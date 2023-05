Một thương hiệu Thụy Sĩ muốn tạo ra nước hoa cho riêng Hà Nội: Mùi hoa sữa liệu có được gọi tên?

‏Sau khi được giới thiệu chính thức tại Việt Nam vào năm 2022, Jillian đã có buổi ra mắt ở Hà Nội trong một flagship store đậm chất Thuỵ Sĩ tọa lạc trên con phố Hàng Khay nhìn ra Hồ Hoàn Kiếm, vào ngày 20 tháng 5 vừa qua.‏

‏Thuộc sở hữu của công ty chuyên nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chăm sóc có mùi hương UCC Switzerland từ Thụy Sỹ, Jillian Switzerland được thành lập bởi nhóm các nhà điều chế nước hoa hàng đầu thế giới. Với sức sáng tạo không ngừng nghỉ cùng hướng đi mới mẻ, Jillian Switzerland đã tiên phong ra mắt rất nhiều mùi hương độc đáo được đông đảo giới mộ điệu nước hoa đón nhận. ‏

‏Đặt trong một căn nhà Pháp cổ hơn 100 tuổi, Jillian Flagship Store Hanoi được thiết kế theo phong cách kiến trúc Thụy Sỹ, thủ công và tối giản. Ấn tượng đầu tiên khi vừa bước vào là một chiếc-bàn-bay đặc trưng của thương hiệu nước hoa cao cấp này. ‏

‏Lấy cảm hứng từ quá trình tạo ra những mùi hương với sự tỉ mỉ và khả năng sáng tạo vô hạn của các nhà điều chế, chiếc-bàn-bay Jillian tái hiện một cách chân thực và gần gũi nhất về hình ảnh một xưởng điều chế nước hoa. Đó là một chiếc bàn không giới hạn thể hiện sự đa dạng của các mùi hương và sự kết nối giữa Jillian Switzerland với khách hàng.‏

‏Với phương pháp tiếp cận "eco", chiếc bàn sử dụng những thanh gỗ nhỏ được ghép thủ công (chiều ngang đều nhỏ hơn 15cm), đảm bảo màu sắc hài hòa, tinh tế và vô cùng sắc sảo. Bên cạnh đó, các vật liệu đều được lựa chọn dựa trên yếu tố thân thiện với môi trường và giảm trọng lượng tối đa để tạo hiệu ứng "bàn bay" - như một lời ca ngợi cho khoảnh khắc thăng hoa cùng vũ điệu mùi hương đầy quyến rũ. ‏

‏Ở góc bàn là một "vườn cây" mà dù ở cửa hàng nào cũng đều được nhân viên chăm chút cẩn thận để mang lại sự gần gũi với thiên nhiên. Khách thử nước hoa khi ngồi trên những chiếc ghế như ngồi ở quầy bar, vô cùng thoải mái để "bay" với các sáng tạo hương được chế tác thủ công. ‏

‏Một đặc điểm rất quan trọng mà các chuyên gia thiết kế Thuỵ Sỹ muốn tạo ra cho Jillian Switzerland, đó là concept "chiếc-bàn-bay" cho phép ngăn trưng bày sản phẩm phía trên kết hợp cùng một hệ thống "kho" ở ngay phía dưới, do vậy, mỗi cửa hàng chỉ cần một nhân viên. Điều này giúp Jillian Switzerland tiết giảm chi phí nhân sự và năng lượng cho mỗi cửa hàng. ‏

‏Đặc biệt, chiếc bàn được thiết kế theo dạng lắp ghép lego với các module khác nhau nên hầu như không sử dụng đinh ốc, dễ tháo rời và di chuyển, tiết kiệm, tránh xả thải ra môi trường. Các hệ thống giá kệ, tủ quanh tường của flagship store được làm từ gỗ tái chế. ‏

‏Là một thương hiệu có đặc trưng craftsmanship, Jillian Switzerland đưa nghệ thuật vào trong các tác phẩm hương của mình. Đồng thời, thương hiệu còn nhuần nhuyễn kết hợp những nét văn hóa, sáng tạo của mỗi địa phương để mang các sản phẩm đẳng cấp nghệ nhân quốc tế đến gần hơn với người dùng toàn cầu. ‏

‏Tiêu biểu là một mùi hương được ra mắt mới đây của Jillian Switzerland có tên gọi Come Out được nhà điều hương Pomina Mirella sáng tạo dựa trên cảm hứng từ tác phẩm đắt giá "Whoever I am" của hoạ sỹ đương đại nổi tiếng Việt Nam Lê Kinh Tài. Tính độc bản của nghệ nhân cũng được thể hiện tại Jillian Flagship Store Hanoi qua sắp đặt tổ kén với chất liệu giấy dó truyền thống tạo thành những hộp mùi hương vô cực. ‏

‏Đại diện thương hiệu cũng chia sẻ về ý định sáng tạo ra dòng nước hoa dành riêng cho Hà Nội. Đây sẽ là sự hợp tác giữa Jillian và một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Hai bên sẽ cùng nghiên cứu sáng tạo ra mùi nước hoa đặc trưng của Hà Nội. ‏

‏Đó có thể sẽ là mùi hương của hoa sữa tháng 10, hoa sưa trong gió hay mùi rêu phong của những ngôi nhà cổ… Chắc chắn đó sẽ là mùi hương đặc trưng nhất của Hà Nội. ‏

‏Sự có mặt của Jillian Switzerland ở vị trí trung tâm Thủ đô được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội trải nghiệm nhiều tuyệt phẩm hương từ các nhà điều chế tên tuổi trên thế giới cho những người yêu nước hoa.‏

‏Các nhà sáng lập thương hiệu Jillian Switzerland luôn mong muốn không chỉ đưa những sản phẩm sáng tạo của mình tới từng thị trường, một cách chăm chút và "đo ni đóng giày" nhất, mà còn lan tỏa tình yêu, sự đam mê, đồng thời chung tay vào việc hồi phục màu xanh cho trái đất. ‏

‏Mẹ Thiên nhiên là khởi nguồn cho mọi sản phẩm và hoạt động của Jillian. Thương hiệu không chỉ cam kết dành một phần lợi nhuận cho việc phục hồi màu xanh trên Trái Đất, mà luôn nỗ lực cải tiến các sản phẩm và quy trình của doanh nghiệp để giảm thiểu tối đa các tác động có hại lên môi trường sống. ‏

‏Tại Việt Nam, Jillian Switzerland đồng hành cùng Quỹ hỗ trợ và phát triển cộng đồng Sống bền vững để lan tỏa và chung tay các chiến dịch Hạnh Phúc Xanh, Nhà Chống Lũ. Mỗi chai nước hoa Jillian là một sự chia sẻ giữa thương hiệu và khách hàng để xây dựng một tương lai bền vững hơn.