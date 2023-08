Một quốc gia châu Á đang đe dọa Nga trên thị trường dầu mỏ: Bán dầu giá rẻ cho “khách ruột” của Moscow với giá hấp dẫn, tăng sản lượng 50% chỉ trong vòng 2 năm

Ảnh minh họa

Mới đây Iran cho biết họ có kế hoạch tiếp tục tăng sản lượng dầu khi các lệnh trừng phạt của Mỹ dường như đang giảm bớt áp lực lên quốc gia Trung Đông này.

Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Iran – ông Javad Owji, Iran dự kiến sẽ tăng sản lượng dầu lên 3,4 triệu thùng/ngày vào cuối mùa hè. Điều này sẽ khiến sản lượng gần với giới hạn công suất của Iran là 3,8 triệu thùng/ngày. Trong vòng 2 năm qua, quốc gia này đã tăng sản lượng dầu mỏ lên đến 50%.

Theo TankerTrackers.com – một công ty cung cấp dữ liệu về vận chuyển dầu thô, quốc gia này đã vận chuyển 2,2 triệu thùng dầu thô và khí hóa lỏng mỗi ngày trong 20 ngày đầu tiên của tháng 8. Xuất khẩu hàng tháng của quốc gia này cũng dự kiến đạt mức cao nhất trong năm nay.

Sự bùng nổ về doanh số bán dầu của nước này – hầu hết đều đang đước gửi đến Trung Quốc đã làm phức tạp thêm những nỗ lực của OPEC+ nhằm hộ trợ giá dầu khi những thùng dầu của Iran đã cản trở một phần việc cắt giảm sản lượng gần đây mà Saudi Arabia và Nga đã đồng ý. Điều đó gây áp lực lên giá dầu, với giao dịch dầu thô Brent chuẩn toàn cầu dưới 85 USD/thùng.

Xuất khẩu dầu của Iran đang bước vào đà tăng kỷ lục. Đồ họa: Bloomberg

Theo Kpler, Trung Quốc đã tăng nhập khẩu dầu Iran lên mức cao nhất trong một thập kỷ qua do giá toàn cầu tăng khiến dầu giá rẻ của quốc gia châu Á này trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Dự tính nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới sẽ nhập khẩu khoảng 1,5 triệu thùng dầu thô/ngày từ Iran trong tháng này. Con số đó đã tăng vọt so với mức trung bình 917.000 thùng/ngày trong 7 tháng đầu năm 2023 và sẽ là mức cao nhất trong số liệu theo dõi của Kpler từ năm 2013. Phần lớn những thùng dầu giá rẻ này được mua bởi các nhà máy lọc dầu độc lập tập trung tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). 2 loại dầu chính của Iran hiện đang được giao dịch với mức chiết khấu hơn 10 USD/thùng so với dầu Brent và rẻ hơn đáng kể so với các loại dầu của Nga.

Sản lượng của Iran phục hồi vào thời điểm nước này đạt được thỏa thuận sơ bộ với đối thủ khu vực là Saudi Arabia vào tháng 4, cũng như các cuộc đàm phán ngoại giao mới nhất của Mỹ. Quốc gia vùng Vịnh Ba Tư từng là nhà sản xuất lớn thứ hai trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, tuy nhiên Iran lại chứng kiến ngành năng lượng của mình thiếu đầu tư do các lệnh trừng phạt liên tiếp dẫn đến xuất khẩu dầu thô cũng bị hạn chế.

Trong khi xuất khẩu của Iran rất khó theo dõi – với việc các tàu tắt hệ thống theo dõi vệ tinh để che dấu lộ trình của họ – thì dữ liệu TankerTrackers chỉ ra rằng Iran đang rút dầu thô ra khỏi các bể chứa trên đất liền. Quốc gia này xử lý khoảng 1,8 triệu thùng dầu thô tại các nhà máy lọc dầu trong nước mỗi ngày.

Theo Bloomberg, FT