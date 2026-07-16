Một tỷ phú trước khi qua đời biến 6 người cháu thành tỷ phú đôla: Phía sau làn sóng chuyển giao khối tài sản 60.000 tỷ USD cho người trẻ

Chỉ vài tháng trước khi qua đời vào năm ngoái ở tuổi 98, Goh Cheng Liang, một trong những người giàu nhất Singapore, đã biến sáu người cháu của mình thành tỷ phú.

Nhưng thay vì đi theo con đường chuyển giao tài sản truyền thống, Goh trao quyền kiểm soát doanh nghiệp gia đình cho con trai, đồng thời chuyển toàn bộ tài sản tài chính cho các cháu, làm giàu cho một nhóm người ở độ tuổi ngoài 30, bao gồm một học giả ở New York, một người làm từ thiện ở Bali và một doanh nhân nông nghiệp đô thị.

“Sau đó họ có thể làm điều mình muốn, mua bất động sản đắt tiền, lập doanh nghiệp riêng hoặc tự đầu tư mà không đặt tương lai của công ty vào rủi ro”, Melvyn Goh, nhà sáng lập công ty tư vấn Succession Advisory Partners nói.

Câu chuyện thừa kế của gia đình Goh là một phần của một siêu xu hướng toàn cầu đang diễn ra. Theo một ước tính của Cerulli Associates, chỉ riêng tại Mỹ, hơn 60.000 tỷ USD tài sản sẽ được chuyển vào tay Gen Z và thế hệ millennials trước năm 2048.

Sự dịch chuyển này, được gọi là cuộc chuyển giao tài sản vĩ đại đã bắt đầu làm xáo trộn các doanh nghiệp tại Mỹ và nhiều nơi khác vốn chuyên giúp giới siêu giàu bảo toàn và gia tăng tài sản. Điều tệ nhất có thể vẫn còn ở phía trước.

Dù một phần lớn tài sản được dự báo trước tiên sẽ chuyển sang vợ/chồng và những người thừa kế lớn tuổi hơn, sau đó nó sẽ tiếp tục chảy xuống các thế hệ trẻ hơn. Cùng lúc đó, những bước phát triển nhanh trong AI và làn sóng phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng được kỳ vọng sẽ tạo ra thêm nhiều triệu phú và tỷ phú.

Điều này sẽ mở rộng nhóm khách hàng trẻ giàu có mà các nhà quản lý tiền nhắm tới. Nhưng chính những tiến bộ công nghệ đó cũng đang giúp người giàu độc lập hơn trong việc quản lý tài sản của họ, đe dọa một ngành vốn lâu nay dựa vào các mối quan hệ con người được vun đắp trong thời gian dài.

Các nền tảng rẻ hơn và dịch vụ tự làm, vốn nở rộ trong những năm gần đây, đang gia tăng áp lực phí đối với các nhà quản lý tài sản truyền thống, đúng lúc họ cũng phải chi nhiều hơn cho năng lực công nghệ và AI của chính mình để bắt kịp.

Theo Capgemini, trong giai đoạn 2022-2025, các ngân hàng và nhà quản lý tài sản truyền thống đã bỏ lỡ khoảng 1.500 tỷ USD tài sản được tư vấn, khi các khách hàng giàu có chuyển sang các đối thủ mới nổi.

Khi các ngân hàng và công ty quản lý tài sản cố gắng thu hút thế hệ thụ hưởng mới này, họ đang suy nghĩ lại về tuyển dụng, chấp nhận tiền mã hóa và các khoản đầu tư thay thế khác, đồng thời mở rộng các đặc quyền “lifestyle”.

Tuy nhiên, những động thái này và các bước đi khác, như đa dạng hóa sang các lớp tài sản mới hơn và cung cấp quyền tiếp cận đặc biệt tới những chiến lược giao dịch trên thị trường tư nhân hấp dẫn, đều đòi hỏi đầu tư và thời gian. “Tất cả những điều đó đều tốn tiền, làm tăng độ phức tạp và không mở rộng quy mô nhanh bằng việc chỉ phát triển những gì bạn đang có”, Roland Kastoun, lãnh đạo tư vấn quản lý tài sản và tài sản cá nhân tại Mỹ của PwC nói.

Dù vậy, các cố vấn truyền thống có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy theo. “Điều đang bị đặt cược là tương lai của cả ngành”, Chayce Horton của Cerulli nói. “Tài sản sẽ đổi chủ sang những người có trải nghiệm, sở thích và suy nghĩ về tiền bạc hoàn toàn khác với những người hiện đang nắm giữ tài sản... Người ta ngày càng có thể bỏ phiếu bằng đôi chân và bằng đồng tiền của mình”.

Nhiều người thừa kế trẻ trưởng thành sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 18 năm trước. Trải nghiệm kinh tế của họ khác rất xa so với người thân lớn tuổi hơn được định hình, trong số nhiều hiện tượng khác, bởi chu kỳ tăng giá dài nhất từng ghi nhận của chứng khoán Mỹ và sự trỗi dậy của tiền mã hóa.

Nhận ra rằng khách hàng trẻ nhiều khả năng sẽ tìm kiếm tỷ trọng phân bổ cao hơn vào tài sản số trong tương lai, các ngân hàng tư nhân và nhà quản lý tài sản lớn nhất đã bắt đầu hành động.

Morgan Stanley Wealth Management trong tháng này công bố một thỏa thuận với tập đoàn crypto Galaxy Digital, cho phép khách hàng cho Galaxy vay crypto và nhận cổ phần của các sản phẩm giao dịch trên sàn có tiếp xúc với tài sản số. JPMorgan và sàn giao dịch crypto Coinbase mùa hè năm ngoái cũng công bố quan hệ đối tác cho phép khách hàng Chase liên kết tài khoản ngân hàng với ví Coinbase của họ.

Vẫn còn phải xem các quan hệ đối tác giữa các nhà quản lý truyền thống và công ty crypto thực chất đến đâu. Với một lãnh đạo tại một multi-family office, những hoạt động này của các ngân hàng là “điều họ buộc phải làm” lúc này. Nhưng người này nói thêm: “Đó không phải lựa chọn đầu tư mà chúng tôi khuyến nghị”.

Tuy nhiên, hơn cả crypto, các nhà đầu tư trẻ muốn kiếm tiền từ cơn bùng nổ AI và hiện tại điều đó đồng nghĩa với việc được tiếp cận các công ty tư nhân. “Những khách hàng này có xu hướng chủ động hơn và thoải mái hơn với rủi ro”, Brittany Boals Moeller, lãnh đạo khu vực quản lý tài sản tư nhân San Francisco của Goldman Sachs nói.

Sức hấp dẫn của danh mục cổ phiếu - trái phiếu cổ điển đã mờ nhạt. Gần 90% những người trong độ tuổi 21-45 muốn đầu tư nhiều hơn vào các tài sản thay thế như private equity và bất động sản, theo nghiên cứu mới nhất của Bank of America về người Mỹ giàu có. Trong nhóm baby boomer và những người lớn tuổi hơn, con số này chỉ là 15%.

Các ngân hàng đã cung cấp cho khách hàng giàu có quyền tiếp cận sớm với một số công ty tư nhân lớn nhất thế giới trước khi các công ty này IPO. Nhưng có dấu hiệu cho thấy họ muốn đi xa hơn. Morgan Stanley năm nay mua lại EquityZen, một nền tảng giao dịch mua bán cổ phần công ty tư nhân, trong khi công ty môi giới chứng khoán Charles Schwab thâu tóm marketplace cổ phần tư nhân Forge Global với giá 660 triệu USD.

Tuy nhiên, khi đầu tư trực tiếp trở nên phổ biến hơn, việc các cố vấn tìm được cơ hội lại trở nên khó hơn. “Nhu cầu... trong các gia đình giàu có là khổng lồ”, Greg Fleming, CEO Rockefeller Capital Management nói.

“Chúng tôi đang tìm các công ty mà mình thực sự thích”, ông nói, nơi “có thể chúng tôi đưa khách hàng vào theo cách độc quyền: Chúng tôi là công ty quản lý tài sản duy nhất, hoặc là một trong số ít công ty quản lý tài sản.”

Các ngân hàng đang phải chi những khoản khổng lồ để bắt kịp xu hướng. JPMorgan cho biết chi tiêu công nghệ của họ sẽ đạt 20 tỷ USD trong năm nay, trong đó 2,2 tỷ USD dành cho quản lý tài sản và tài sản cá nhân. Bằng cách cung cấp các công cụ mượt mà hơn để khách hàng theo dõi tài sản tại nhà, các tập đoàn hy vọng họ sẽ giữ khách hàng trong hệ sinh thái ngân hàng, thay vì để họ chuyển sang các nền tảng đối thủ thiên về công nghệ.

Một số ngân hàng cũng cho phép quy mô tài khoản nhỏ hơn đối với thành viên gia đình của khách hàng giàu có, trong đó Goldman Sachs đưa ra mức phí cố định cho các tài khoản thế hệ kế tiếp dựa trên mối quan hệ tổng thể với gia đình.

Ngân hàng này tương tự cũng cho phép các nhà sáng lập mở tài khoản dưới ngưỡng quy mô thông thường, với kỳ vọng doanh nghiệp và tài sản của họ sẽ tăng theo thời gian, trong khi Morgan Stanley cung cấp tài khoản miễn phí và giao dịch không hoa hồng trên nền tảng tự đầu tư E*Trade, nhằm giới thiệu khách hàng với thương hiệu lớn hơn của ngân hàng.

Họ cũng tổ chức các cơ hội giáo dục và giải trí. Goldman Sachs có khóa học kiến thức tài chính cho con cái khách hàng từ 15 tuổi. JPMorgan Private Bank tổ chức các sự kiện “Emerging Family Leaders” trên khắp nước Mỹ. Với các gia đình có tài sản ít nhất 100 triệu USD, Morgan Stanley cung cấp một sự kiện networking Formula 1 trong chặng Grand Prix tháng 10 tại Austin cho khách hàng từ 21 đến 35 tuổi.

“Dù một người giàu đến đâu, họ vẫn coi trọng các trải nghiệm độc quyền dù đó là một suite tại chung kết nam hoặc nữ US Open, hay một cơ hội chỉ có một lần trong đời khác”, Liz Weikes, giám đốc điều hành tại mảng tài sản tư nhân của Wells Fargo nói.

Quan điểm về mức độ hiệu quả của các chương trình này và liệu chúng có đem lại kết quả dài hạn hay không là khác nhau. Vị lãnh đạo multi-family office nói rằng chúng chủ yếu là để làm cha mẹ hài lòng hơn là con cái. “Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không cố gắng khiến chúng thật sự hữu ích, chúng tôi cũng muốn xây dựng quan hệ ở đó”, người này nói thêm.

Dẫu vậy, một số người trong ngành không tin rằng các nỗ lực này đáng công sức. Những người hoài nghi chỉ ra rằng người giàu đang chi nhiều tiền hơn bao giờ hết để sống lâu hơn, khiến quá trình chuyển giao tài sản bị trì hoãn, và hầu hết các chủ ngân hàng, cố vấn đang vun đắp các mối quan hệ này cũng sẽ không ở lại với nhà tuyển dụng hiện tại lâu đến vậy. Hiện đã có một số công ty quản lý tài sản bị cuốn vào làn sóng “roll-up” do private equity hậu thuẫn.

Khách hàng cũng ngày càng phân tán hoạt động kinh doanh của mình. Một khảo sát tài sản toàn cầu của Capgemini cho thấy trong giai đoạn 2019-2025, số người giàu chỉ làm việc với một công ty đã giảm một nửa xuống còn 19%, trong khi số người sử dụng 4 đến 6 công ty tăng gấp đôi lên 25%. “Đó là một nhiệm vụ bất khả thi”, một chủ ngân hàng kỳ cựu nói về nỗ lực giữ chân thế hệ kế tiếp.

Người thừa kế trẻ cũng đồng ý. “Tôi nghĩ nhiều anh chị em của tôi đã thật sự nỗ lực rời xa ngân hàng của cha mẹ chúng tôi... vì họ chỉ cảm thấy đó là đối tác ngân hàng di sản của gia đình”.

Anh nói rằng thế hệ của mình “cảm thấy họ có thể tự giành lấy điều tốt nhất từ cả hai thế giới... Mọi người không còn phụ thuộc nhiều vào một đấng tiên tri duy nhất về lời khuyên và thông tin nữa”.

Theo: Financial Times