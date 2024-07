Mua nhà phố hay căn hộ chung cư, đến VIB lãi suất chỉ 5,9%, miễn gốc đến 5 năm

Theo báo cáo công bố mới đây của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), nửa đầu năm 2024 giao dịch bất động sản tăng 300% so với cùng kỳ 2023. Một trong những trợ lực của thị trường bất động sản, nhất là phân khúc nhà ở thứ cấp, là lãi vay ngân hàng đã xuống mức thấp nhất trong vòng 20 năm, giúp người mua nhà ở thực hay đầu tư, dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng với chi phí hợp lý. Nổi bật trong đó phải kể đến gói vay căn hộ chung cư và nhà phố lãi suất chỉ 5,9%/năm, miễn gốc đến 5 năm của Ngân hàng Quốc Tế (VIB).

Lãi suất siêu ưu đãi, cố định đến 2 năm, lựa chọn hàng đầu cho cả nhà đầu tư và người mua nhà để ở

Trong gói vay mua nhà phố và vay căn hộ chung cư, VIB đưa ra ba mức lãi suất ưu đãi chỉ 5,9%, 6,9% và 7,9%/năm, cố định trong thời gian tương ứng là 6 tháng,12 tháng và 24 tháng. Điều này giúp người vay dễ dàng lựa chọn mức lãi suất và kỳ hạn phù hợp với nhu cầu và tình hình tài chính của mình. Nhà đầu tư có thể chọn lãi suất 5,9%/năm cố định trong 6 tháng để giảm chi phí tài chính và tăng lợi nhuận. Người mua nhà để ở có thể chọn lãi suất cố định lâu hơn, lên đến 2 năm, để an tâm trước biến động lãi suất thị trường. Sau giai đoạn ưu đãi, biên độ lãi suất chỉ 2,9%, tỷ lệ cho vay tối đa tới 80% giá trị tài sản bảo đảm, thời gian vay đến 30 năm.

Đặc biệt, người mua nhà đang có khoản vay tại ngân hàng khác còn được giảm thêm 0,4% lãi suất, chỉ còn 5,5% - 7,5%/năm khi chuyển khoản vay về VIB và được hỗ trợ giải ngân trước để tất toán khoản vay cũ.

Miễn trả gốc đến 5 năm, nhiều lựa chọn trả gốc linh hoạt theo từng nhu cầu khách vay

Khách hàng vay mua nhà tại VIB có thể lựa chọn linh hoạt định kỳ trả gốc theo khả năng tài chính của mình, với thời gian miễn trả gốc tối đa tới 5 năm đối với vay mua căn hộ chung cư và 4 năm đối với vay mua nhà phố. Ví dụ, người mua nhà để ở có thể chọn phương án miễn trả gốc trong thời gian dài để giảm bớt áp lực tài chính, từ đó có thêm thời gian để cân đối dòng tiền và tăng thu nhập trong tương lai.

Nhà đầu tư cũng có thể lựa chọn trả gốc hàng tháng, hàng quý hoặc trả gốc theo bậc thang đối với hình thức vay mua nhà phố. Hình thức trả gốc theo bậc thang là một trong những ưu đãi nổi bật của gói vay tại VIB, mà chưa có nhiều ngân hàng trên thị trường áp dụng, giúp khách hàng có thể linh hoạt điều chỉnh lịch trả nợ gốc và giảm áp lực nguồn tiền phải trả trong giai đoạn đầu.

Đa dạng lựa chọn cho từng phân khúc bất động sản

Thị trường bất động sản cho thấy những tín hiệu tích cực trong quý 3, khi mặt bằng lãi suất đang ở mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua. Điều này đã kích thích nhu cầu tín dụng bán lẻ gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là trong phân khúc nhà ở thứ cấp, nơi mà pháp lý được đảm bảo an toàn và đang tăng mạnh.

VIB đang cung cấp các giải pháp tài chính tối ưu cho cả hai phân khúc nhà phố và căn hộ chung cư. Bên cạnh gói vay mua nhà phố vừa ra mắt với lãi suất chỉ 5,9%/năm, miễn trả gốc 4 năm đầu, gói vay mua căn hộ chung cư VIB ra mắt từ cuối tháng 3, cho phép người mua nhà lựa chọn lãi suất ưu đãi chỉ 5,9% mỗi năm và miễn trả gốc trong 5 năm đầu. Đặc biệt, nhờ các công cụ và kho giữ liệu giá bất động sản của hơn 1.000 dự án chung cư tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác, VIB có thể nhanh chóng xác định giá trị tài sản ở nhiều dự án căn hộ, từ đó đưa ra hạn mức vay phù hợp cho khách hàng với thời gian chỉ trong 8 tiếng. Kể từ khi ra mắt, gói vay căn hộ chung cư của VIB đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của khách hàng, thị trường và ghi nhận những dấu ấn tích cực. Dư nợ cho vay chung cư của VIB tăng gấp bảy lần so với đầu năm, góp phần vào tăng trưởng tín dụng của ngân hàng đạt 5% trong 6 tháng đầu năm.

Đại diện VIB cho biết, gói vay mua nhà phố và vay căn hộ chung cư là những gói vay có quy mô lớn, lãi suất ưu đãi và cạnh tranh nhất từ trước đến nay dành cho khách hàng của ngân hàng. Thay vì áp dụng các gói tín dụng phổ quát, VIB đang phát triển các sản phẩm được thiết kế chuyên biệt để phù hợp với từng nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng. Điều này không chỉ giúp VIB tiếp cận đúng phân khúc khách hàng mục tiêu mà còn hỗ trợ khách hàng lựa chọn gói vay phù hợp, đảm bảo tối ưu hóa chi phí tài chính và an tâm vay vốn lâu dài.Top of FormBottom of Form Liên hệ hotline: 1800 8180, hoặc đăng ký vay mua nhà tại đây.