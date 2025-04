Một tỉnh của Việt Nam vừa có thêm hơn 220 tỷ chỉ trong 3 ngày

Chiều qua (7/4), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có báo cáo nhanh về tình hình phục vụ du khách trong 3 ngày lễ dịp Giỗ tổ Hùng Vương năm 2025.

Theo đó, năm 2025, lượng khách du lịch đến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham quan và nghỉ dưỡng khá cao. Tất cả các huyện và thành phố đều chuẩn bị chu đáo để đón tiếp khách tham quan và nghỉ dưỡng tại tỉnh.

Từ ngày 5/4 đến ngày 7/4, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đón khoảng 231.044 lượt khách, với doanh thu đạt khoảng 224,552 tỷ đồng, công suất buồng khoảng 70 - 85%.

Trong đó, địa phương đứng đầu vẫn là TP Vũng Tàu, với hơn 111.000 lượt khách và doanh thu gần 98 tỷ đồng. Vị trí thứ hai là huyện Xuyên Mộc, với hơn 67.000 lượt khách và hơn 54,5 tỷ đồng doanh thu. Tiếp đến là Côn Đảo, với khoảng 12.000 lượt khách và có doanh thu đạt trên 41 tỷ đồng.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trước lễ, cơ quan này đã tổ chức làm việc trực tiếp với các huyện, thành phố trọng điểm về du lịch nhằm nắm bắt tình hình chuẩn bị của địa phương trong việc đón và phục vụ khách du lịch. Kết quả, các huyện và thành phố đều xây dựng các kế hoạch cụ thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, trị an, an toàn cho du khách; đồng thời triển khai cho các ban ngành của địa phương để thực hiện theo tinh thần của các kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng đã phân công ban lãnh đạo và các phòng trực để tiếp nhận những thông tin phản ánh của du khách qua đường dây nóng của Sở.

Chính vì vậy, tình hình an ninh trật tự tương đối ổn định. Lượng khách du lịch đến tỉnh tham quan và nghỉ dưỡng khá cao. Tất cả các huyện và thành phố đều chuẩn bị chu đáo để đón tiếp.

Theo nhận định của báo cáo, thời tiết đẹp, biển êm, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tiếp thị, quảng bá tốt đã giúp thu hút khách đến.

Đặc biệt, các địa phương du lịch ven biển đều tổ chức nhiều sân chơi nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí của người dân và du khách, chẳng hạn như khu ẩm thực đêm Hồ Tràm, thả diều tại công viên Phước Hải…. Bên cạnh đó, khối khách sạn, resort có đa dạng chương trình giải trí, buffet, hòa nhạc và tiếp đón khách chu đáo. Phần lớn du khách hài lòng về chất lượng dịch vụ, đánh giá cao sự thân thiện, an toàn của du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bà Rịa - Vũng Tàu thu hơn 5.000 tỷ chỉ trong 3 tháng

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có doanh thu hơn 5.000 tỷ đồng từ du lịch chỉ trong 3 tháng. Ảnh: DK

Trước đó, ngày 6/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong tháng 3, toàn tỉnh đón hơn 1,65 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, giải trí, vui chơi tắm biển. Lượng khách đến tỉnh đã tăng khoảng 23,7% so với tháng cùng kỳ. Lũy kế tổng lượng khách trong quý I năm 2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt hơn 4,5 triệu lượt khách, đạt 24,58% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ khách du lịch trong quý I năm nay ước đạt 5.083,8 tỷ đồng, đạt 25,62% kế hoạch năm, tăng 18,17% so với cùng kỳ.

Cùng ngày 6/4, thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hay, chính quyền cấp huyện của tỉnh này đã trình phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, tỉnh này sẽ còn 32 đơn vị hành chính cấp xã. So với con số hiện nay là 77 xã, phường, thị trấn của 6 thành phố, huyện (bao gồm Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ, Long Đất, Châu Đức và Xuyên Mộc), số đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp của tỉnh giảm 58,5%.