Mưa lũ lịch sử làm 91 người tử vong, biển Đông lại đón cơn bão mới hướng thẳng vào miền Trung

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17h ngày 24/11, mưa lũ đã làm 91 người thiệt mạng và 11 người mất tích. Thiệt hại về kinh tế ước tính đến thời điểm này là hơn 13.200 tỷ đồng. Nặng nhất là tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 63 người thiệt mạng và thiệt hại tới hơn 5.300 tỷ đồng.

Đến thời điểm này đã thống kê được gần 1300 ngôi nhà bị sập và hư hỏng. Hơn 200.000 căn nhà bị ngập. Gần 200.000 ha lúa, hoa màu và cây trồng lâu năm bị thiệt hại. Hơn 3,3 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Miền Trung và Tây Nguyên hiện vẫn đang kiệt quệ nhưng ở Biển Đông lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 15 và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Nam Trung Bộ - nơi vừa xảy ra đợt mưa lũ lịch sử.

Theo bản tin lúc 4h sáng nay (ngày 25/11) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ở khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; trạm Bạch Long Vĩ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Phú Quý có gió giật mạnh cấp 7.

Khoảng đêm nay đến rạng sáng mai (26/11), áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông. Sau khi vào Biển Đông, áp thấp nhiệt đới đi nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20km/h và có khả năng mạnh lên thành bão trong ngày 26/11.

Nếu mạnh lên thành bão thì đây là cơn bão số 15 trên Biển Đông trong năm nay.

Công an TPHCM dọn rác bãi biển giúp người dân Khánh Hoà khắc phục sau lũ - Ảnh: CA TPHCM

Bão số 15 gây mưa diện rộng từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng

Nhận định ban đầu về tác động của bão, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết cường độ mạnh nhất dự kiến khi đi qua khu vực phía bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 10, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển theo hướng tây, hướng về đất liền khu vực Nam Trung Bộ.

Trọng tâm ảnh hưởng của cơn bão mới dự kiến là khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng ngày 28-30/11.

Khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển khu vực Nam Trung Bộ đang thấp. Dự báo cường độ bão số 15 khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở cấp 8-9 hoặc giảm trở thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và đi vào miền Trung - Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Dù gió bão do bão số 15 gây ra không lớn nhưng mưa lớn diện rộng sẽ xảy ra từ ngày 28-30/11 ở khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng. Trong đó, mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển.

Trong diễn biến có liên quan, đêm qua và sáng sớm nay ở khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 24/11 đến 03 giờ ngày 25/11 cục bộ có nơi trên 30mm như: trạm Đỉnh Bạch Mã (Tp. Huế) 64mm, trạm Hồ nước Rôn (Tp. Đà Nẵng) 39mm,…

Dự báo trong ngày và đêm 25/11, khu vực Tp. Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trang Anh