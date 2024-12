Một phân khúc bất động sản liên tục tăng trưởng mở rộng, hút dòng tiền nhà đầu tư nhưng sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt

Tiềm năng tăng trưởng bền vững

Theo Savills, thị trường bất động sản hàng hiệu tiếp tục tăng trưởng mạnh nhờ sự mở rộng trên toàn cầu số lượng dự án mới gia tăng nhanh. Trong đó, thị trường Châu Á - Thái Bình Dương (CA – TBD) gây chú ý khi được dự báo sẽ cạnh tranh ngang hàng với Bắc Mỹ trong một thập kỷ tới.

Nhu cầu về không gian sống sang trọng tăng lên, thúc đẩy bất động sản hàng hiệu phát triển các dự án sáng tạo, đầu tư vào thiết kế. Các thương hiệu bất động sản hàng hiệu ngoài ngành khách sạn đang dần khẳng định vị thế, tạo nên sự đa dạng và hấp dẫn cho thị trường.

Với kế hoạch tăng trưởng dự kiến vượt 120 tỷ USD tại 5 thị trường hàng đầu thế giới, bất động sản hàng hiệu phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu về không gian sống đẳng cấp, tiềm năng đầu tư và các tiện ích nâng tầm lối sống.

Dữ liệu Savills chỉ ra, bất động sản hàng hiệu tăng trưởng mạnh mẽ tại Châu Á – Thái Bình Dương. Năm 2024, thị trường bất động sản hàng hiệu tiếp tục xu hướng mở rộng toàn cầu, ghi nhận tăng trưởng đáng kể cả về số lượng dự án và phạm vi địa lý. Đà tăng trưởng này được thúc đẩy mạnh mẽ tại các khu vực như Trung Đông và Châu Phi, ước tính mở rộng 270% vào năm 2024. Dubai tiếp tục dẫn đầu thế giới, theo sau là các thị trường trọng điểm như Miami, New York, Phuket và London.

Mặc dù lâu nay Bắc Mỹ chiếm ưu thế trong ngành, thị phần của khu vực này đã giảm xuống dưới 50% vào năm 2015, và dự kiến sẽ tiếp tục giảm xuống 25% vào năm 2031.

Ngược lại, thị trường CA – TBD đang nổi lên như một động lực tăng trưởng quan trọng với khả năng cạnh tranh với khu vực Bắc Mỹ trong 12 năm tới.

Tại khu vực CA – TBD, các thị trường năng động hàng đầu trong phân khúc bất động sản hàng hiệu gồm có Phuket và Đà Nẵng/Hội An. Trong thập kỷ qua, thị trường bất động sản hàng hiệu đã tăng trưởng hơn 180% trên toàn cầu, 230% tại CA - TBD và 210% tại Việt Nam.

Đánh giá tiềm năng của Việt Nam, ông Matthew Powell, Giám đốc, Savills Hà Nội, nhấn mạnh: “Việt Nam, đặc biệt các vùng ven biển, là một điểm sáng tại khu vực CA – TBD đối với thị trường bất động sản hàng hiệu. Hiện nay, bất động sản hàng hiệu xuất hiện trên khắp cả nước, như Nobu Residences tại Đà Nẵng, The Residences at Arbora tại Hội An.

Các dự án tương lai như Mandarin Oriental, Bãi Nồm tại Phú Yên cũng thu hút khách hàng thuộc nhiều phân khúc khác nhau trên toàn quốc. Bên cạnh đó, nhu cầu từ các nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đối với các dự án tại khu vực đô thị, đặc biệt là Hà Nội và Tp.HCM, cũng tiếp tục tăng trưởng. Nổi bật có The Ritz-Carlton Residences tại The Grand – với vị trí ở trung tâm Hà Nội và Grand Marina Saigon – khu căn hộ hàng hiệu Marriott - tại Tp.HCM. Dự kiến phân khúc bất động sản hàng hiệu sẽ tiếp tục mở rộng trong tương lai.

Thị trường cạnh tranh cao

Báo cáo của Savills cho thấy thị trường bất động sản hàng hiệu vẫn đang cạnh tranh khốc liệt, với các thương hiệu tập trung vào việc bảo vệ và mở rộng thị phần. Trong nhóm thương hiệu khách sạn, dẫn đầu là Marriott International. Thương hiệu này đã giữ vị trí đứng đầu thị trường từ năm 2002. Danh mục bất động sản hàng hiệu của Marriott đã tăng trưởng 50% kể từ năm 2019 và dự kiến sẽ tăng thêm 90% vào năm 2025, duy trì tăng trưởng bền vững.

Đáng chú ý, gần đây, The Ritz-Carlton đã vượt Four Seasons để giành vị trí dẫn đầu, chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng ấn tượng trong các dự án độc lập, chiếm một phần ba tổng số bất động sản hàng hiệu toàn cầu của thương hiệu này. Khi các thương hiệu khách sạn mở rộng, họ tiếp tục dẫn đầu trong việc cung cấp dịch vụ tích hợp và trải nghiệm sống sang trọng, thu hút các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao.

Các thương hiệu khách sạn thống trị thị trường bất động sản hàng hiệu, chiếm 79% thị phần. Trong đó, các thương hiệu xa xỉ chiếm 2/3 thị trường, 1/3 còn lại bao gồm các thương hiệu trung cấp, cao cấp và trên cao cấp.

Các thương hiệu phi khách sạn chiếm 21% thị trường bất động sản hàng hiệu, với YOO, Pininfarina và Elie Saab dẫn đầu, đặc biệt tại các thị trường mới nổi như Nam Mỹ. Những thương hiệu này tập trung vào các sản phẩm độc đáo, được thiết kế riêng, đậm tính bản sắc riêng, mang phong cách thẩm mỹ khác biệt và tính độc quyền. Trong khi các thương hiệu khách sạn cung cấp dịch vụ tích hợp, các thương hiệu ngoài ngành khách sạn thu hút khách hàng nhờ chú trọng vào phong cách sống xa hoa và thiết kế.

Về xu hướng phát triển của thị trường bất động sản hàng hiệu, đại diện Savills cho rằng, thị trường bất động sản hàng hiệu đang mở rộng, với các dự án độc lập dự kiến sẽ tăng từ 8% lên hơn 12% trên toàn cầu. Trong khi các thương hiệu khách sạn như The Ritz- Carlton vẫn dẫn đầu, các thương hiệu ngoài ngành khách sạn, đặc biệt là Pininfarina, đang nhanh chóng mở rộng trên thị trường.

Theo báo cáo thường niên về bất động sản hàng hiệu của Savills, các thương hiệu đang mở rộng ra ngoài các thành phố cửa ngõ và thủ đô, khám phá những điểm đến xa và biệt lập hơn. Ví dụ, Six Senses, thuộc IHG Hotels & Resorts, nổi bật nhờ chiến lược tập trung vào khu nghỉ dưỡng với các dự án tại Belize, Grenada và Iceland. Alexandra Yao, Giám đốc Toàn cầu về Bất động sản Hàng hiệu tại IHG, khẳng định cam kết của công ty trong việc mở rộng danh mục bất động sản nhà ở toàn cầu, bao gồm cả các khu đô thị và khu nghỉ dưỡng.

Kể từ những năm 1980, ngành công nghiệp này đã duy trì sự cân bằng giữa các dự án đô thị (53%) và khu nghỉ dưỡng (47%), nhưng theo dự báo, vào cuối kỳ dự báo, bất động sản hàng hiệu khu nghỉ dưỡng sẽ chiếm 49% thị trường.

Thị trường bất động sản hàng hiệu đang trải qua một sự chuyển mình mạnh mẽ. Đến năm 2031, các thương hiệu không xa xỉ sẽ chiếm tỷ trọng lớn hơn, tăng từ 33% lên 36%.

Các thương hiệu phi khách sạn sẽ tăng từ 20% lên 21% so với mức hiện tại. Sự chuyển dịch này nhấn mạnh tính đa dạng ngày càng tăng của các thương hiệu và sản phẩm trong lĩnh vực.

Thị trường bất động sản hàng hiệu tiếp tục mở rộng, được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng cao sự phát triển chiến lược tại các thị trường trọng điểm. Trong đó, Cairo dự kiến sẽ có mức tăng trưởng cao nhất, tăng từ 2 dự án lên 22 dự án vào cuối giai đoạn dự báo, tiếp theo là Biển Đỏ, Niseko và Batumi, với mức tăng trưởng dự kiến từ 500% đến 850%. Các điểm đến nghỉ dưỡng nổi bật như Dubai, Miami và Phuket chiếm ưu thế trong phân khúc du lịch biển, trong khi các địa phương mới nổi như Hội An và Los Cabos đang góp phần thúc đẩy xu hướng này.

Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng đối mặt với những thách thức đáng kể có thể ảnh hưởng đến định hướng dài hạn. Để duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm 10%, các nhà vận hành cần triển khai từ 200 đến 250 dự án mỗi năm - một mục tiêu đầy thách thức trong bối cảnh hạn chế về nguồn lực và rủi ro chậm trễ trong quá trình phát triển. Ngoài ra, việc phụ thuộc nhiều vào nguồn nhân lực trong các lĩnh vực thiết kế, kỹ thuật và pháp lý cũng tạo ra thách thức về khả năng mở rộng, nhấn mạnh vai trò của đổi mới và chiến lược trong việc duy trì đà tăng trưởng.

Hơn nữa, thị trường có thể đang tiến gần đến điểm bão hòa, đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì đà phát triển của ngành. Tuy nhiên, những nỗ lực không ngừng từ các nhà phát triển và thương hiệu đã khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc định hình một thị trường bất động sản xa xỉ năng động và bền vững.