Một nước Đông Nam Á vượt Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, lọt top 10 nền kinh tế đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 20/06/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà ĐTNN hơn 13,43 tỷ USD, bằng 95,7% so với cùng kỳ, tăng 3 điểm phần trăm so với 5 tháng đầu năm. Ngoài vốn đầu tư điều chỉnh giảm thì vốn đầu tư mới và GVMCP tiếp tục tăng hơn so với cùng kỳ.

Đầu tư mới có 1.293 dự án mới được cấp GCNĐKĐT (tăng 71,9% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt hơn 6,49 tỷ USD (tăng 31,3% so với cùng kỳ). Điều chỉnh vốn có 632 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 29,8% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt gần 2,93 tỷ USD (giảm 57,1% so với cùng kỳ). Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp có 1.594 giao dịch GVMCP của nhà ĐTNN (giảm 6,6% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt hơn 4,01 tỷ USD (tăng 76,8% so với cùng kỳ).

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 52 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 6 tháng đầu năm 2023. Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,27 tỷ USD, chiếm gần 16,7% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022.

10 địa phương thu hút vốn FDI nhiều nhất 6 tháng đầu năm 2023. Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

TP Hồ Chí Minh vượt qua Bắc Giang và xếp thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,39 tỷ USD, chiếm gần 10,4% tổng vốn đầu tư cả nước, giảm 37,1% so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là Bắc Giang, Bình Dương, Hải Phòng,…

Trong 6 tháng đầu năm 2023, đã có 90 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ USD, chiếm hơn 22,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 27,5% so với cùng kỳ 2022

10 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam 6 tháng đầu năm 2023. Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhật Bản đứng thứ hai với gần 2,21 tỷ USD, chiếm 16,4% tổng vốn đầu tư, gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ. Trung Quốc đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,95 tỷ USD, chiếm 14,5% tổng vốn đầu tư, tăng 53,5% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan...

Trong đó, Thái Lan xếp thứ 14 trong các nền kinh tế đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam trong 5 tháng đầu năm, xếp sau Thổ Nhĩ Kỳ và Đan Mạch. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thái Lan đã vượt Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ, xếp thứ 9 trong những nền kinh tế đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam.

Về tình hình đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện của các dự án ĐTNN tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ sau khi giảm liên tục trong 5 tháng đầu năm. Điều này cho thấy các giải pháp quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong những tháng đầu năm đã hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư.

Tổng vốn đầu tư đăng ký tuy vẫn giảm so với cùng kỳ, song mức độ giảm đã thấp hơn so với các tháng trước. Tính theo tháng về vốn đầu tư thì các tháng gần đây có xu hướng tăng lên.

Cụ thể, tháng 6 đạt gần 2,58 tỷ USD, tăng 30,7% so với tháng 5; tháng 5 vẫn tăng 7% về dự án mới, 37% về dự án tăng vốn so với tháng 4 nhưng do các giao dịch GVMCP giảm tới 89%[1], nên tính chung giảm 42% so với tháng 4; tháng 4 đạt 3,4 tỷ USD, tăng 46% so với tháng 3; tháng 3 đạt hơn 2,3 tỷ USD tăng 66% so với tháng 2.

Các dự án đầu tư mới vẫn tập trung vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút ĐTNN (cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư,…) như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Đồng Nai,…

Các nhà đầu tư đến từ Châu Á, các đối tác đầu tư truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn (Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan). Riêng 6 đối tác này đã chiếm tới 76,1% tổng vốn đầu tư của cả nước trong 6 tháng.