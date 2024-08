Mưa lớn kéo dài, đường sá thành sông: Bộ đội, công an dầm mình giúp dân chạy lũ

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, mưa to diện rộng, kéo dài khiến nhiều địa phương tại Cao Bằng bị ngập úng. Nhất là địa bàn thành phố Cao Bằng và huyện Hòa An xảy ra mưa lớn kèm gió lốc kéo dài trên diện rộng, gây ngập úng và sạt lở đất đá, một số khu vực bị cô lập, nhiều nhà dân bị sập, bị nước ngập.

Hàng trăm ha ngô, lúa, hoa màu của người dân bị ngập chìm trong nước. Nhiều tuyến giao thông tại các xã, thị trấn bị sạt lở đất, đá vùi lấp mặt đường, ngập úng, gây ùn tắc, cản trở và mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch tới hiện trường những gia đình bị ảnh hưởng bão lũ, ngày 24/8/2024.

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng thăm hỏi, động viên hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ ở huyện Hòa An.

Lực lượng chức năng của địa phương, trong đó có cấp ủy, chính quyền, Bộ đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên cùng nhân dân chung tay, giúp người dân vùng lũ thoát khỏi nơi nguy hiểm, vận chuyển tài sản, nông sản, đồ đạc, gia súc gia cầm đến nơi an toàn, ổn định cuộc sống. Dưới đây là những hình ảnh ghi được vùng lũ thành phố Cao Bằng và huyện Hòa An.

Lực lượng Công an, dân quân địa phương hỗ trợ dân sơ tán người đồ đạc ra khỏi vùng lũ.

Vận chuyển, di dời đồ đạc, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn