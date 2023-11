Mùa cưới tỷ đô: Thỏi ‘nam châm hút tiền’ ở một quốc gia châu Á, hàng trăm tấn vàng trở thành sính lễ

Trong bốn tháng qua, nha sĩ 27 tuổi Tanu Shreya đã dành mọi thời gian rảnh rỗi để lên kế hoạch cho đám cưới sắp tới của mình. Để chuẩn bị phụ kiện, trang phục mới cho bốn ngày trọng đại và những món quà dành cho hàng trăm khách mời, gia đình cô đã đi mua sắm vào mỗi cuối tuần kể từ ngày tổ chức được ấn định.

Lễ cưới của Shreya ở Jharkhand là một trong 3,5 triệu đám cưới được lên kế hoạch từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12. Mùa cưới dự kiến mang lại cơ hội trị giá 51 tỷ USD cho các doanh nghiệp Ấn Độ khi người tiêu dùng tăng chi tiêu cho trang sức vàng, quần áo, dịch vụ tổ chức đám cưới và đồ gia dụng.

Kumar Rajagopalan, CEO Hiệp hội các nhà bán lẻ Ấn Độ dự kiến doanh số bán hàng sẽ tăng trưởng 8%-11% cho các ngành liên quan đến chi tiêu cho đám cưới như trang sức, may mặc, giày dép và quần áo hàng hiệu từ cuối tháng 11 đến tháng 1 năm sau.

Hầu hết người Ấn Độ kết hôn vào thời điểm kết thúc lễ hội Diwali, dịp lễ quan trọng của đạo Hindu và những tháng đầu năm mới. Đám cưới truyền thống kéo dài vài ngày, bao gồm các nghi lễ phức tạp và có các hoạt động âm nhạc, trang phục đầy màu sắc, đồ ăn và các bữa tiệc kéo dài đến tận đêm khuya.

Mặc dù lạm phát ảnh hưởng đáng kể đến những người có thu nhập thấp hơn trong năm nay thì những tuần đầu tiên của mùa cưới dự kiến vẫn sẽ có kết quả kinh doanh tốt. Tổng doanh thu từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12 được cho là sẽ vào khoảng 4,25 nghìn tỷ rupee (51 tỷ USD), Liên đoàn Thương nhân Ấn Độ ước tính.

Đeo và tặng vàng được coi là điềm tốt lành trong thời gian này và các hộ gia đình thường có xu hướng chi một phần lớn ngân sách đám cưới của họ cho đồ trang sức.

Với nhu cầu hàng năm khoảng 800 tấn, hơn một nửa trong số đó được mua cho đám cưới, Ấn Độ là quốc gia tiêu thụ vàng thỏi lớn thứ hai thế giới. Các nhà bán lẻ như Tanishq của Titan Co., Senco Gold Ltd., Tribhovandas Bhimji Zaveri Ltd. và Kalyan Jewelers India Ltd. sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ đợt chi tiêu theo mùa.

Chirag Sheth, cố vấn chính tại Metals Focus Ltd, dự kiến doanh số bán hàng trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay sẽ tốt hơn năm ngoái và căng thẳng địa chính trí có thể không ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu trang sức cưới. “Vì vậy nếu giá tăng, họ có thể mua ít hơn 2% hoặc 3%, điều này không đáng kể.

Quốc gia Nam Á này có số lượng cá nhân có tài sản ròng từ 100 triệu USD trở lên tăng nhanh chóng và điều đó được phản ánh qua chi tiêu cho đám cưới của quốc gia này.

Neeraj Kumar, người lập kế hoạch đám cưới, nhà sáng lập Le Magnifique có trụ sở tại Delhi và Jaipur cho biết: “Mức chi tăng 10%-20%, nhưng vấn đề không chỉ là chi tiêu nhiều hơn. Mọi người mua những gì đang thịnh hành trên mạng xã hội hoặc chương trình truyền hình, từ trang phục cô dâu độc đáo đến các gói đựng thực phẩm”.

Đám cưới của Shreya và các sự kiện liên quan cũng được định hướng bởi những gì cô thấy trên Instagram hoặc X, trước đây là Twitter. Ảnh hưởng ngày càng tăng của những người nổi tiếng và mạng xã hội đồng nghĩa với việc các gia đình đang chi nhiều hơn cho các nhà lập kế hoạch đám cưới chuyên nghiệp, thúc đẩy ngành công nghiệp trị giá 210 tỷ USD.

Đối với nhiều người, một buổi lễ hoàn hảo đòi hỏi phải đưa gia đình và bạn bè đến những điểm đến hấp dẫn như đồi pháo đài Rajasthan hay bãi biển Kerala và Goa, làm tăng nhu cầu về khách sạn và chuyến bay.

Theo Bloomberg