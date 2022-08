Mua bảo hiểm sức khỏe cá nhân: Chỉ với một chạm

Với mức sống và nhu cầu bảo vệ sức khỏe ngày càng tăng, bên cạnh bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe cá nhân là loại hình dịch vụ đang được quan tâm. Nhiều người tìm kiếm cho bản thân và gia đình các gói bảo hiểm sức khỏe như một giải pháp đảm bảo tài chính, có thể tiếp cận y tế hiện đại kịp thời và an tâm điều trị nếu chẳng may ốm đau, bệnh tật. Các chuyên gia cũng cho rằng tham gia bảo hiểm sức khỏe cá nhân ngay từ sớm là cách để không rơi vào cảnh khó khăn tài chính, phải vay mượn để chi trả những khoản phí điều trị khi rủi ro ập đến.



Thông thường, để mua bảo hiểm sức khỏe, khách hàng sẽ phải liên hệ qua các đại lý bảo hiểm để đăng ký và tiến hành ký hợp đồng, thời gian hiệu lực của hợp đồng phụ thuộc vào thời gian xử lý các thủ tục liên quan. Nhiều khách hàng chia sẻ muốn mua bảo hiểm nhưng ngại ngần vì cho rằng nội dung hợp đồng rắc rối và các thuật ngữ khó hiểu.

Từ năm 2020, trong bối cảnh hạn chế tiếp xúc xã hội do đại dịch covid-19, VIB là ngân hàng tiên phong cung cấp bảo hiểm sức khỏe qua ứng dụng ngân hàng số MyVIB, cho phép người dùng đăng ký và nhận hợp đồng chỉ trong một phút cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn cho khách hàng. Với phiên bản ngân hàng số MyVIB 2.0 mới ra mắt gần đây, VIB mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua bảo hiểm sức khỏe với thông tin chi tiết, đầy đủ về các thuật ngữ, quyền lợi bảo hiểm và hợp đồng hiệu lực ngay lập tức. Ứng dụng MyVIB 2.0 cung cấp 5 gói bảo hiểm của Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam với quyền lợi cao cấp cùng chi phí bảo hiểm cạnh tranh. Theo đó, khách hàng được bảo lãnh viện phí tại hơn 300 cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài nước; Chủ động quản lý các Hợp đồng bảo hiểm đã mua và dễ dàng chỉnh sửa, bổ sung thông tin khi cần thiết; Quyền lợi bảo vệ lên đến 1,5 tỉ đồng/năm cho mỗi hợp đồng trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn; Hạn mức điều trị nội trú do tai nạn, ốm đau, bệnh tật lên đến 500 triệu đồng/năm/người.

Để mua bảo hiểm sức khỏe trên MyVIB 2.0, bạn chỉ cần:

- Đăng nhập vào ứng dụng Ngân hàng số MyVIB 2.0 để tìm hiểu thông tin và lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp.

- Trả lời các câu hỏi xác minh về sức khỏe, xác nhận thông tin và thanh toán là hợp đồng bảo hiểm sẽ được phát hành và có hiệu lực ngay lập tức.

- Sau khi hoàn tất đăng ký, khách hàng có thể dễ dàng quản lý hợp đồng bảo hiểm, cập nhật tình trạng hợp đồng, hoặc chủ động chỉnh sửa khi cần thiết ngay trên app.

Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm tự nguyện, giúp chi trả một phần hay toàn bộ chi phí điều trị các các cơ sở y tế (nằm trong danh sách bệnh viện, phòng khám trong hợp đồng) khi người được bảo hiểm bị đau ốm, thương tật, tai nạn, chăm sóc và phục hồi sức khỏe. Thời hạn hợp đồng của bảo hiểm sức khỏe khá ngắn, thường khoảng 01 năm. Khi hợp đồng bảo hiểm hết thời hạn, đồng nghĩa các quyền lợi bảo hiểm cũng chấm dứt. Do vậy, người tham gia cần tiếp tục đóng phí để gia hạn, duy trì các quyền lợi bảo hiểm. Lựa chọn gói bảo hiểm sức khỏe phù hợp trên MyVIB 2.0 sẽ giúp bạn an tâm và đảm bảo quyền lợi cho bản thân và gia đình trước những rủi ro về sức khỏe trong tương lai.

Tham khảo thông tin chi tiết các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe tại đây:

https://www.vib.com.vn/wps/portal/vn/product-landing/sp-bao-hiem