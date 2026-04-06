Một quốc gia Châu Á tung ra "quái kiệt" khiến truyền thông quốc tế phải công nhận: Họ đang bỏ xa Mỹ

Bước nhảy vọt từ JF-12 đến "quái kiệt" JF-22

Trung Quốc vừa chính thức đưa vào vận hành hầm gió siêu thanh JF-22, một cơ sở nghiên cứu khí động học có khả năng mô phỏng các điều kiện bay ở tốc độ Mach 30. Đây không chỉ là một nâng cấp thông thường từ phiên bản JF-12 tiền nhiệm, mà là một bước tiến mang tính thay đổi cuộc chơi trong lĩnh vực hàng không vũ trụ toàn cầu.

Hầm gió JF-12 trước đây vốn đã gây tiếng vang khi đạt tới tốc độ Mach 9, nhưng JF-22 đã đưa mọi thứ lên một tầm cao hoàn toàn khác. Với đường kính lên tới 4 mét, cơ sở này cho phép thử nghiệm các mẫu vật lớn hơn, mang lại dữ liệu chính xác và thực tế hơn bao giờ hết cho các dòng tên lửa và máy bay thế hệ mới.

Sự xuất hiện của JF-22 giúp Viện Cơ học thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc (CAS) sở hữu một hệ thống thử nghiệm khép kín, bao quát từ tốc độ thấp đến siêu thanh cực hạn. Điều này tạo nên một lợi thế nghiên cứu mà hiện tại rất ít quốc gia, kể cả các cường quốc lâu đời, có thể duy trì một cách liên tục và quy mô như vậy.

Trang Wonderful Engineering nhận định, hầm gió của Trung Quốc đang bỏ xa Mỹ.

Công nghệ kích nổ hóa học: Chìa khóa chinh phục Mach 30

Điểm khác biệt cốt lõi khiến JF-22 vượt xa các đối thủ phương Tây nằm ở phương thức tạo ra luồng khí tốc độ cao. Trong khi các hầm gió truyền thống của Mỹ thường sử dụng máy nén cơ khí để đẩy không khí, JF-22 sử dụng công nghệ kích nổ hóa học để tạo ra năng lượng.

Hệ thống này hoạt động bằng cách kích nổ hỗn hợp khí để tạo ra sóng xung kích cực mạnh, mô phỏng môi trường mà một vật thể gặp phải khi tái nhập khí quyển hoặc bay ở vận tốc gấp 30 lần tốc độ âm thanh. Phương pháp này không chỉ hiệu quả hơn về mặt năng lượng mà còn giúp duy trì luồng khí ổn định trong thời gian đủ dài để các cảm biến ghi lại dữ liệu quan trọng.

Khả năng mô phỏng ở Mach 30 tương đương với vận tốc khoảng 10 km/s. Ở tốc độ này, các vấn đề về nhiệt độ và áp suất không còn tuân theo các quy luật vật lý thông thường. JF-22 cho phép các nhà khoa học nghiên cứu hiện tượng phân tách phân tử không khí thành plasma – một thách thức chí mạng đối với bất kỳ thiết bị bay siêu thanh nào.

Cuộc đua song mã

Trong nhiều thập kỷ, Mỹ luôn dẫn đầu về công nghệ hầm gió với các cơ sở hiện đại như LENS II. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định rằng Trung Quốc đang dần khiến Mỹ trở nên tụt hậu khi đầu tư mạnh mẽ vào các hạ tầng nghiên cứu thực nghiệm quy mô lớn.

Các báo cáo gần đây cho thấy, trong khi Mỹ tập trung vào các mô hình mô phỏng máy tính (CFD), Trung Quốc lại ưu tiên xây dựng các hầm gió vật lý khổng lồ. Việc sở hữu JF-22 giúp Bắc Kinh rút ngắn đáng kể chu kỳ thử nghiệm sản phẩm. Thay vì phải chờ đợi các chuyến bay thử nghiệm tốn kém và rủi ro, họ có thể tinh chỉnh thiết kế ngay trong phòng thí nghiệm với độ chính xác tương đương.

Từ vận tải không gian đến viễn cảnh toàn cầu

Mục tiêu của JF-22 không chỉ dừng lại ở các chương trình quân sự. Trung Quốc đang hướng tới việc phát triển các phương tiện vận tải không gian có thể tái sử dụng, giúp giảm chi phí đưa vệ tinh và con người lên quỹ đạo tới 90%.

Một chiếc máy bay siêu thanh có thể đưa hành khách đến bất kỳ đâu trên thế giới chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ là tham vọng mà CAS đang theo đuổi. Những dữ liệu thu được từ JF-22 về khả năng chịu nhiệt của vật liệu và tính ổn định của động cơ scramjet sẽ là nền tảng cốt lõi để hiện thực hóa giấc mơ này.

Dù vẫn còn nhiều tranh cãi về việc liệu tốc độ Mach 30 trong hầm gió có thể duy trì ổn định trong môi trường thực tế hay không, nhưng không thể phủ nhận rằng Trung Quốc đã thiết lập một tiêu chuẩn mới. JF-22 không chỉ là một ống thép khổng lồ, nó là biểu tượng cho thấy trung tâm của sự sáng tạo hàng không đang có xu hướng dịch chuyển về phía Đông.

Việc vận hành thành công hầm gió JF-22 đánh dấu một cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế dẫn đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực nghiên cứu siêu thanh. Bằng cách kết hợp giữa công nghệ kích nổ tiên tiến và quy mô thử nghiệm chưa từng có, Bắc Kinh không chỉ thách thức sự thống trị của Mỹ mà còn mở ra những khả năng mới cho tương lai của ngành hàng không vũ trụ toàn cầu. Trong cuộc đua tới "biên giới cuối cùng", JF-22 chính là bàn đạp để Trung Quốc vươn xa hơn bao giờ hết.