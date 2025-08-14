Một nhóm ngành "giữ lửa" độ hot trong kỳ thi ĐH năm nay: Gia đình có con theo học là tự hào khoe khắp nơi, lương tính bằng đô!

Năm học 2025, đường đua tuyển sinh đại học chứng kiến một cú bùng nổ ngoạn mục của nhóm ngành STEM (Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Toán học). Theo thống kê mới nhất của Bộ GD&ĐT, 222.454 thí sinh đã đặt nguyện vọng 1 vào nhóm ngành này, tức tăng gần 42.000 so với mùa tuyển sinh 2024.

Nếu năm ngoái STEM đã “hot” thì năm nay, sức hút của các ngành như Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật – Công nghệ bán dẫn lại càng rực rỡ. Cụ thể, ngành Khoa học máy tính và CNTT thu hút tới 54.359 nguyện vọng 1 (tăng hơn 2.100 so với năm trước), Trí tuệ nhân tạo cán mốc 2.754 nguyện vọng.

Đặc biệt, sự nổi lên của ngành công nghiệp bán dẫn đang biến STEM thành “tấm vé vàng” cho những ai muốn gia nhập lĩnh vực công nghệ mũi nhọn. Chỉ trong vòng 1 năm, Bộ GD&ĐT đã ban hành Chuẩn chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn (5/2025), hướng dẫn các trường mở mới hoặc cập nhật chuyên ngành, đồng thời khởi động 9 phòng thí nghiệm bán dẫn tại nhiều đại học lớn.

Hiện tại, nhiều “ông lớn” trong hệ thống giáo dục đại học đang giữ vai trò dẫn đầu đào tạo STEM, gồm:

- Đại học Bách khoa Hà Nội: Cái tên “huyền thoại” với các ngành Khoa học máy tính, Điện tử - Viễn thông, Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa.

-Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM).

- Đại học Công nghệ và Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) nổi bật với Khoa học dữ liệu, AI, Kỹ thuật máy tính.

- Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) hội tụ các ngành công nghệ cao như Khoa học vật liệu, Vi mạch bán dẫn.

- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) mạnh về An toàn thông tin và Công nghệ đa phương tiện.

Ngoài các “trụ cột” như CNTT, AI, An toàn thông tin, STEM 2025 còn lấn sân mạnh mẽ với những chuyên ngành mới toanh nhưng cực tiềm năng như: Thiết kế vi mạch, Công nghệ robot, Khoa học vật liệu tiên tiến. Đây đều là những lĩnh vực gắn chặt với xu hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, được dự báo sẽ thiếu nhân lực trầm trọng trong 5–10 năm tới.

Cơ hội việc làm cực rộng mở

Nhóm ngành STEM vốn đã được xếp vào top lĩnh vực “khát” nhân sự toàn cầu, và tại Việt Nam, xu hướng này đang tăng tốc mạnh mẽ nhờ các chiến lược quốc gia về công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, và chuyển đổi số.

Về thu nhập, mức lương khởi điểm của sinh viên STEM tại Việt Nam thường dao động từ 10 - 15 triệu đồng/tháng cho các vị trí kỹ sư phần mềm, kỹ thuật viên, phân tích dữ liệu; riêng những vị trí thuộc AI, An ninh mạng hoặc Thiết kế vi mạch có thể bắt đầu từ 20 triệu đồng/tháng. Với người có 3–5 năm kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu, mức thu nhập hoàn toàn có thể đạt 30 - 50 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn nếu làm cho các tập đoàn công nghệ quốc tế.

Không chỉ dừng ở thị trường trong nước, nhân sự STEM Việt Nam còn có nhiều cơ hội làm việc từ xa cho doanh nghiệp nước ngoài với mức lương tính bằng USD. Các lĩnh vực như khoa học dữ liệu, phát triển phần mềm, kỹ thuật robot, và thiết kế chip được dự báo sẽ tăng trưởng tuyển dụng 20–30%/năm trong giai đoạn 2025–2030.

Có thể nói, sự kết hợp giữa chiến lược quốc gia về chip bán dẫn, làn sóng chuyển đổi số, và cơn sốt AI đã khiến STEM không chỉ là một nhóm ngành mà thực sự là hệ sinh thái nghề nghiệp rộng lớn. Với lượng thí sinh tăng kỷ lục và chính sách đào tạo ngày càng bài bản, STEM hứa hẹn vẫn sẽ là lựa chọn số 1 của nhiều thế hệ học sinh sinh viên, vừa bắt kịp thời đại, vừa mở ra vô số cơ hội việc làm chất lượng cao cả trong và ngoài nước.