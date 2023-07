Một tỉnh miền Tây thu hút FDI hàng đầu cả nước, dự kiến phát triển 12.500ha khu công nghiệp, bám sát Bình Dương

Sáng nay, ngày 25/7, Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Long An đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Long An là địa phương thứ 10 trên cả nước và là địa phương đầu tiên của khu vực phía Nam được phê duyệt quy hoạch, hướng tới mục tiêu đưa Long An sớm là trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam.

Theo Quy hoạch, tỉnh tổ chức không gian phát triển theo mô hình "Một trung tâm – Hai hành lang – Ba vùng kinh tế xã hội – Sáu trục động lực".

Trong đó, 1 trung tâm là thành phố Tân An; 2 hành lang gồm: Hành lang đường Vành đai 3, 4 và hành lang phát triển phía nam; 3 vùng KTXH gồm: Vùng đô thị và công nghiệp, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch và kinh tế cửa khẩu, vùng đệm sinh thái; 6 trục động lực gồm: Trục động lực vành đai 3, 4, trục động lực quốc lộ 50B, trục động lực song hành quốc lộ 61B, trục động lực Mỹ Quý Tây – Lương Hòa – Bình Chánh, trục động lực quốc lộ N1 và trục động lực Đức Hòa.

Quy hoạch đặt mục tiêu: "Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Long An là trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía nam; trở thành cửa ngõ trên tuyến hành lang kinh tế đô thị - công nghiệp của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL); kết nối chặt chẽ với TPHCM và vùng Đông Nam Bộ; đầu mối hợp tác, giao thương quan trọng với Campuchia.

Hình thành các hành lang kinh tế, vùng, trung tâm phát triển và đô thị động lực; thích ứng với biến đổi khí hậu; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Người dân có cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Tại Hội nghị, Long An giới thiệu 13 dự án ưu đãi đầu tư gồm: Khu kinh tế cửa khẩu Long An; khu công nghiệp Phú An Thạnh; khu công nghiệp Việt Phát; khu công nghiệp Prodezi; khu phức hợp giải trí Khang Thông; khu đô thị Nam Long VCD; trung tâm công nghệ sinh học vùng Đồng Tháp Mười tại Long An; khu vực tiếp nhận kho vận, logistics - cảng Long An; xây dựng trung tâm kho vận lương thực tại vùng Đồng Tháp Mười tỉnh Long An; trung tâm kho vận và dịch vụ logistics; phát triển chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Long An; đầu tư sản xuất và xây dựng các nhà máy chế biến khoai mỡ; nhà máy chế biến thanh long.

Long An đặt mục tiêu có 12.500ha khu công nghiệp

Tỉnh Long An có vị trí địa lý khá đặc biệt là tuy nằm ở vùng ĐBSCL song lại thuộc Vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, được xác định là vùng kinh tế động lực có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam. Long An có đường ranh giới quốc gia với Campuchia, với hai cửa khẩu Bình Hiệp (Mộc Hóa) và Tho Mo (Đức Huệ). Long An là cửa ngõ nối liền Đông Nam Bộ với ĐBSCL.

Đây cũng là tỉnh nằm cận kề với TP.HCM có mối liên hệ kinh tế ngày càng chặt chẽ với Vùng Phát Triển Kinh Tế Trọng Điểm Phía Nam, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh một vùng quan trọng phía Nam đã cung cấp 50% sản lượng công nghiệp cả nước và là đối tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, là thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản lớn nhất của ĐBSCL.

Tỉnh Long An có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các huyện: Đức Huệ, Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Thủ Thừa, Tân Trụ, Châu Thành, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An; có 188 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 161 xã, 12 phường và 15 thị trấn.

Long An hội tụ nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh để phát triển KTXH nhanh và bền vững, là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Hiện nay, Long An đứng thứ 3 cả nước về quy mô khu công nghiệp, sau Bình Dương, Đồng Nai. Toàn tỉnh Long An có 24 khu công nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư với diện tích đất công nghiệp gần 4.300ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 65,2%. Toàn tỉnh cũng có 23 cụm công nghiệp đang hoạt động, thu hút 688 dự án với tổng diện tích đất đã cho thuê hơn 800ha; tỷ lệ lấp đầy của các cụm công nghiệp hoạt động đạt 87,5%.

Long An cũng quy hoạch mới 28 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 1.800ha, nâng tổng số các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 72 cụm với tổng diện tích gần 4.000ha.

Theo UBND tỉnh Long An, từ nay đến năm 2030, Long An sẽ có 17 khu công nghiệp thành lập mới với diện tích tăng thêm gần 3.200ha. Theo đó, toàn tỉnh sẽ có 51 khu công nghiệp với diện tích gần 12.500ha. Với số lượng trên, Long An sẽ là địa phương đứng thứ 2 (sau Bình Dương) cả nước về diện tích các khu công nghiệp, tạo điều kiện và cơ hội lớn để thu hút đầu tư.

Về đầu tư trong nước, 6 tháng đầu năm, thành lập mới trên 800 doanh nghiệp (tăng 5,8% so cùng kỳ), toàn tỉnh hiện có trên 16.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký 362.517 tỷ đồng; trong đó, có 11.866 doanh nghiệp đang hoạt động. Tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 32 dự án trong nước, tổng vốn đăng ký mới 35.492 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có gần 2.200 dự án trong nước với số vốn đăng ký trên 253.656 tỷ đồng.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, thu hút đầu tư FDI của tỉnh năm 2022 đứng trong tốp 10 các tỉnh, thành phố và đứng đầu khu vực ĐBSCL; đến hết tháng 6/2023, thu hút đầu tư FDI của Long An vượt lên đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (sau Bắc Giang, Nghệ An, Bình Phước, Bắc Ninh) và tiếp tục đứng đầu khu vực ĐBSCL. Hiện nay, có gần 40 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 39 dự án (tăng 15 dự án), vốn đầu tư cấp mới trên 408 triệu USD (tăng 162 triệu USD). Trên địa bàn tỉnh có 1.191 dự án FDI, vốn trên 10 tỷ USD; trong đó, có 588 dự án đi vào hoạt động, tổng vốn đầu tư trên 3,6 tỉ USD.

Theo quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân 9%/năm; GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt trên 180 triệu đồng. Tỷ trọng trong GRDP của khu vực nông, lâm, thủy sản khoảng 7,5%; khu vực công nghiệp - xây dựng khoảng 61,8%; khu vực dịch vụ khoảng 24,2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm khoảng 6,5%.