Một trường học ở TPHCM "flex" về câu lạc bộ: Hoành tráng ra sao mà năm nào tỷ lệ chọi cũng "sứt đầu mẻ trán"

Có thể nói, ngoài uy tín, chất lượng giảng dạy... thì hoạt động câu lạc bộ (CLB) cũng là một trong những yếu tố thu hút các sĩ tử trong quá trình chọn trường. Không chỉ giúp bổ sung kiến thức chuyên ngành, CLB còn giúp học sinh phát huy sở trường của bản thân, mở rộng các mối quan hệ, phát triển kỹ năng mềm, tích lũy kinh nghiệm.

Vì vậy mới đây, khi THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa - một ngôi trường nổi tiếng ở TP.HCM "flex" các hoạt động CLB đã khiến không ít bạn học sinh trầm trồ.

Tiếng Anh, Cờ vua... cho đến Điện ảnh, Văn hóa, Tâm lý đều có đủ

Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa chỉ có "sương sương" 27 CLB, dự án và tên nào tên nấy đều rất "kêu". Được biết, các CLB, dự án được thành lập nhằm tạo môi trường giáo dục lành mạnh giúp các bạn học sinh rèn luyện nhiều kĩ năng cần thiết, phát huy thế mạnh của bản thân, có điều kiện trải nghiệm đúng với sở thích của mình, đồng thời hướng đến xây dựng 6 giá trị học hiệu của trường:

- Mỗi học sinh biết ít nhất 2 ngoại ngữ

- Học sinh được trang bị khả năng nghiên cứu khoa học

- Học sinh được trang bị bộ kĩ năng để tồn tại và chung sống

- Học sinh nhận thức về sức khỏe

- Hướng về cộng đồng

- Học thuật và giao lưu quốc tế

Một số CLB, dự án được giới thiệu của trường. (Ảnh: THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa)

Nếu muốn trau dồi học thuật, học sinh có thể lựa chọn các CLB như CLB Tiếng Anh, CLB Hóa học, CLB Tin học, CLB Sách, CLB Vật lý... Nếu yêu thích văn hóa nước ngoài, sẽ có CLB văn hóa Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Trung Hoa, Đức, Hoa Kỳ...

Các học sinh muốn rèn luyện kỹ năng có thể tham gia vào các CLB như Cờ vua, Handmade, Kỹ năng công chúng, Lửa xanh, Mỹ thuật, Ngọt Lab... cùng rất nhiều dự án hấp dẫn và ý nghĩa như Dự án Sportify, Dự án Tâm lý The Mersy ACT, CLB Truyền thông học đường, CLB Báo chí truyền thông, CLB Văn nghệ, Mô hình Liên hiệp quốc TOMUN...

Nhiều dự án, CLB ở trường đã ra đời một thời gian dài và tạo ra dấu ấn không chỉ trong phạm vi trường học.

Chẳng hạn, CLB Lửa xanh thành lập vào năm 2015 với mục đích giảng dạy và thực hành những kỹ năng như semaphore, morse, mật thư... và các kỹ năng sống cần thiết, bao gồm tổ chức sự kiện, quản lý thời gian, làm việc nhóm.

CLB tiếng Anh thành lập năm 2013 với nhiều hội thảo sự kiện về kỹ năng mềm như viết lách hay tranh luận, một số hoạt động tạo dấu ấn như Disneyland (2020); Light it up (2021); Upon the Aerodrome Podcast (2022). CLB Kỹ năng Công chúng với hai mảng chính là Thuyết trình và Tranh biện.

Dự án Career Venture nhằm phổ cập kiến thức về chủ đề "hướng nghiệp" cho thanh thiếu niên. Dự án Điện ảnh The Cinex giúp các bạn học sinh được làm việc với những vai trò như một đoàn phim thực thụ: Diễn viên, biên kịch, quay phim... Dự án The Iris cung cấp thêm kiến thức và giải đáp những thắc mắc về tâm sinh lý nữ sinh.

Dự án Plasbit là chiến dịch môi trường đầu tiên của trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa với mục tiêu chính là xóa bỏ và tìm cách cải thiện những hiểu lầm xung quanh các vấn đề môi trường, đặc biệt là xử lý rác thải cùng các loại vật liệu khác.

Một số CLB, dự án được giới thiệu của trường.

Có thể thấy, ngoài chất lượng giáo dục được khẳng định qua nhiều thế hệ học sinh, ở thành tích trong các kỳ thi cấp TP, quốc gia, quốc tế, trường còn chú trọng trong cả việc giáo dục phẩm chất, kỹ năng chứ không đơn thuần chỉ là học kiến thức.

Trần Chuyên có cơ sở vật chất vượt trội, chất lượng giảng dạy đào tạo top đầu. Theo đó, trường áp dụng chương trình học tăng cường tiếng Anh theo giáo trình Solutions của Đại họcOxford. Hàng năm, số lượng học sinh được các tổ chức giáo dục trao tặng học bổng luôn đứng đầu thành phố.

Với những ưu điểm nổi trội, không khó hiểu khi hằng năm, tỷ lệ chọi vào trường luôn từ cao đến rất cao. Đơn cử như năm học 2023-2024, tỷ lệ chọi lớp 10 chuyên của trường là 1/4,6, đứng thứ hai toàn TP. Với đầu vào yêu cầu cao, những em 'vượt vũ môn' thành công vào ngôi trường này tất nhiên phải có năng lực học tập xuất sắc.