Một tỉnh ở miền Tây sẽ lập kỷ lục 'địa phương có nhiều cồn nhất Việt Nam'

Tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2026 do UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức chiều 7/9, đại diện địa phương này cho biết đã gửi đến Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, về việc đăng ký kỷ lục “ Địa phương có nhiều cồn nhất Việt Nam ”.

Đơn vị đăng ký kỷ lục là UBND tỉnh Vĩnh Long và lĩnh vực xác lập kỷ lục thuộc về du lịch.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long, tỉnh nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, được thiên nhiên ưu đãi với mạng lưới sông ngòi dày đặc, nơi hội tụ của các dòng sông lớn như sông Tiền, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên, sông Hậu cùng hệ thống cửa sông và vùng ven biển.

Qua hàng trăm năm bồi tụ phù sa của hệ thống sông Mê Kông, nơi đây đã hình thành nên một hệ thống cồn tự nhiên phong phú, tạo nên diện mạo đặc trưng của vùng đất châu thổ, góp phần làm nên bản sắc riêng của Vĩnh Long.

Vĩnh Long sở hữu 77 cồn, phân bố trên 33 xã, phường, thuộc các hệ thống sông Tiền, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên, sông Hậu, sông Ba Lai và khu vực cửa sông, ven biển.

Nhận thức rõ giá trị nổi bật của tài nguyên thiên nhiên đặc sắc này, Vĩnh Long đã tổ chức rà soát, thống kê, đối chiếu và xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống cồn trên phạm vi toàn tỉnh. Kết quả xác định 77 cồn hình thành tự nhiên, phân bố trên 33 xã, phường, thuộc các hệ thống sông Tiền, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên, sông Hậu, sông Ba Lai và khu vực cửa sông, ven biển.

Đây là kết quả được tổng hợp từ quá trình phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, bảo đảm tính khách quan, chính xác và có khả năng kiểm chứng.

Điều đặc biệt của Vĩnh Long không chỉ nằm ở việc sở hữu số lượng cồn lớn mà còn ở chỗ các cồn được phân bố thành một hệ thống liên hoàn, gắn kết chặt chẽ với mạng lưới sông ngòi, phản ánh sinh động quá trình kiến tạo tự nhiên của vùng hạ lưu sông Mê Kông. Mỗi cồn là một dấu ấn của quá trình bồi tụ phù sa, góp phần tạo nên cảnh quan sông nước đặc sắc, hình thành những không gian sinh thái, văn hóa, kinh tế riêng biệt.

Hệ thống cồn của tỉnh Vĩnh Long mang nhiều giá trị nổi bật. Trước hết, đây là giá trị về địa mạo và cảnh quan tự nhiên.

Các cồn là minh chứng rõ nét cho quá trình hình thành và phát triển của vùng châu thổ Đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh sự vận động lâu dài của dòng chảy, thủy triều và phù sa sông Mê Kông. Với sự phân bố rộng trên nhiều hệ thống sông, hệ thống cồn đã tạo nên quần thể cảnh quan sông nước liên hoàn, đa dạng và đặc sắc, góp phần tạo nên diện mạo riêng có của tỉnh Vĩnh Long.

Bên cạnh đó là giá trị về tự nhiên và sinh thái. Các cồn góp phần hình thành hệ sinh thái đặc trưng của vùng sông nước, nơi còn lưu giữ nhiều vườn cây ăn trái, thảm thực vật ven sông, không gian sinh thái tự nhiên và môi trường sống gắn với sản xuất nông nghiệp. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng để bảo tồn cảnh quan, phát triển nông nghiệp sinh thái và khai thác hợp lý các giá trị tự nhiên.

Cồn Thanh Long trên sông Cổ Chiên.

Không chỉ có giá trị về thiên nhiên, hệ thống cồn còn mang đậm giá trị văn hóa và lịch sử. Trên những vùng đất được phù sa bồi đắp, nhiều thế hệ cư dân đã khai phá, lập nghiệp, hình thành làng xóm và xây dựng đời sống văn hóa đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ.

Tên gọi của các cồn, cùng những câu chuyện gắn với từng địa danh, đã trở thành một phần ký ức cộng đồng, góp phần lưu giữ bản sắc văn hóa của địa phương.

Đặc biệt, hệ thống cồn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế và du lịch. Nhiều cồn đã trở thành điểm đến hấp dẫn với các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, trải nghiệm văn hóa miệt vườn và khám phá đời sống sông nước.

Việc sở hữu một hệ thống gồm 77 cồn phân bố trên nhiều tuyến sông tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các tuyến, cụm và không gian du lịch đặc trưng, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch sông nước Vĩnh Long, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Quá trình xây dựng hồ sơ xác lập Kỷ lục cũng mang lại giá trị khoa học và quản lý quan trọng. Đây là lần đầu tiên tỉnh Vĩnh Long rà soát, thống kê và chuẩn hóa đầy đủ hệ thống cồn trên phạm vi toàn tỉnh, hình thành cơ sở dữ liệu thống nhất phục vụ công tác quản lý Nhà nước; quy hoạch phát triển, bảo tồn tài nguyên, chuyển đổi số và nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

Không chỉ là những dải đất nổi giữa dòng sông, 77 cồn của Vĩnh Long minh chứng cho sức sống bền bỉ của vùng châu thổ Mê Kông, là kết quả của quá trình bồi tụ phù sa qua hàng nghìn năm, là nơi lưu giữ những giá trị tự nhiên, văn hóa và lịch sử đặc sắc của vùng đất Nam Bộ.

Lãnh đạo tỉnh cho biết việc đề nghị xác lập Kỷ lục Việt Nam có ý nghĩa thiết thực trong việc khẳng định giá trị nổi bật của hệ thống cồn Vĩnh Long.

Kỷ lục “Địa phương có nhiều cồn nhất Việt Nam” không chỉ là sự ghi nhận về số lượng 77 cồn tự nhiên mà còn là sự tôn vinh một hệ thống tài nguyên đặc sắc được hình thành từ quá trình kiến tạo lâu dài của vùng châu thổ Mê Kông.

Đây là không gian sinh tồn, sản xuất, văn hóa và phát triển của nhiều thế hệ cư dân, là nguồn lực cho sự phát triển bền vững của địa phương.