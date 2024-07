Palo Alto Networks Việt Nam cùng FPT IS hợp tác thúc đẩy kinh doanh

Theo đó, FPT IS sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giới thiệu và cung cấp các giải pháp bảo mật hiện đại của Palo Alto Networks Việt Nam đến các khách hàng doanh nghiệp.



Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Hoàng Quang Huy, Giám đốc Palo Alto Networks Việt Nam chia sẻ trong ba năm đầu tiên Palo Alto Networks gia nhập thị trường Việt Nam, FPT IS luôn là Đối tác đóng góp tỷ lệ doanh thu lớn. Ông Huy nhấn mạnh: "Khi bắt đầu phát triển thị trường ở Việt Nam, không chỉ riêng Palo Alto Networks Việt Nam mà nhiều hãng công nghệ sẽ nghĩ đến việc bắt tay cùng FPT IS đầu tiên." Hiện tại, doanh số của Palo Alto Networks Việt Nam đã tăng lên gấp năm lần kể từ năm 2019, và mong muốn tiếp tục đồng hành cùng FPT IS thúc đẩy kinh doanh để tăng trưởng đồng bộ trên thị trường Việt Nam.

Đại diện cho FPT IS, Ông Thân Minh Ngọc - Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Phó Giám đốc khối Doanh nghiệp nhận định "Bảo mật hiện đang là lĩnh vực mà cả thế giới và trong đó có Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công mạng rất lớn. Các doanh nghiệp rất cần ứng dụng nhanh chóng và kịp thời các công nghệ mới để phòng ngừa rủi ro này. Trong đó, FPT IS và Palo Alto Networks Việt Nam đều là những công ty công nghệ có năng lực trong lĩnh vực bảo mật và sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng ngăn chặn vấn đề này." Ông cho biết sự phối hợp giữa hai bên sẽ tạo ra giá trị rất lớn về mặt kinh doanh và mặt xã hội khi có thể giúp khách hàng bảo vệ dữ liệu hệ thống trong bối cảnh biến động như hiện nay.

Với mong muốn hiện thực hóa doanh số mục tiêu cam kết giữa hai bên, FPT IS sẽ tận dụng tối đa những hiểu biết sâu sắc về thị trường địa phương cũng như sự am hiểu về các giải pháp bảo mật an ninh mạng được tích lũy trong suốt 30 năm kinh nghiệm. Để minh chứng cho thiện chí hợp tác cùng Palo Alto Networks Việt Nam, FPT IS chính thức ra mắt Đội dự án chức năng bảo mật (Taskforce security) với nhiệm vụ thúc đẩy mảng kinh doanh về lĩnh vực an ninh bảo mật, đặt mục tiêu nằm trong top 3 nhà cung cấp dịch vụ/ giải pháp An toàn và Bảo mật thông tin tại thị trường Việt Nam.

Hinh ảnh ông Bùi Thạch Sơn – Chuyên gia Bảo mật và an ninh mạng FPT IS

Chia sẻ tại sự kiện, Ông Bùi Thạch Sơn – Chuyên gia Bảo mật và an ninh mạng FPT IS cho biết "Bước vào năm 2024, bức tranh an ninh mạng thay đổi đáng kể. Đặc biệt, các dịch vụ hỗ trợ tấn công Ransomware (Ransomware as a Service – RaaS) khiến các mối đe dọa càng dễ tiếp cận và nguy hiểm hơn. Một giải pháp toàn diện để phòng chống Ransomware là ưu tiên cấp thiết đối với các doanh nghiệp".

Để đương đầu với thách thức, Palo Alto Networks Việt Nam kết hợp với FPT IS sẵn sàng đồng hành cùng Quý Doanh nghiệp trong cuộc "Cách mạng nền tảng an toàn thông tin trong xu hướng chuyển đổi số". Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để ứng phó và xử lý sự cố an ninh mạng sẽ là xu hướng trong thời đại mới. Đây cũng là những nội dung chính trong bài tham luận của Ông Đoàn Quang Hòa – Giám đốc Công nghê và đội ngũ chuyên gia của Palo Alto Networks Việt Nam tại sự kiện.

Hinh ảnh ông Đoàn Quang Hòa – Giám đốc Công nghệ Palo Alto Networks Việt Nam

Hình ảnh ông Phạm Đình Thông – Security Solution Consultant Palo Alto Networks Việt Nam

Palo Alto Networks là hãng công nghệ về an ninh mạng đa quốc gia của Mỹ có trụ sở chính tại California. Là công ty hàng đầu về giải pháp bảo mật mạng hàng đầu thế giới, tiên phong trong việc bảo vệ tổ chức khỏi các mối đe dọa mạng tinh vi. Palo Alto Networks cung cấp dịch vụ cho hơn 85.000 đối tác trên toàn thế giới, trong đó có 95 doanh nghiệp trong danh sách Fortune 100.



FPT IS là công ty cung cấp sản phẩm, giải pháp, dịch vụ chuyển đổi số hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực. Với gần 30 năm đồng hành cùng hơn 10.000 khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp trên 25 quốc gia, FPT IS tin rằng công nghệ là đòn bẩy vững chắc để tổ chức, doanh nghiệp củng cố và gia tăng lợi thế cạnh tranh để phát triển bền vững.

Công ty CP Công Nghệ Elite (Elite Technology JSC) đã có 30 năm trong lĩnh vực phân phối chính hãng các công nghệ điện tử tại thị trường Việt Nam. Elite Technology JSC cam kết luôn luôn chuyên về phân phối, giúp khách hàng của mình tối đa hóa tiềm năng và đạt được mục tiêu kinh doanh.