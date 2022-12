Mua bất động sản cắt lỗ mùa World Cup: Người mừng vì lời tiền tỷ, người ngậm đắng vì chốt “hàng ôi”

“Thua cá độ mùa World Cup nên cần bán cắt lỗ” là lời giới thiệu hấp dẫn mà các môi giới, chủ đất tung ra trong suốt gần 1 tháng qua khi giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức.

Nhiều người mua nhà, hay nhà đầu tư tay ngang cũng đang chờ đợi và tìm kiếm bất động sản cắt lỗ do thua cá độ mùa World Cup. Bởi lẽ, họ kỳ vọng rằng, sẽ tìm bất động sản giá thực sự rẻ. Nhất là trong bối cảnh thị trường địa ốc trầm lắng, để thanh khoản bất động sản, chủ đất sẽ buộc phải giảm sâu.

Thông tin rao bán cắt lỗ do thua cá độ được đăng tải trên nhiều trang mua bán bất động sản.

Thực tế, có câu chuyện người mua nhà “săn” được bất động sản “ngộp” chất lượng do thua cá độ mùa World Cup. Câu chuyện vợ chồng anh Phạm Thành là ví dụ điển hình.



4 năm trước, khi mùa World Cup 2018 diễn ra, cũng vào thời điểm cuối tháng 12, vợ chồng anh Thành may mắn mua lại căn chung cư giá rẻ tại Hoài Đức do chủ nhà thua cá độ nên bán gấp.

“Đúng là may mắn. Thú thực, vợ chồng tôi rất muốn mua nhà nhưng tài chính tích luỹ mới có 400 triệu đồng. Cũng vì tài chính nên vợ chồng tôi chần chừ và lăn tăn. Khi tôi chia sẻ với một người bạn về việc định mua nhà và cũng nhờ bạn tìm kiếm giúp một căn giá rẻ dưới 1 tỷ. Đúng một ngày sau, bạn tôi thông báo: Có căn chung cư rộng gần 60m2 đang được chào bán với mức giá chỉ 900 triệu đồng. Mức giá này còn thấp hơn so với mức giá mua vào ban đầu của chủ nhà. Lý do bán gấp là bởi chủ nhà cần tiền do thua độ bán độ bóng đá”.

Anh Thành kể: “Hai vợ chồng tôi lên xem căn hộ đúng một lần. Và tôi có hỏi bạn tôi rằng: “Có nên mua không? Chủ nhà liệu có uy tín để mua không?”. Bạn tôi bảo: “An tâm. Chắc chắn về pháp lý. Rẻ thế này nên mua”.

Tôi nhớ, lúc đó, tài khoản còn 5 triệu đồng. Sau khi trao đổi với chủ nhà, vợ chồng tôi quyết định chuyển cọc 5 triệu đồng. Và hẹn 3 ngày sau, chuyển thêm cọc 25 triệu đồng. 45 ngày sau sẽ tiến hành ký công chứng chuyển nhượng sang tên.

Chúng tôi chỉ phải vay thêm 500 triệu đồng để mua nhà. Nhờ bạn bè và người thân 2 bên đều hỗ trợ nên chỉ gần 1 tháng sau, chúng tôi đã có thể ra công chứng chuyển nhượng”.

Cũng theo anh Thành, đến thời điểm hiện tại, xét theo mặt bằng giá thị trường, căn nhà của anh được định giá lên tới 1,7 tỷ đồng. “Vợ chồng tôi vừa có nhà để ở suốt 4 năm qua. Và giả sử giờ bán đi, chúng tôi kiếm được khoản tiền chênh là 800 triệu đồng. Một số tiền không hề nhỏ”.

Thế nhưng, không phải người mua nhà nào cũng may mắn như vợ chồng anh Thành. Câu chuyện của nhà đầu tư tay ngang Trần Như (Hà Đông, Hà Nội) lại hoàn toàn trái ngược.

Cũng trong năm 2018, anh Trần Như tính toán tìm lô đất cắt lỗ mùa World Cup. Thông qua bài viết rao bán lô đất trên mạng xã hội, anh Như liên hệ với chủ đất. Theo thông tin anh Như tìm hiểu, chủ đất cần bán gấp vì thua cá độ.

Khi đến khảo sát, anh Như nhận thấy lô đất vuông vắn, vị trí đẹp. Thấy mức giá hời, lại sợ người khác mua mất, anh Như quyết định cọc tiền sớm, bỏ qua khâu kiểm tra quy hoạch cũng như vấn đề tranh chấp của lô đất.

Sau khi hoàn tất thủ tục sang nhượng, anh Như mới tá hoả khi lô đất dính một phần nằm trong quy hoạch tuyến đường sẽ đi qua.

“Điều đáng nói, ngoài đất dính quy hoạch, tôi khó tìm được người mua vì họ hàng của chủ lô đất cũ dèm pha, gây khó khách tới xem. Nguồn gốc của lô đất này nằm trong mảnh đất rộng hơn 300m2. Bố mẹ chủ cũ lô đất đã cắt và phân chia cho các anh em trong gia đình. Lô đất của người em nằm sát mặt đường lớn. Vì bức xúc người em chơi cá độ, bán đất của bố mẹ cho người ngoài nên những người anh trong gia đình gây khó dễ cho người đến xem. Một số người đến xem lo ngại tranh chấp nên xây nhà để ở cũng khó mà mua sau bán lại thì gặp vấn đề như của tôi hiện tại. Đó là lý do mà đến nay, lô đất này vẫn trong tình trạng “ế”.

Theo các nhà đầu tư chuyên nghiệp, rất nhiều người luôn trong tâm lý săn bất động sản “ngộp” mùa World Cup năm nay. Thế nhưng, đây có thể là cái “bẫy” đánh vào tâm lý người mua ham đồ rẻ. Vì trong tâm lý mua bất động sản giá rẻ, phải mua nhanh không người khác mua mất, nên bỏ qua khâu kiểm tra tranh chấp của lô đất hay quy hoạch. Muốn chọn hàng “ngộp” chất lượng, người mua phải hết sức cẩn trọng nhất là khi mùa World Cup đã kết thúc, sẽ có nhiều lô đất hay nhà đất được chào bán ra.