ đề nóng trong tương lai và cũng sẽ trở thành chủ đề mới để thảo luận nhiều hơn trong cộng đồng luật hình sự.

Khối lượng giao dịch trên 10 tỷ nhân dân tệ

Vào tháng 11/2022, cảnh sát Thanh Đảo nhận được manh mối về các giao dịch đáng ngờ trong tài khoản của một công dân tên Jin và những người khác, sau khi điều tra sơ bộ, người ta phát hiện khoảng 1.000 tài khoản đáng ngờ có dòng tiền vào mỗi ngày lên tới hơn 3 triệu nhân dân tệ và tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 2 tỷ nhân dân tệ. Số tiền lớn này có đặc điểm là hoạt động với tần suất cao suốt ngày đêm và ra vào nhanh chóng, điều này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát.

Yang Yi, người chịu trách nhiệm vụ án thuộc Đội điều tra kinh tế của Cục Công an thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, cho biết những tài khoản này được vận hành thông qua ngân hàng trực tuyến hoặc ngân hàng di động và địa chỉ hoạt động trực tuyến được hiển thị ở nước ngoài.

Sau đó, cơ quan điều tra phát hiện ra tài khoản của con trai ông Jin, người ở nước ngoài đã lâu và trùng với địa chỉ hoạt động của mạng lưới, và suy đoán rằng Jin mới là người thực sự kiểm soát những tài khoản này.

Qua điều tra chuyên sâu các tài khoản khả nghi, cảnh sát nhận thấy hầu hết những người gửi tiền vào tài khoản do Jin kiểm soát đều từng du học hoặc xuất nhập cảnh nhiều lần ngắn hạn.

Yang Yi nói, cảnh sát xác định Jin bị nghi ngờ sử dụng tài khoản ngân hàng để cung cấp dịch vụ giao dịch bất hợp pháp. Anh ta có liên quan đến các giao dịch với các quỹ ngầm khác trong nước và bị tình nghi phạm tội kinh doanh trái phép. Cảnh sát quyết định điều tra sâu hơn về Jin.

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện Jin không chỉ bị nghi ngờ thực hiện các giao dịch ngầm mà một lượng lớn tiền trong tài khoản mà anh ta kiểm soát cũng được chuyển sang tài khoản do Li, người đang tham gia giao dịch tiền ảo ở nước ngoài, kiểm soát.

Để trấn áp toàn diện các tội phạm cầm đầu và cả đường dây liên quan đến vụ án quỹ ngầm, các điều tra viên của Cục Ngoại hối Nhà nước và các cơ quan công an đã làm việc cùng nhau để truy xuất hơn 20 triệu hồ sơ giao dịch ngân hàng đáng ngờ liên quan đến Jin và lọc ra hàng ngàn tài khoản đáng ngờ. Các tài khoản này đã được mở tại hơn mười tỉnh, thành phố trên cả nước và khối lượng giao dịch trên 10 tỷ nhân dân tệ.

Liên quan đến mua bán trái phép tiền ảo

Liu Cuili, phó giám đốc Vụ Cán cân Thanh toán Quốc tế thuộc Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Chi nhánh Thanh Đảo, cho biết việc sử dụng toàn diện nhiều công cụ phân tích để so sánh dữ liệu đã cho thấy: Một lượng lớn tiền đã được chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng được kiểm soát bởi một cá nhân tên Li trú ở trong nước.

Liu Gang, Giám đốc Phòng Chính trị của Đội Điều tra Kinh tế thuộc Văn phòng Công an Thành phố Thanh Đảo, cho biết Li chỉ là nhân viên bình thường của một doanh nghiệp dệt may đô thị cấp quận, nhưng dòng vốn trong thẻ ngân hàng do anh ta kiểm soát có giá trị lên tới hơn 5 tỷ nhân dân tệ (khoảng 700 triệu USD). Sau khi điều tra, công an đã thu được một lượng lớn bằng chứng về việc Li buôn bán tiền ảo bất hợp pháp.

Cảnh sát phát hiện ra Li là một tay buôn bán trái phép tiền ảo. Li đã giúp Jin đổi một lượng lớn tiền thành các loại tiền ảo như Tether thông qua một nền tảng giao dịch tiền ảo ở nước ngoài. Biết Jin tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm của các quỹ ngầm, Li vẫn tiến hành kinh doanh giao dịch tiền ảo với anh ta và giúp các quỹ ngầm thực hiện các giao dịch bất hợp pháp.



Theo quy định do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và 10 cơ quan khác ban hành vào năm 2021, ở Trung Quốc, tiền ảo không được giao dịch hợp pháp và việc tiến hành các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Gây rối trật tự kinh tế, tài chính và phát sinh các hoạt động phi pháp, tội phạm như lừa đảo, lừa đảo đa cấp gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an toàn tài sản của người dân.

Xu Xiao, nhân viên của Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Chi nhánh Thanh Đảo, cho biết sau khi các quỹ ngầm thu nhân dân tệ từ “khách hàng”, chúng mua tiền ảo và sau đó bán tiền ảo thông qua các sàn giao dịch ở nước ngoài để có được vốn ngoại tệ. Quá trình này thực hiện việc chuyển đổi nhân dân tệ và ngoại tệ, cấu thành hành vi mua bán ngoại hối bất hợp pháp.

Sau 6 tháng điều tra, các điều tra viên đã xác định được cơ cấu tổ chức, thông tin nhận dạng, mô hình hoạt động của băng nhóm tội phạm rồi tập trung triển khai các hoạt động nhằm đóng cửa mạng lưới. Cảnh sát cả nước đã phối hợp và bắt giữ tổng cộng 74 nghi phạm trong vụ án chỉ trong vòng nửa tháng. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ một số công cụ phạm tội như điện thoại di động, máy tính, thẻ ngân hàng mà các nghi phạm sử dụng. Tại trại tạm giam, nghi phạm đã khai báo với cảnh sát về quy trình hoạt động.

Cảnh sát Huihui phối hợp phá 120 vụ quỹ ngầm

Dữ liệu cho thấy trong 11 tháng năm 2023, cảnh sát Huihui đã cùng phát hiện 120 trường hợp quỹ ngầm, xử phạt hành chính 443 trường hợp giao dịch ngoại hối trái phép, đồng thời phạt và tịch thu 940 triệu nhân dân tệ, các hoạt động như quỹ ngầm.

Quỹ ngầm là một loại hình tổ chức tài chính bất hợp pháp đặc biệt, theo cách hiểu thông thường, chúng dùng để chỉ những tội phạm tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như chuyển tiền xuyên biên giới, mua bán ngoại hối, dịch vụ thanh toán và thanh toán vốn mà không có sự chấp thuận của cơ quan quản lý, cơ quan có thẩm quyền quốc gia nhằm mục đích thu lợi bất hợp pháp.

Các quỹ ngầm không chỉ phá vỡ trật tự kinh tế, tài chính và khuyến khích tội phạm mà còn có thể khiến các công ty và cá nhân giao dịch với chúng bị tổn thất tài sản và rủi ro pháp lý.

Nguồn: CCTV