Thành phố trực thuộc TW giải ngân vốn đầu tư công cao nhất 5 tháng đầu năm 2023

Theo Bộ Tài chính, tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công nguồn NSNN năm 2023 là 809.245,8 tỷ đồng (vốn trong nước là 776.291,34 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 29.000 tỷ đồng). Trong đó: Kế hoạch vốn đã giao là 796.358,6 tỷ đồng (vốn trong nước là 764.429,1 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 31.929,4 tỷ đồng); kế hoạch vốn chưa giao là 12.887,2 tỷ đồng.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thì tỷ lệ giải ngân đạt 22,22%, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022 (22,37%); trong đó vốn trong nước đạt 22,64% (cùng kỳ năm 2022 đạt 23,53%), vốn nước ngoài đạt 12,02% (cùng kỳ năm 2022 đạt 6,26%).

Có 08 Bộ, cơ quan trung ương và 23 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 25%. Một số Bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm: Tiền Giang (45,89%), Đồng Tháp (44,28%), Long An (40,06%), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (40,04%).

Có 39/52 Bộ, cơ quan trung ương và 16/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 15%, trong đó có 32 Bộ, cơ quan trung ương và 05 địa phương chỉ giải ngân được dưới 10% kế hoạch vốn.

Xét riêng 5 thành phố trực thuộc TW, Hải Phòng đang có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư cao nhất (44,37%), tiếp đến là Cần Thơ (27,87%), Hà Nội (24,61%), Đà Nẵng (11,77%) và TP. HCM (5,41%).

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của 5 thành phố trực thuộc TW 5 tháng đầu năm 2023. Nguồn: Bộ Tài chính.

Theo UBND thành phố Hải Phòng, tính đến ngày 20/5, vốn đầu tư công năm 2023 của thành phố đã giải ngân đạt 5.110 tỷ đồng, bằng 23% kế hoạch thành phố giao (22.184,828 tỷ đồng), bằng 38,13% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (13.403,337 tỷ đồng). Cùng kỳ năm 2022, vốn đầu tư công của thành phố giải ngân được 2.591 tỷ đồng, bằng 20,37% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 14,32% kế hoạch thành phố giao.



Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cho biết, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chuyển biến tích cực hơn do một số dự án được đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, tình hình thực hiện vốn đầu tư công vẫn còn gặp phải một số khó khăn như tiến độ giải phóng mặt bằng và thủ tục về đất đai tại một số sự án còn chậm. Điều này làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các dự án vốn vay ODA có nhiều quy trình thủ tục khiến chủ đầu tư và các cơ quan liên quan mất nhiều thời gian giải quyết. Đây cũng là một trong những lý do khiến giải ngân vốn đầu tư công chậm.

Hiện nay, Hải Phòng đang khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu trong năm 2023, đảm bảo bố trí tối thiểu 50% vốn đầu tư công hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho các dự án do UBND thành phố quyết định đầu tư hoặc nhiệm vụ do UBND thành phố giao cho UBND các quận, huyện quyết định đầu tư như: xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và huyện nông thôn mới, công trình phòng thủ, trụ sở làm việc của công an xã, công viên cây xanh, trường THPT và các nhiệm vụ, dự án cụ thể khác.

Cùng với đó, tập trung giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác GPMB bồi thường, hỗ trợ tái định cư, công tác dân vận kịp thời đối với các dự án do UBND thành phố quyết định đầu tư, triển khai trên địa bàn các địa phương để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm của thành phố, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.