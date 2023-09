Một thứ là nỗi sợ hãi lớn nhất của người già, nhận thức càng sớm, nửa đời sau càng khỏe mạnh, dẻo dai

Con người ai cũng sẽ già đi. Khi đó, nỗi sợ hãi nhất của họ là phải phụ thuộc vào người thân, gánh nặng cho cộng đồng. Họ muốn có thể chủ động, tự tay chăm chút từng bữa ăn cho bản thân, gia đình và gần gũi với con cháu và có thể dành thời gian cho sở thích cá nhân, sinh hoạt cộng đồng, vui chơi cũng những người bạn cùng lứa tuổi.

Nhưng khi ngày càng lớn tuổi, sức khỏe của người cao tuổi suy giảm, sức đề kháng suy yếu, dễ mắc các bệnh tật. Vì thế, họ bắt đầu chú ý đến việc thay đổi lối sống, trở nên kỹ tính, kỷ luật và kiên trì hơn để sinh hoạt lành mạnh hơn, ăn uống điều độ, khoa học, bảo vệ sức khỏe bản thân.

Theo Bác sĩ Đỗ Quỳnh Nga, Trưởng phòng phát triển năng lực đôi ngũ cao cấp, Thành viên y khoa, Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển, những người cao tuổi chú ý tới việc chăm sóc sức khỏe càng sớm thì càng có xương khớp dẻo dai, tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên nhưng thói quen sinh hoạt lành mạnh chưa đủ để đảm bảo dinh dưỡng và hỗ trợ tốt nhất cho hệ miễn dịch của cơ thể. Chính vì thế, tìm ra những giải pháp bổ sung dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi rất cần thiết.

Bác sĩ Đỗ Quỳnh Nga, Trưởng phòng phát triển năng lực đôi ngũ cao cấp, Thành viên y khoa, Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển tại sự kiện

Trước đây, nhiều người cho rằng chỉ trẻ em mới cần uống sữa để phát triển và sữa non chủ yếu dành cho trẻ em, người ôm và người suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, ngày nay cac nhà khoa học đã chứng minh, bổ sung sữa non là cần thiết cho mọi độ tuổi. Người lớn cũng nến bổ sung thành phần sữa non để tăng cường đề kháng, miễn dịch bởi vì khi sinh ra chúng ta đã được thừa hưởng các yếu tố miễn dịch – tức hàng rào bảo vệ qua nhau thai và sữa mẹ (miễn dịch thụ động).

Tuy nhiên, khi trưởng thành, tuổi tác ngày càng cao, hàng rào này dần suy yếu, dẫn đến chức năng tạo miễn dịch cũng giảm đi, làm cho cơ thể dễ mắc các bệnh về nhiễm khuẩn. Vì thế, cơ thể sẽ phải tự tổng hợp và hình thành hàng rào miễn dịch chủ động thông qua dinh dưỡng được bổ sung từ bên ngoài.

Theo Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Lê Duy - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, trong đời sống hiện đại với các tác động của ô nhiễm môi trường, khói bụi, vi khuẩn, căng thẳng, lo âu..., nhiều người dễ bị giảm sút sức khỏe do hệ miễn dịch bị suy yếu. Vì thế một sản phẩm có thể hỗ trợ tăng đề kháng nhanh là cần thiết cho người tiêu dùng.

Hiểu được thực trạng này, Nutifood Thụy Điển công bố ra mắt sản phẩm Värna Colostrum được đặc chế phù hợp cho thể trạng người Việt. Dòng sữa này bổ sung hệ dưỡng chất kép: phân đoạn sữa non phân tử lượng thấp (Immunel) độc quyền từ Sterling Mỹ và kháng thể IgG, giúp tăng đề kháng nhanh cho người lớn. Sản phẩm thuộc viên nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS), là giải pháp toàn diện cho người trưởng thành Việt Nam.

Sản phẩm được nghiên cứu và ứng dụng từ khoa học dinh dưỡng châu Âu với đội ngũ chuyện gia dinh dưỡng có trên 20 năm am hiểu thể trạng đặc thù của người Việt, là "lá chắn kép" cho sức khỏe, đặc biệt phù hợp cho người lớn ăn uống kém, người cần tăng sức đề kháng.

"Bác sĩ giỏi nhất là chính mình". Bảo vệ sức khỏe không còn là câu chuyện thụ động, chờ người khác chăm sóc. Từ bây giờ, mỗi người hãy chủ động chuẩn bị một cơ thể khỏe và sẵn sang đối phó với các nguy cơ bệnh tật bằng cách bổ sung dinh dưỡng với các sản phẩm chất lượng tốt, tăng cường vận động, cải thiện tâm trạng để giảm stress… Thay đổi thói quen sống, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực về sức khỏe của bạn và gia đình mỗi ngày.