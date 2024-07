Mua căn hộ giao thô: Vợ chồng xoay vốn để thiết kế nội thất

Vậy, mua nhà thô có thực sự "hào nhoáng" như lời đồn? Liệu có cách nào để đáp ứng sở thích nhưng vẫn tiết kiệm cho gia chủ hay không? Tất cả sẽ được trả lời thông qua bài viết này.



Tưởng rằng tiết kiệm nhưng sau tất cả hóa…"nhẵn túi"

Sau nhiều năm thuê nhà, gia đình chị Thanh Tú (29 tuổi) sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh quyết định dồn vốn mua một căn hộ với mong muốn yên tâm an cư để xây dựng tổ ấm. Lựa chọn căn hộ dự án, vợ chồng chị được chủ đầu tư giới thiệu nhiều gói nhận nhà từ bàn giao thô, hoàn thiện cơ bản đến đầy đủ nội thất.

Cùng một căn hộ nhận bàn giao thô phải chi trả 2,5 tỷ đồng, chênh lệch với nhà hoàn thiện cơ bản 500 triệu. Xét thấy số vốn còn mỏng cộng thêm việc không muốn vay nợ ngân hàng quá nhiều, vợ chồng chị Tú quyết định "xuống tiền" cho căn hộ thô, sau đó lên kế hoạch tự sắp xếp phần nội thất theo tư vấn của một người bạn để tiết kiệm chi phí.

Và rồi phiền toái bắt đầu từ đây, chị Thanh Tú chia sẻ: "Mặc dù rất yêu thích việc tự do thiết kế căn hộ theo phong cách cá nhân nhưng chi phí phát sinh cao khiến gia đình dần cảm thấy chán nản. Căn hộ bàn giao mới chỉ có tường bao mặt ngoài, tuy chưa có sự phân tách giữa các phòng nhưng vì hệ thống điện, nước cố định nên muốn thay đổi tốn đáng kể chi phí. Chưa kể hai vợ chồng hàng ngày đi làm, ít thời gian giám sát trực tiếp nên thường xuyên gặp phải tình trạng thợ làm sai, ẩu khiến nhiều chỗ phải đập đi làm lại."

Cuối cùng căn nhà cũng hoàn thiện sau gần 6 tháng thi công, dài hơn so với thời gian dự tính. Tuy đã cắt giảm cơ số nội thất để bù trừ cho các khoản phát sinh nhưng gia đình chị Tú vẫn phải chi trả gấp 1.5 lần so với kế hoạch ban đầu. Điều này đồng nghĩa với việc trong một khoảng thời gian, hai vợ chồng đã phải chật vật xoay vòng vốn để trả nợ ngân hàng song song tiếp tục sửa sang căn nhà.

Có thể nói, căn hộ bàn giao thô ra đời nhằm đánh vào tâm lý "mua nhà giá rẻ" và nhu cầu tự thiết kế nội thất của đa số người mua hiện nay. Thực tế chứng minh, ban đầu, đúng là số tiền người mua cần đóng sẽ ít hơn so với căn hộ hoàn thiện nội thất cơ bản. Tuy nhiên, nếu tính tổng giá trị đến khi đưa vào sử dụng thì nhiều trường hợp không hề rẻ hơn mà thậm chí còn đội chi phí lên gấp nhiều lần so với dự trù trước đó.

"Lối thoát" cho người vốn nhỏ thỏa mãn sở thích cá nhân

Từ câu chuyện của gia đình chị Tú, chúng ta thấy được, nhận nhà thô tự thiết kế nội thất giúp chủ nhà thoải mái sáng tạo không gian theo phong cách của mình, song, để tránh rơi vào tình cảnh đau đầu khi thiếu vốn và thực sự tiết kiệm chi phí như mong muốn, gia chủ cần phải lưu ý lên kế hoạch mua sắm và tính toán, chuẩn bị các khoản dự phòng thật chặt chẽ trước khi triển khai.

Nếu mua và hoàn thiện căn hộ là một "cuộc chiến" thì lựa chọn đúng gói vay chính là yếu tố tiền đề giúp bạn nắm tới 80% chiến thắng khi bắt đầu. Trên thị trường hiện nay không thiếu các gói vay mua nhà trả góp với lãi suất hấp dẫn. Tuy nhiên, trong số các ngân hàng nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam hiện nay, chỉ có Ngân hàng Đại chúng TNHH KasikornBank (KBank) cho ra mắt gói vay mua nhà với đặc quyền ưu đãi hoàn 100% lãi suất trong 03 tháng đầu tiên với tổng số tiền được hoàn lên tới 67 triệu đồng.

Theo đó, ưu đãi dành tặng cho khách hàng đăng ký Gói vay mua nhà tại KBank từ nay cho đến hết ngày 31/07/2024. Khoản tiền hoàn được xem như món quà KBank dành tặng cho người vay nhằm san sẻ bớt gánh nặng tài chính trong cuộc sống.

Với những gia đình ưu tiên việc vay vốn ngân hàng mua nhà thô sau đó chủ động tu sửa như câu chuyện trên, có thể dễ dàng sử dụng "món quà" như vị cứu tinh để chi trả một phần chi phí thi công, đầu tư sử dụng những vật liệu tốt cho căn nhà hoặc sắm sửa những món đồ gia dụng hiện đại như: Máy rửa bát, tủ bát thông minh, robot hút bụi… mà mình từng có ý định cắt giảm nhằm tiết kiệm chi phí.

Trong khi ưu đãi hoàn tiền giải quyết vấn đề ngắn hạn thì lãi suất 6,25%/năm cố định trong 03 năm đầu tiên sẽ giải quyết các vấn đề dài hạn tiếp theo đó. Được chuyên gia đánh giá là mức lãi suất lý tưởng, cạnh tranh trên thị trường hiện nay, gói vay của KBank giữ vững phong độ trong việc hỗ trợ tối đa khách hàng có hành trình vay vốn suôn sẻ và nhẹ nhàng.

Bên cạnh đó, KBank còn cung cấp nhiều hình thức thanh toán linh hoạt, hạn mức vay lên tới 80% giá trị tài sản cùng các ưu đãi khác như: Hoàn phí thẩm định tối đa 5 triệu đồng, miễn phí gói bảo hiểm cháy nổ trong thời gian vay, hứa hẹn sẽ trở thành cánh tay hỗ trợ đắc lực trên hành trình vay vốn của bạn.