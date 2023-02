Một tỉnh tăng 17 bậc trên bảng xếp hạng thu ngân sách

Trong năm 2022, Hưng Yên thu ngân sách 51.179 tỷ đồng, vượt 2,62 lần so với dự toán và gấp 2,74 lần năm 2021. Trong đó, khoảng 30.000 tỷ là từ tiền sử dụng đất.

Với kết quả này, Hưng Yên đã chính thức lọt top 10 địa phương có số thu ngân sách lớn nhất, đứng vị trí thứ 8, sau TP. HCM (471.500 tỷ đồng), Hà Nội (333.000 tỷ đồng), Bà Rịa - Vũng Tàu (109.800 tỷ đồng), Hải Phòng (108.674 tỷ đồng), Đồng Nai (63.000 tỷ đồng), Bình Dương (61.940 tỷ đồng), Quảng Ninh (56.500 tỷ đồng), và xếp trên Thanh Hoá, Vĩnh Phúc.

Trong khi đó, Bắc Ninh đã từ vị trí thứ 9 rơi khỏi top 10, đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng với 30.372 tỷ đồng.

Các tỉnh thu ngân sách cao nhất năm:

TP. HCM, Hà Nội tiếp tục dẫn đần

Năm 2022, TP. HCM được Trung ương giao thu ngân sách là 386.568 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 12/2022, thành phố đã thu được 457.500 tỷ đồng, vượt 18,4% dự toán được giao và tăng hơn 17% so với cùng kỳ (ước đạt khoảng 1/3 thu ngân sách cả nước).

Thu ngân sách trên toàn thành phố Hà Nội năm 2022 ước đạt 333.000 tỷ đồng, bằng 106,8% so với dự toán HĐND thành phố giao và tăng 2,7% so với cùng kỳ.

Hải Phòng và Bà Rịa - Vũng Tàu gia nhập CLB thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022 là 109.800 tỷ đồng, tăng 25,2% so cùng kỳ. Cụ thể, thu dầu thô đạt 268,1% dự toán và bằng 177,5% so với cùng kỳ 2021; thu nội địa (ngoài dầu) đạt 129,8% dự toán và bằng 112,3% so với cùng kỳ 2021.

2022 cũng là năm đầu tiên Hải Phòng thu ngân sách đạt trên 100.000 tỷ đồng, đứng thứ 3 cả nước sau Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh...

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Hải Phòng ước đạt 108.674,96 tỷ đồng, đạt 118,4% dự toán Trung ương giao và 102,9% dự toán HĐND thành phố giao, trong đó: thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước 66.000 tỷ đồng, đạt 118% dự toán Trung ương giao và 110% dự toán HĐND thành phố giao; thu nội địa ước 41.000 tỷ đồng, đạt 129,2% dự toán Trung ương giao, đạt 100% dự toán HĐND thành phố giao.

Như vậy, trong năm 2022, có tất cả 4 tỉnh, thành có số thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng là TP. HCM, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu và Hải Phòng.

Bình Dương, Đồng Nai thu trên 60.000 tỷ đồng

Năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt gần 63.000 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao.

Dù tình tình có nhiều biến động khó lường, tình hình sản xuất kinh doanh ở tỉnh Bình Dương vẫn phục hồi tích cực, thu ngân sách Nhà nước ở địa phương vẫn đạt kế hoạch được giao, ước khoảng 61.940 tỷ đồng, đạt 103% dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng chi ngân sách thực hiện 20.409 tỷ đồng, đạt 100% dự toán.