Mùa dịch Covid-19, gửi tiết kiệm online ở ngân hàng nào để hưởng lãi cao?

Tình hình dịch bệnh do virus Covid-19 gây ra đã và đang có những chuyển biến khó lường khi số lượng các ca nhiễm ngày càng tăng cao tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy hay Iran. Là nơi tập trung lượng lớn khách hàng đến giao dịch hàng ngày nên các ngân hàng hiện nay đều đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như trang bị khẩu trang cho giao dịch viên tại quầy, cấp phát khẩu trang và nước rửa tay miễn phí cho khách hàng nhằm hạn chế và phòng tránh tối đa các nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh. Bên cạnh đó, các nhà băng cũng khuyến khích khách hàng ưu tiên sử dụng kênh ngân hàng điện tử, trong đó dành tặng nhiều ưu đãi gửi tiền tiết kiệm online so với gửi tại quầy.



Lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn dưới 6 tháng



Theo khảo sát của chúng tôi trong ngày 27/2, lãi suất cho các khoản tiền gửi trực tuyến tại các kỳ hạn dưới 6 tháng của các ngân hàng không có sự chênh lệch quá lớn do vướng quy định về trần lãi suất của Ngân hàng Nhà nước. Lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng chủ yếu dao động trong khoảng từ 4,3-5%/năm.



Cụ thể, lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 1-2 tháng tại Vietcombank là 4,3%/năm, tại BIDV là 4,5%/năm, tại VPBank là 4,6%-4,9%/năm tùy vào số tiền gửi, … Với kỳ hạn 3-5 tháng, Techcombank niêm yết lãi suất 4,65%-5%/năm, SHB áp dụng lãi suất 4,8% - 5%/năm, …



Một số ngân hàng niêm yết lãi suất cho các kỳ hạn ngắn này ở mức chạm trần 5%/năm phải kể đến NCB, SCB, VIB, Viet A Bank, HDBank, …



Lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 6 tháng



Với kỳ hạn 6 tháng, khảo sát cho thấy nhiều ngân hàng đã niêm yết lãi suất online lên tới 7-8%/năm, tương đương với mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng khi gửi tại quầy.



SCB là ngân hàng đang áp dụng lãi suất tiết kiệm online cao nhất cho kỳ hạn 6 tháng, từ 8,03-8,21%/năm (tùy vào số tiền gửi). Trong khi đó, nếu chọn hình thức gửi tiết kiệm tại quầy, khách hàng sẽ chỉ được hưởng lãi suất 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.



Xếp ngay sau là Nam A Bank với lãi suất tiền gửi online kỳ hạn 6 tháng là 8%/năm, cao hơn 1,2 điểm phần trăm so với tiền gửi tiết kiệm truyền thống.



Nhiều ngân hàng khác niêm yết trên mức 7%/năm cho các sản phẩm tiết kiệm online kỳ hạn 6 tháng còn có NCB và VietBank (7,7%/năm), VPBank (7,1-7,5%/năm), MSB (7,2-7,5%/năm), Eximbank và OCB (7,2%/năm), ACB (7-7,1%/năm), …



Các ngân hàng còn lại áp dụng lãi suất trong khoảng từ 5,3-6,9%/năm. Chẳng hạn, lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 6 tháng tại Vietcombank là 5,3%/năm, tại BIDV là 5,5%/năm, TPBank và Techcombank đều là 6,8%/năm,...



Lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn từ 12 tháng trở lên

Với lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng, các ngân hàng trong nhóm Big4 niêm yết thấp nhất, chỉ dao động từ 6,8-7,1%/năm, thấp hơn cả lãi suất 6 tháng ở một số ngân hàng khác. Khá nhiều ngân hàng giữ khoảng lãi suất từ 7-7,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Chẳng hạn, VPBank (7,05-7,25%/năm), SHB (7-7,1%/năm), ACB (7,3%/năm), Eximbank, TPBank, HDBank (đều niêm yết 7,4%/năm). Ngoài ra có MSB (7,3-7,6%/năm), OCB (7,5%/năm), Viet A Bank (7,7%/năm) và Kienlongbank (7,8%/năm). Nhóm 4 ngân hàng có lãi suất cao trên 8%/năm phải kể đến là NCB, VietBank, Nam A Bank (8,2-8,3%) và SCB với 8,48-8,66%/năm.



Nhiều ngân hàng niêm yết lãi suất tiền gửi kỳ hạn 13 tháng cao hơn kỳ 12 tháng để thu hút khách hàng như SHB, MSB, HDBank, SCB cao hơn 0,1 điểm phần trăm; Kienlongbank tăng thêm 0,2 điểm phần trăm. Tuy nhiên, ở kỳ hạn này Techcombank lại hạ lãi suất xuống chỉ còn 6,4%/năm.



Lãi suất tiền gửi tiết kiệm online kỳ hạn từ 12 tháng trở lên tại một số ngân hàng thương mại

Sang đến những kỳ hạn dài hơn, mặc dù có những ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất nhưng cũng có những ngân hàng không thay đổi thậm chí là hạ lãi suất. Ví dụ như Vietcombank, Agribank, BIDV không thay đổi lãi suất các kỳ hạn 18 tháng, 36 tháng so với kỳ 12 tháng hay HDBank, Viet A Bank, SCB... không thay đổi so với kỳ 13 tháng. Trong khi đó, Techcombank, VPBank, SHB, Eximbank... tăng thêm 0,1-0,5 điểm phần trăm so với kỳ 12 tháng. Từ kỳ hạn 36 tháng, hầu như các ngân hàng giảm dần lãi suất xuống bằng hoặc thấp hơn kỳ 12 tháng.



Với dịch vụ gửi tiền tiết kiệm online, khách hàng có thể thực hiện mọi giao dịch ở bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, chỉ với 1 thiết bị điện tử có kết nối mạng và có đăng ký dịch vụ internet/mobile banking của ngân hàng. Người gửi tiền online cũng có thể thường xuyên quản lý, theo dõi sổ tiết kiệm điện tử trên ứng dụng với độ bảo mật cao. Việc sử dụng dịch vụ này không chỉ giúp khách hàng được hưởng lãi cao mà còn tiết kiệm thời gian đồng thời cũng là biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình trong mùa dịch virus Covid-19.