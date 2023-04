Mua MacBook tại Oneway liệu có đáng? Review thực tế từ khách hàng

Oneway - địa chỉ bán MacBook mới chính hãng, giá rẻ

Oneway là một trong những đơn vị bán MacBook uy tín tại Việt Nam, được khách hàng đánh giá cao về chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi. Hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm công nghệ, đến nay, Oneway đã xây dựng được một hệ thống 7 cửa hàng lớn trên toàn quốc, luôn có sẵn đầy đủ các mẫu MacBook mới từ Apple.

Oneway có nhiều chương trình ưu đãi cùng cam kết bán MacBook mới, cũ với giá rẻ trên thị trường

Sản phẩm MacBook bán tại Oneway luôn được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa ra thị trường, cam kết là hàng mới chính hãng, không qua sử dụng, không phải hàng trưng bày hay hàng trả lại. Điều này đảm bảo cho khách hàng một sản phẩm MacBook hoàn toàn mới, đảm bảo chất lượng và độ bền, cùng với đầy đủ phụ kiện đi kèm.



Các sản phẩm MacBook mới đang có sẵn trên kệ của Oneway có thể kể đến như: MacBook Pro M2 2022, MacBook Air M2 2022, MacBook Air M1 2020, MacBook Pro M1 2020, MacBook Pro 14 inch 2021, MacBook Pro 16 inch 2021.

Trong đó, sản phẩm MacBook Pro M2 là mới nhất của Apple, sở hữu cấu hình mạnh mẽ, màn hình đẹp, thiết kế tinh tế, di động,... Sản phẩm MacBook Pro M2 tại Oneway cũng đang được ưu đãi về giá và có nhiều chính sách hỗ trợ mua hàng từ Oneway. Ngoài ra, còn rất nhiều các sản phẩm MacBook mới, sản phẩm MacBook 99% giá tốt khác để khách hàng lựa chọn.

Một trong những điểm mạnh của Oneway là giá cả luôn được đảm bảo tốt, thấp hơn so với các đối thủ khác. Nguyên nhân là do Oneway không chịu chi phí quảng cáo tại các trang mạng lớn, không phải trả nhiều tiền cho đại lý cũng như hạn chế chi phí vận hành. Chính vì thế, Oneway có thể cung cấp cho khách hàng sản phẩm MacBook mới với giá rẻ hơn so với các đơn vị cùng lĩnh vực khác.

Ưu đãi lớn khi mua MacBook tại Oneway trong tháng 4/2023

Khi mua MacBook tại Oneway, khách hàng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn như: Lên đời, thu cũ đổi mới giảm giá 2.500.000đ. Giá bán ra cam kết luôn tốt hơn thị trường. Tặng đầy đủ phụ kiện, 1 đổi 1 trong 12 tháng lỗi nhà sản xuất. 30 ngày 1 đổi 1 thoải mái, không giới hạn số lần đổi mới. 7 ngày dùng thử miễn phí, không ưng hoàn 100% tiền máy (MacBook 99%). Bảo hành 12 tháng phần cứng toàn diện, phần mềm miễn phí trọn đời sử dụng.

Những ưu đãi này giúp khách hàng tiết kiệm được số tiền khá lớn khi đầu tư sản phẩm cộng nghệ, cùng với đó là sự yên tâm khi sử dụng sản phẩm mua tại Oneway.

Nhiều chương trình ưu đãi tại Oneway nhằm hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng

Review thực tế từ khách hàng khi mua MacBook tại Oneway



Rất nhiều khách hàng đến với Oneway đã phản hồi những thông tin tích cực về sản phẩm. Trong cộng đồng Oneway - Lắng nghe khách hàng ở trên nền tảng FaceBook, nhiều khách hàng mới đặt câu hỏi: Mua hàng tại Oneway uy tín không? Theo đó, rất nhiều khách hàng đã từng mua sản phẩm đã có những phản hồi tích cực về chất lượng sản phẩm và chính sách hậu mãi của thương hiệu này: Anh Nguyễn Tiến Anh chia sẻ: Trộm vía mua gần chục máy chưa máy nào gặp lỗi gì. Anh Đậu Gia Đỗ: Tôi k phải nhân viên của oneway nhưng cũng mua ở đây tương đối nhiều. Duy nhất 1 lần củ sạc bị nổ nhưng đã đc đổi củ khác. Anh Tuấn Đức: Uy tín.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng đánh giá rằng giá MacBook tại Oneway rẻ so với thị trường, đặc biệt đối với sản phẩm MacBook Air M2 2022 và các sản phẩm mới ra mắt sở hữu Chip M1, M2.

Với những chia sẻ ở trên, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng lựa chọn Oneway là địa chỉ "chọn mặt gửi vàng". Liên hệ Oneway MacBook ngay hôm nay để sở hữu MacBook mới giá rẻ, chính hãng với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Thông tin liên hệ:



Hotline: 0246 681 9779

Website: https://onewaymacbook.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/ONEWAY.MACBOOK/

Danh sách cửa hàng: https://onewaymacbook.vn/he-thong-cua-hang.html