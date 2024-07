Một số website của chính quyền Ma Cao bị hack

Các quan chức an ninh của chính quyền Đặc khu hành chính Ma Cao tối ngày hôm qua đã lên tiếng cho biết, một số trang web của họ đã bị tấn công, bao gồm văn phòng Bộ trưởng An ninh, lực lượng công an, cục cứu hỏa và văn phòng dịch vụ lực lượng an ninh. Vụ tấn công mạng này đã khiến các dịch vụ trên các website này bị chặn.

Các quan chức tin rằng nguồn gốc của vụ xâm nhập là từ nước ngoài, CCTV đưa tin. Hiện chưa có thêm bất kỳ chi tiết hoặc thông tin nào được cung cấp về vụ tấn công mạng.

Nguồn tin cho hay, các nhà chức trách đã tiến hành phản ứng khẩn cấp cùng với các nhà khai thác viễn thông để khôi phục các dịch vụ bị ảnh hưởng càng sớm càng tốt.