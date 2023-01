Mua bừa vé số Vietlott, một người đàn ông trúng hơn 58 tỉ đồng

Ngày 17-1, Công ty TNHH MTV xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao thưởng cho chủ nhân giải Jackpot trị giá 58,214 tỉ đồng. Đây là sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng thứ 991.



Tấm vé trúng thưởng của ông Đ.H.N. có dãy số 01-18-22-33-34-43. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân 10%, ông Đ.H.N. được nhận về hơn 52,3 tỉ đồng.

Ông Đ.H.N. cho hay mua vé số Vietlott qua ứng dụng Vietlott SMS (ứng dụng hỗ trợ chính thống duy nhất của kênh điện thoại của Vietlott).

"Tôi chọn bừa dãy số này, cứ bấm lung tung thôi. Không ngờ may mắn lại đến với mình" - ông Đ.H.N. chia sẻ.

Theo ông Đ.H.N., cứ lúc nào thấy không bận thì mua vé số Vietlott, như lúc đang chờ nước nóng để pha trà, đi tập thể dục về… Ông N. mua vé số Vietlott để cho vui và cũng luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ trúng thưởng giải Jackpot độc đắc.

Sau khi nhận thưởng, ông Đ.H.N. đã làm từ thiện 2 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội. Ông cho hay muốn chia sẻ niềm vui, may mắn của mình với một số người có hoàn cảnh khó khăn hoặc không may bị mắc bệnh hiểm nghèo…

Đại diện Vietlott cho biết sau hơn 6 năm phát hành tấm vé số đầu tiên, Vietlott đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn đa dạng gồm Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D, Max 3D Pro, Keno, và Bingo18.

Với 55% doanh thu dành cho trả thưởng, số tiền trả thưởng lên đến hơn chục ngàn tỉ đồng, như riêng năm 2022, Vietlott đã trả thưởng hơn 3.400 tỉ đồng.

Đến nay Vietlott chính thức triển khai kinh doanh tại 63/63 tỉnh, thành phố. Đồng thời, Vietlott cũng tăng cường mở điểm bán hàng tại các thị trường hiện hữu để mang đến các trò chơi có thưởng hợp pháp phục vụ nhu cầu giải trí của người chơi.

Tính đến cuối năm 2022, Vietlott phát triển gần 6.000 thiết bị đầu cuối trên toàn quốc. Doanh thu của kênh thiết bị đầu cuối đạt hơn 5.333 tỉ đồng, chiếm 85% tổng doanh thu toàn công ty.

Vietlott vừa được Bộ Tài chính phê duyệt "Chiến lược phát triển Công ty xổ số điện toán Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2034".

Theo đó, bên cạnh việc tiếp tục mở rộng quy mô hệ thống kinh doanh hiện hữu, triển khai kinh doanh trên kênh Internet, Vietlott dự kiến triển khai kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế theo quy định của pháp luật trong thời gian tới.