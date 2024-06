Một nhóm ngành được dự báo lợi nhuận tăng "bằng lần" trong quý 2/2024

Trong báo cáo ước tính lợi nhuận quý 2/2024 mới công bố, Chứng khoán MBS dự báo lợi nhuận toàn thị trường có thể đạt mức tăng 9,5% so với cùng kỳ trong quý 2/2024 hỗ trợ bởi mức nền thấp cùng kỳ trong khi sản xuất và tiêu dùng có sự phục hồi nhẹ.

Ngành được dự báo có mức tăng trưởng LN nổi bật trong quý 2 là bán lẻ (+379% svck).

Theo MBS, bán lẻ ICT-CE tiếp tục tăng trưởng chậm, điểm sáng từ lĩnh vực điện máy ghi nhận tăng trưởng 2 chữ số do thời tiết nắng gắt, nhu cầu lắp máy lạnh gia tăng. Các nhà bán lẻ tăng mức nền giá sản phẩm svck sẽ giúp biên LN gộp cải thiện hơn, từ đó lợi nhuận ròng mảng ICT-CE cải thiện rõ rệt svck.

Bên cạnh đó, bán lẻ trang sức cũng có tiềm năng nhờ giá vàng Q2/2024 biến động tăng mạnh, thúc đẩy nhu cầu giao dịch vàng nhẫn, từ đó doanh thu bán lẻ trang sức dự kiến tăng trưởng 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá nguyên vật liệu và tỷ trọng bán vàng miếng, vàng nhẫn gia tăng sẽ ảnh hưởng đến biên LN gộp của doanh nghiệp bán lẻ trang sức, dự kiến giảm khoảng 3 d% svck.

Với mảng bán lẻ dược phẩm, quy mô nhà thuốc gia tăng sẽ giúp doanh thu bán lẻ dược phẩm tăng tốt hơn trong quý này. Dự kiến Long Châu sẽ mở thêm 83 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng lên 1.670. tăng trưởng 34% svck; An Khang duy trì tổng số nhà thuốc, doanh thu bán lẻ dược phẩm dự kiến tăng trưởng khoảng 57% svck.

Vật liệu cơ bản cũng là nhóm ngành dự báo có mức tăng (+63% svck) trong quý 2 so với mức nền thấp năm ngoái.

Ngành vật liệu cơ bản được MBS nhận định sẽ tiếp tục duy trì đà phục hồi trong Quý 2 này với điểm sáng nổi bật từ nhóm các doanh nghiệp thép. Nhóm thép cho thấy mức phục hồi lợi nhuận đáng kể so với cùng kỳ trong bối cảnh giá nguyên vật liệu hạ nhiệt tác động tích cực đến biên LN gộp của DN. Giá nguyên vật liệu có thể duy trì ở mức thấp như hiện nay trong bối cảnh nguồn cung ổn định và nhu cầu nhập hàng tồn kho nguyên vật liệu tại Trung Quốc giảm mạnh (do cắt giảm sản lượng thép).

Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ cải thiện trong bối cảnh nhu cầu nội địa hồi phục. Sự hồi phục của nhu cầu và sản lượng tiêu thụ nội địa có thể tiếp tục duy trì tích cực như hiện nay khi nguồn cung BĐS dự kiến sẽ đẩy mạnh kể từ Quý 3. Khả năng tăng giá thép có thể xảy ra trong Quý 3 nhờ nhu cầu cải thiện cũng như áp lực giảm giá của Trung Quốc hạ nhiệt.

Lợi nhuận ngành ngân hàng được dự báo tăng trưởng chậm lại trong quý 2 (+12% svck)

MBS đánh giá NIM sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm khi lãi suất cho vay dự báo sẽ giảm thêm trong khi lãi suất huy động đã tăng nhẹ ở hầu hết các ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng trong Quý 2 dự báo sẽ khả quan hơn so với Quý 1 nhưng vẫn thấp hơn so với cùng kỳ, do đó nhìn chung thu nhập lãi thuần vẫn chưa thể tăng mạnh.

Thu nhập ngoài lãi vẫn ảm đạm và chưa thể phục hồi khi chỉ dựa chủ yếu vào mảng thu phí và xử lý nợ. Hoạt động kinh doanh ngoại hối với chứng khoán dự báo sẽ không có mức tăng trưởng cao khi tình hình thị trường càng lúc càng khó khăn. Chi phí trích lập dự phòng vẫn sẽ tiếp tục tăng khi nợ xấu có dấu hiệu tăng lại trong Quý 2 này. NPL tăng và LLR giảm là xu hướng chung toàn ngành.

Nhìn chung LNST của các NH sẽ có mức tăng trưởng không cao, mức tăng nổi bật ở một số ngân hàng có tăng trưởng tín dụng tốt như LPB, VPB, HDB; một số ngân hàng ghi nhận LNST tăng trưởng âm do LNST cùng kỳ năm ngoái ở mức cao như STB, BID.

Ngành bất động sản phục hồi nhưng phân hóa

Kết quả kinh doanh của nhóm BĐS dân cư theo dự phóng của MBS sẽ chưa chứng kiến sự đột phá trong Quý 2 do thiếu dự án để bàn giao và tình trạng pháp lý của các dự án vẫn chưa thay đổi nhiều trước thời điểm ban hành các luật liên quan (dự kiến ngày 1/8/2024). Các yếu tố như lãi suất, chi phí bán hàng giảm sẽ hỗ trợ phần nào cho lợi nhuận Quý 2 này.

Lợi nhuận ròng toàn ngành nhiều khả năng đi ngang chủ yếu nhờ VHM khi doanh nghiệp có dự án đang bàn giao, có tình trạng pháp lý rõ ràng đi kèm với sự phát triển của các cơ sở hạ tầng xung quanh. Một số doanh nghiệp khác có thể chứng kiến mức giảm so với cùng kỳ từ 50-70% như KDH, DXG.

Ngành BĐS khu công nghiệp lợi nhuận suy giảm (-26%) trên mức nền cao cùng kỳ

Đội ngũ phân tích đánh giá KQKD trong Q2/24 ngành BĐS KCN có sự suy giảm do cùng kỳ năm ngoái các công ty ghi nhận lợi nhuận cao (SZC, KBC, IDC, PHR). Lợi nhuận của BCM tăng mạnh do có mức nền thấp của Quý 2/23. Trong 5 tháng đầu năm 2024, vốn FDI thực hiện tăng 7,8% svck cho thấy nhu cầu đất KCN đang tăng trưởng tốt. Nguồn cung đất ở khu vực miền Nam đang cho thấy những dấu hiệu tích cực hơn từ việc chuyển đổi đất cao su nhờ các vấn đề về pháp lý được giải quyết khi luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua.

Ngành dầu khí triển vọng khu vực thượng nguồn vẫn tích cực



Q2/2024, các doanh nghiệp ngành dầu khí có thể tiếp tục duy trì trạng thái phân hóa lợi nhuận. Nhóm cổ phiếu thượng nguồn (PVD, PVS) có thể ghi nhận lợi nhuận tăng tốt svck khi khối lượng công việc tăng, song ở khu vực hạ nguồn lợi nhuận BSR sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực tới sản lượng và lợi nhuận khi nhà máy bảo dưỡng trong Quý 2.

Ngành điện triển vọng từ hoàn thiện khung pháp lý

Với điện khí, dự kiến LN các nhóm doanh nghiệp điện khí sẽ cải thiện sv Q1 do được huy động trở lại cùng giá thị trường điện trong Q2 neo cao ~1800-1900đ/kWh.

Với thuỷ điện, doanh thu nhiều thủy điện lớn có thể chưa cải thiện tương ứng theo sản lượng do giá bán giảm, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có giá điện hợp đồng thấp.

Sản lượng điện than có xu hướng giảm từ tháng 6, tuy nhiên đây vẫn là mức huy động ngang svck, dự kiến sản lượng điện than Q2/24 vẫn có thể duy trì tăng trưởng do huy động tốt T4-5/24, hỗ trợ tăng trưởng LN của nhóm.