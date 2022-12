Một tỉnh có GRDP bình quân đầu người đạt 14.000 USD năm 2022

Mới đây, Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022.



Theo thông tin tại buổi họp báo, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 390.293 tỷ đồng, tăng 7,15% so với năm trước. Trong đó công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với mức tăng 5,48%; nhóm nông, lâm nghiệp, thủy sản và nhóm ngành dịch vụ tăng trưởng ổn định.

Về cơ cấu kinh tế, sản xuất nông, lâm nghiệp và sản thủy sản chiếm tỷ trọng 5,87 tổng GRDP; công nghiệp - xây dựng 70,37%; dịch vụ 15,98%...

GRDP bình quân đầu người là 331,1 triệu đồng/người/năm, tương đương hơn 14.000 USD, tăng 23% so với năm 2021; tỷ lệ hộ nghèo chuẩn tỉnh giảm còn 1,45%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT tự nguyện đạt 93,2%.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 109.800 tỷ đồng, tăng 25,2% so cùng kỳ. Cụ thể, thu dầu thô đạt 268,1% dự toán và bằng 177,5% so với cùng kỳ 2021; thu nội địa (ngoài dầu) đạt 129,8% dự toán và bằng 112,3% so với cùng kỳ 2021.

Trong năm 2023, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, dự báo GRDP trừ dầu khí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tăng trưởng chậm lại, có thể đạt từ 6,5% - 7,2%.

Bà Rịa - Vũng Tàu là một tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Nam Bộ, với diện tích 1.989 km2. Cách TP. HCM 70 km, ở vị trí cửa ngõ ra biển Đông, Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều loại khoáng sản, nhiều nhất là dầu mỏ, khí thiên nhiên và khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 400 triệu m3 dầu, chiếm 93,29% trữ lượng cả nước và khoảng trên 100 tỷ m3 khí, chiếm 16,2% trữ lượng cả nước.

Dầu mỏ và khí đốt ở vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu phân bổ chủ yếu tại bể Cửu Long và bể Nam Côn Sơn. Bể Cửu Long có trữ lượng khai thác khoảng 170 triệu tấn dầu và 28-41 tỷ m3 khí với mỏ Bạch Hổ, Rồng, Hồng Ngọc, Rạng Đông.

Bể Nam Côn Sơn có mỏ Đại Hùng trữ lượng khoảng 30-50 triệu tấn dầu và 6-10 tỷ m3 khí đồng hành, mỏ Lan Tây và Lan Đỏ có trữ lượng khí thiên nhiên khoảng 58 tỷ m3 và một số mỏ khác như Thanh Long, Mộc Tinh, Rồng Bay.

Hiện, Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành một trong những trung tâm khai thác và chế biến dầu khí lớn nhất Việt Nam.