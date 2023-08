Một quận tại Hà Nội ghi nhận giá đất tăng gần gấp đôi chỉ trong 5 năm, giá nhà trong ngõ tương đương liền kề vùng ven

Theo dữ liệu ghi nhận của Batdongsan.com.vn, trong 5 năm qua, chung cư tăng từ mốc 27 triệu/m2 lên 39 triệu/m2, tăng trung bình 8,8%/năm. Nhà riêng tăng từ mốc 73 triệu/m2 lên 108 triệu/m2, tăng trung bình 9,6%/năm. Nhà mặt phố tăng từ 181 triệu/m2 lên 247 triệu/m2, tăng trình bình 7,2%/năm. Biệt thự từ 118 triệu/m2 lên 196 triệu/m2, tăng trung bình 13,2%/năm. Đất nền, thổ cư tăng từ 44 triệu/m2 lên 79 triệu/m2, tăng trung bình 15,9%/năm (tăng gần gấp đôi chỉ trong 5 năm).

Theo đánh giá cuả đơn vị này, đất nền và đất thổ cư là loại hình có biến động giá tăng mạnh nhất tại Nam Từ Liêm.

Nguyên nhân khiến giá bán đất tại Nam Từ Liêm tăng chủ yếu đến từ sự thay đổi của hạ tầng và quy hoạch đầu tư bài bản. Nguồn cung cạn kiệt, nhu cầu lớn, mặt bằng giá rẻ so với địa bàn lân cận nên cũng tăng giá.

Đối với nhà đất, khảo sát của đơn vị này ghi nhận, những mảnh đất nhỏ nằm trong ngõ các phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, Phương Canh với giá từ 50-70 triệu/m2, đất gần mặt đường các khu vực Trung Văn, Lê Đức Thọ, Mỹ Đình dao động từ 80-110 triệu/m2, đất mặt tiền đường lớn giá từ 120 triệu/m2…

Những căn nhà riêng hiện đang rao bán chủ yếu có diện tích nhỏ, từ 30-48m2, giá từ 2,8-4,8 tỷ đồng nằm trong các ngõ nhỏ ở các phường Đại Mỗ, Tây Mỗ, Phương Canh… Với những căn nhà riêng ở khu Mỹ Đình, Lê Quang Đạo hay Trung Văn giá đã lên ngưỡng cả trăm triệu/m2.

Ngoài nhà riêng, loại hình nhà liền thổ khác là biệt thự và nhà phố tại Nam Từ Liêm cũng rất đắt đỏ, trong đó giá biệt thự trung bình năm 2022 khoảng 196 triệu/m2, nhà mặt phố khoảng 247 triệu/m2, tăng trung bình lần lượt 13,2%/năm và 7,2%/năm.

Trong khi đó, chung cư là loại hình được ghi nhận đáng chú ý nhất khi có nguồn cung lớn và giao dịch sôi động.

Các toà chung cư tập trung taị các khu đô thị, trên các tuyến đường lớn như Đại Lộ Thăng Long, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu…

Các dự án chung cư có thể kể tới như The Sun Mễ Trì, Vimefulland, The Emerald, Sunshine Center, Florence Mỹ Đình, Iris Garden, Khu đô thị Vinhome Smart City bao gồm The Tonkin, Masteri West Heights, Imperia Smart City… và các dự án khác như Hoàng Thành Pearl, The Zei Mỹ Đình, An Bình Plaza, MHD Trung Văn…

Cũng theo đánh giá của đơn vị nghiên cứu, thời điểm đầu năm 2023, hầu hết các loại hình bất động sản trong đó có chung cư giao dịch khá chững, để tăng thanh khoản chủ đầu tư một số dự án sơ cấp giảm giá bán trực tiếp từ 10-30% hoặc chính sách ưu đãi nếu khách hàng thanh toán 1 lần.