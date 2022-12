Một tháng sau khi nộp đơn từ chức, hai lãnh đạo Angimex (AGM) bất ngờ rút đơn ngay trước thềm ĐHĐCĐ bất thường

Trong thông báo mới nhất, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã chứng khoán: AGM) đã công bố nhận được đơn xin rút Đơn từ nhiệm, tiếp tục nhiệm vụ của hai lãnh đạo.

Cụ thể, ngày 22/11, ông Hồ Đăng Dân, thành viên HĐQT và ông Dương Thanh Bình, thành viên Ban Kiểm soát đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ vì lý do có việc cá nhân. Tuy nhiên trong thông báo mới nhất ngày 26/12, cả hai vị lãnh đạo trên cho biết đều đã sắp xếp ổn thỏa công việc cá nhân và có mong muốn tiếp tục cống hiến cho công ty. Do đó ông Dân và ông Bình đã đồng loạt làm đơn xin rút đơn từ nhiệm.

Angimex cũng nêu rõ, HĐQT và BKS đã họp thống nhất hai vị lãnh đạo trên rút lại Đơn từ nhiệm và tiếp tục nhiệm vụ như trước, đồng thời HĐQT sẽ tiến hành thủ tục điều chỉnh Tờ trình phê chuẩn miễn nhiệm và đầu thanh thế Thành viên HĐQT và BKT trong tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 vào ngày 29/12 tới đây.

ĐHĐCĐ bất thường ngày cuối năm với loạt tờ trình quan trọng

Theo đó, trong những ngày cuối năm, Angimex triệu tập họp cổ đông bất thường. Các nội dung chính trình đại hội bao gồm Kế hoạch kinh doanh năm 2023, dừng thực hiện phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt vào ngày 15/3/2022.

Cụ thể, Angimex công bố doanh thu 2022 ước đạt 3.607 tỷ đồng và lỗ trước thuế 75 tỷ đồng. Tuy nhiên công ty vẫn khá lạc quan khi đặt mục tiêu doanh thu 2023 tăng trưởng 11% lên 4.011 tỷ đồng và có lãi 10 tỷ đồng trước đó.

Đặc biệt, Angimex cũng sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch xử lý tình trạng mất cân đối vốn của AGM bằng thanh lý hàng loạt tài sản; kế hoạch xử lý các gói trái phiếu của AGM; dừng thực hiện việc sử dụng TSBĐ của AGM để bảo đảm cho lô trái phiếu do CTCP VKS Holdings phát hành.

Động thái diễn ra sau khi Angimex có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cho biết do tình hình sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, công ty hiện không đủ khả năng thanh toán khoản lãi đến hạn kỳ 3 của gói trái phiếu AGMH2223001 (kỳ trả lãi từ ngày 14/9 đến ngày 14/12).

Sau kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường, AGM dự kiến sẽ tiến hành tổ chức hội nghị trái chủ trong thời gian sớm nhất để xin ý kiến.

Tổng nợ vay của Angimex khoảng 1.218 tỷ đồng vào cuối quý 3, chiếm 68% tổng nguồn vốn; trong đó vay ngân hàng gần 641 tỷ đồng, dư nợ trái phiếu là 558 tỷ đồng.

Nhân sự biến động

Ngoại trừ hai lãnh đạo từ nhiệm rồi lại xin rút đơn, Agimex mới đây còn cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Vũ Ngọc Long trong ngày 9/12. Chỉ sau đó ít ngày, tới hôm 16/12, Angimex đã có thông báo Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố tám bị can trong vụ thao túng thị trường chứng khoán. Trong số các bị can mới có ông Vũ Ngọc Long.

Được biết, bên cạnh vai trò tại Angimex, ông Vũ Ngọc Long còn đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Louis Holdings từ tháng 4/2022, thay ông Đỗ Thành Nhân.